A pszichopata jelentése: hogyan ismerhető fel a pszichopata ember?

Társadalmunkra mindig is nagy veszélyt jelentettek a pszichopaták: köztünk élnek, láthatatlanul, azonban kíméletlen és veszélyes emberek, akiknek jobb mihamarabb kitérni az útjukból. Hogyan ismerhető fel a pszichopata ember és mit tegyünk, ha útjaink keresztezik egymást? Ki a pszichopata ember a környezetünkben?

Cikkünkben a pszichopátia nevű szociális rendellenességgel foglalkozunk: eláruljuk, mi az a pszichopata, mi a pszichopata jelentése, és hogy hogyan lesz valaki pszichopata, aki első ránézésre sosem lenne képes gaztettekre? Pszichopata teszt: milyen vonásokkal kell, hogy rendelkezzen valaki ahhoz, hogy a pszichopata kategóriába sorolják? Gyógyítható egy pszichopata? Tényleg annyira veszélyesek, mint a filmekben?

Milyen rendellenesség a pszichopátia?

Ha utána szeretnénk járni, hogy mi a pszichopata jelentése, elsősorban be kell határolnunk, hogy milyen jellegű problémáról van szó. A pszichopátia a személyiségzavarok családjába tartozik, ezen belül is az antiszociális személyiségzavar (más néven disszociális személyiségzavar) egyik, elég konkrétan körülhatárolható fajtája. Az antiszociális személyiségzavar (ASPD) olyan általános érzelmi hiányosságokkal párosul, melyeknek következtében éppen azok a vonások hiányoznak az ilyen betegekből, amik „emberivé” tesznek valakit. Általánosságban elmondhatjuk azt, hogy antiszociális személyiségeknek tartjuk az olyan embereket, akik nem éreznek szeretetet, vagy szorongást, emellett nem képesek tanulni a hibáikból, nem tudnak érzelmileg fejlődni.

Más megfogalmazásban az antiszociális személyiségzavar alatt azt értjük, amikor valaki valamilyen okból kifolyólag rendkívül nehezen illeszkedik be a társadalomba – ennek a jelei pedig legalább 15 éves kora előtt megmutatkoznak (akár már gyerekként, vagy a pubertás alatt). Az antiszociális személyiségzavarnak számos jele lehet, például a környezet manipulálása, a hazudozás, mások biztonságának figyelmen kívül hagyása, törvénytelen cselekedetek elkövetése – a következményekre való tekintet nélkül -, illetve a rendkívüli egocentrikus viselkedés is (gyakori a narcisztikus személyiségzavar is).

A kategóriába több különféle, a beilleszkedéshez kötődő személyiségzavar tartozik, azonban ezek között a pszichopátia és a szociopátia a két legjelentősebb probléma, ami rendszerint fokozza az ilyen emberek környezetében élők veszélyeztetettségét. Nézzük, ki pszichopata, ki szociopata és pontosan mi ezek között a személyiségzavarok között a különbség!

Ki a pszichopata?

A pszichopata ember valódi kaméleon módjára olvad be a társadalomba: általában kellemes megjelenésű, jó modorú, intellektuális emberekről van szó, akik gyakran igen magasra jutnak a társadalmi ranglétrán, például vezető pozíciót töltenek be egy munkahelyen. A pszichopata, habár első látszatra mindig a megfelelő dolgokat teszi, vagy mondja, valójában álarcot visel: minden érzése, odaadása, empátiája csak megjátszott, hamis érzelem, amivel végtelenül szegényes, már-már a kisgyerekekéhez hasonló érzelmi világát próbálja palástolni – a legtöbb esetben igen sikeresen.

Egy pszichopata képtelen az empátiára, vagy a szeretetre, nem érdekli más emberek érzelmi élete, sőt, akár a fizikai biztonsága sem, csak és kizárólag önös érdekeivel foglalkozik. Ami a pszichopata ember egocentrikus világát leginkább vezérli, az nem más, mint a mások fölötti befolyás megszerzése, aminek érdekében bármilyen alantas eszközt képes bevetni – legyen szó érzelmi manipulációról, erőszakról, hazugságokról, a másik ember megfélemlítéséről.

A pszichopatákról a nagyközönség nem tudja, hogy milyen hideg és kíméletlen emberrel állnak szemben, a rendellenességet csak a közvetlen környezetében lehet érzékelni, például amikor érdekütközésünk támad vele, ám a pszichopata kíméletlenül érvényesíti céljait. A pszichopata tulajdonságai közé tartozik, hogy nem képes ugyanúgy megélni az emberi érzelmeket, mint más, „normális” személy: úgy gondolja, hogy tetteihez joga van, a felelősséget elhárítja, mindig kibúvót keres, általában úgy tekint az „áldozataira”, mint akik megérdemelték, amit kaptak tőle, így sosincs lelkiismeret-furdalása ezekért. Gyakran használatos a „nárcisztikus pszichopata” kifejezés is, amikor a pszichopata jellemvonások rendkívüli önimádattal párosulnak – ebben az esetben a pszichopata azt várja környezetétől, hogy istenítsék, csodálják őt.

Pszichopata, vagy szociopata? Nem mindegy!

A pszichiátriában sokáig szinonimaként használták a két kifejezést, azonban ma már egyértelműen különbséget teszünk e rendellenességek között. A társadalmi beilleszkedési zavar forrása eleve eltérő: míg a szociopata ember inkább társadalmi behatás következtében válik ilyenné, addig a szakemberek úgy tartják, hogy pszichopatának születni kell. A szociopata ember érzelmi alulfejlettségét sokszor valamilyen gyermekkori trauma okozza, például családi bántalmazás (akár fizikai, akár lelki), melynek hatására elveszíti (vagy ki sem fejlődik benne) empatikus képességét.

A szociopata személyiség jellemzői továbbá – hogy habár sokan képesek sikeresen emberi kapcsolatokat létesíteni -, rengeteg szociopata életéből hiányzik az állandóság (váltogatják állásaikat, lakhelyeiket, állandóan új impulzusokat igényelnek, mert unatkoznak). Sokan a szociopaták közül aluliskolázottak, rossz szociális környezetben élők, képesek szélsőséges csoportokhoz csatlakozni.

Az ezekből a problémákból eredő frusztráltság lobbanékonysággal jár együtt, éppen ezért a szociopata az esetek többségében hirtelen felindulásból, előre nem eltervezett jelleggel cselekszik rosszat – és itt érkeztünk meg az igazi különbséghez a pszichopatákkal szemben. A szociopatával szemben a pszichopata gondosan megtervezi a (sokszor aljas szándékból következő) rossz cselekedeteit, akár törvénytelen, mások veszélyeztetésével járó tevékenységeit, úgy, hogy pontosan tudja, milyen hatással lesz ez mások életére, ám emiatt nem érzi magát rosszul, nem szorong, nem érdeklik a következmények.

Hogyan lesz valaki pszichopata?

Míg a szociopata valamilyen társadalmi hatás miatt válik érzelmileg érzéketlenné mások irányában, addig ahhoz, hogy valaki pszichopata legyen, nincs szükség traumára. Az antiszociális személyiségzavar a társadalom 1%-át érinti (vagyis meglehetősen gyakori, valószínűsíthetően az ismerősi körünkben több ilyen személy is van), a kutatások szerint az ilyen embereknél egyértelműen kimutathatóak a genetikai tényezők, örökletes is lehet.

Tudományos szempontból a pszichopata ember agyi működése eredendően más, mint az átlagemberé: az agyi központok közül az érzelmek kialakításáért felelős amigdala és a döntéshozatalban, illetve a viselkedés szabályozásában szerepet játszó prefrontális kortex érintett leginkább. A pszichopata agresszív viselkedése esetén az említett központok és a környező agyi struktúrák közötti kapcsolat sérülése mutatható ki.

Gyógyítható a pszichopata?

A pszichopata jellemvonások már gyermekkorban jelentkeznek, az évtizedek során pedig olyan mélyen rögzülnek a felnőtt emberben, hogy szinte lehetetlen nekik megmagyarázni, hogy miért állnak rosszul a társadalomhoz. Számos pszichopata teljes mértékben tisztában van azzal, hogy más, mint a többiek, éppen ezért magas szintre fejleszti védekező képességeit és bármilyen áron elhitetheti környezetével, hogy érző ember – sokszor saját magát állítja be áldozatnak, érzelmi károsultnak egy konfliktusos helyzetben.

A pszichopata nem gyógyítható, viselkedésére általában a börtönben töltött idő sincs pozitív hatással – szabadulás után rendszerint visszatérnek a büntetésük előtti életmódhoz. Pszichiátriai úton sem lehet őket megváltoztatni: az ennyire mélyen rögzült vonásokat nem lehet gyógyszerrel kezelni, nem lehet valakit empatikussá tenni még hosszan tartó terápia útján sem. Amennyiben egy pszichopata személy érzékeli a problémáit és pszichoterápián vesz részt, amiben együttműködő, javíthatóak a társadalomba való beilleszkedési esélyei, azonban tartós fejlődés általában ezen az úton sem érhető el.

A pszichopata gyerek esetében már észrevehetőek az antiszociális személyiségzavar tünetei: a gondos szülő, illetve a gyerek közvetlen környezetében élők felismerhetik a pszichopata manipulációját. Az ilyen gyerekek nem félnek hazudni a szüleiknek és másoknak, konfliktust szítani a felnőttek között, sőt, akár fizikailag bántani más gyerekeket, vagy a háziállatokat. Amennyiben ilyen problémát észlelünk gyerekünknél, haladéktalanul törekedjünk az érzékenyítésére, akár terápiás úton, mielőtt a pszichopata vonások véglegesen rögzülhetnek.

Hogyan ismerhető fel a pszichopata?

A pszichopaták leginkább arról ismerhetők fel, hogy habár nagyszerűen színlelik valótlan, vagy minimális mértékű érzelmeiket, egyáltalán nem szoronganak, ami szintén az egyik alapvető emberi tulajdonság hiányáról árulkodik. Az önös érdekeik érvényesítése céljából problémamentesen hazudnak, csalnak, becsapnak másokat, a zaklatástól és a megfélemlítéstől sem riadnak vissza. A pszichopata viselkedése sokszor feszült, kiszámíthatatlan, környezetére ezzel is nyomást gyakorolva.

A pszichopata jellemvonása továbbá, hogy képtelen tanulni a hibáiból, rossz döntésitől, mert minden cselekményének létjogosultságot tulajdonít – mivel nem látják be hibáikat, nem képesek változtatni az életvitelükön sem. Ha a környezetünkben arra gyanakszunk, hogy egy pszichopata is van (például a munkahelyünkön, de könnyen „beépülhetnek” a baráti társaságunkba is), célszerű a szavait, gesztusait fenntartásokkal kezelnünk.

A közelünkből élő pszichopata – habár az ASPD is lehet kisebb, vagy nagyobb mértékű, minden betegnél más tulajdonságokkal kombinálva (pl. nárcisztikus pszichopata) – akkor lendül igazán cselekvésre, amikor érdekütközésünk támad vele, vagy ha úgy érzi, van létjogosultsága annak, hogy valaki a céltáblájára kerüljön. Ilyenkor mutatja ki a pszichopata a foga fehérjét és válik a kedves, kellemes modorú ismerősből kíméletlen, veszélyes emberré.

A pszichopata emberek a romantikus életből sem maradnak ki, hiszen nekik is vannak társas igényeik, romantikus, szexuális közeledésük gyakori mások irányában. Sok mindenki átéli a filmekből ismert rémálmot és esik szerelembe egy pszichopata személyiséggel, ugyanis minden negatív tulajdonságuk ellenére vonzónak találják őket. A pszichopata személy olyan jól rejtőzködik, hogy saját párját is képes megtéveszteni, így gyakran okoznak érzelmi, fizikai, vagy anyagi kárt a másiknak.

Pszichopata teszt: én is lehetek pszichopata?

Ma már számos módon tesztelhetjük a különböző személyiségzavarokat (ASPD teszt, pszichopata teszt, szociopata teszt stb.), azonban ha tényleg érdeklődünk a téma iránt, célszerű ellátogatnunk egy szakemberhez, aki felméri az állapotunkat, ahelyett, hogy online pszichopata teszt és hasonló fiktív vizsgák alapján vonunk le következtetéseket. Egy pszichopata teszt kitöltése során általában a karrierre, a bűnhöz való viszonyunkra, az érzelmi, empatikus életünkre és a társadalomhoz való viszonyunkra kérdeznek rá, melyek alapján az ember besorolható valamilyen kategóriába.

Mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy pszichopatának lenni nem fekete-fehér, rengeteg árnyalt probléma és személyes attitűd kombinációja befolyásolja az egyént. Vannak emberek, akikre csak néhány pszichopata vonás jellemző, ami például stresszhelyzetben jelentkezik, mások – és ez a ritkább eset – ténylegesen félelmet keltenek embertársaikban. Amikor a pszichopatákat keressük a környezetünkben, általában nem a horrorfilmek sorozataiból kell kiindulnunk: sokkal inkább kell félnünk attól, hogy a pszichopata ismerősünk átejt minket, manipulál, hogy önös céljait elérje, vagy valamilyen módon kihasznál bennünket.

Ha valakiről bebizonyosodott a környezetünkben, hogy valószínűsíthetően pszichopata, akkor járunk a legjobban, ha távol tartjuk magunkat tőle, viszonyunk megmarad formális keretek között. Pszichopata embertípussal lehetőleg ne bonyolódjunk szoros érzelmi kapcsolatba – sem barátilag, sem szerelmileg -, mert nagy az esély rá, hogy megütjük a bokánkat!

Pszichopata filmek: ezeket ajánljuk, ha érdekel a téma

