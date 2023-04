Mik az agyvérzés tünetei? Tudd meg, mitől alakul ki az agyvérzés, miért ilyen veszélyes!

Az agyvérzés még az orvostudomány jelenlegi fejlettségi szintje mellett is a leggyakoribb halálokok egyikeként van számontartva, azonban jó, ha tudjuk, ma már sokkal jobb esélyekkel indulnak a betegek, mint néhány évtizeddel ez előtt. Na de pontosan mi az agyvérzés, mi a különbség a stroke és az agyvérzés között? Járunk utána, mik az agyvérzés tünetei nőknél, férfiaknál, kik a legveszélyeztetettebbek a betegség szempontjából? Mik lehetnek az agyvérzés jelei, milyen érzés az agyvérzés?

Cikkünkben az agyvérzés nevű agyi érkatasztrófa jelenségét járjuk körül: eláruljuk, mi az agyvérzés jelentése, mik az enyhe agyvérzés tünetei, avagy mik lehetnek a mini agyvérzés tünetei, hogyan ismerhetők fel az agyvérzés jelei. Az agyvérzés okai: mitől alakul ki az agyvérzés, milyen életkorban jelent veszélyt az agyvérzés, mik az agyvérzés rizikófaktorai? Az agyvérzés tünetei szédülés, fejfájás, vagy éppen bénulás formájában is jelentkezhetnek? Hogyan történik az agyvérzés kezelése és hogyan segíthetünk a betegeknek az agyvérzés utáni kritikus időszak alatt? Miért halálos az agyvérzés sok esetben mind a mai napig?

Mi a különbség a stroke és az agyvérzés között?

Elsősorban tisztázzuk, hogy mi az agyvérzés és a stroke közötti különbség, ugyanis a köznyelvben sokan hajlamosak vagyunk összekeverni a két kifejezést. A stroke jelentése nem más, mint az „agyi érkatasztrófa” – ez egy átfogó megnevezés, egy tágabb kategória, amibe a vértelen stroke-ok és az agyvérzés is beletartoznak. Az agyvérzés tehát: egy vérzéssel járó stroke-típus, avagy vérzéses agyi érkatasztrófa. A stroke-os esetek kb. 80%-áért a vértelen stroke-ok felelősek (trombózisos stroke vagy embóliás stroke), de kb. 20%-ban kialakulhat vérzéses stroke is.

Az agyvérzés tünetei több különböző formában is jelentkezhetnek az agyvérzés súlyosságától függően, azonban ebben az esetben is megkülönböztethetünk két fő típust: az egyik az agyállomány vérzés, amikor közvetlen (fizikai) megterhelés következtében az agyon belül jön létre a vérzés (ennek az oka az elhasználódott, elmeszesedett agyi érfal megrepedése), a másik pedig a szubarachnoideális vérzés (amikor az agyat körülvevő agyburok, a pókhálóhártya egyik artériájából ered a vérzés és az átterjed az agyat körülvevő folyadékra).

Az agyvérzés tünetei az utóbbi esetben jellegzetesebbek: szubarachnoideális vérzésre következtethetünk, ha az agyvérzés tünetei közt hirtelen bekövetkező, késszúrásszerű, esetleg ütésszerű, hasogató fejfájást észlelünk. Ezt az agyvérzés típust gyakran egy aneurizma okozza (arachnoideális aneurizma), egy rendellenesen fejlődő ér kirepedése, ami az életkor előrehaladtával fokozatosan romlik. Ez az agyvérzés egyik legveszélyesebb típusa, ugyanis ebben az esetben az arachnoidea többi ere görcsösen összehúzódik, így az agyi vérellátás tovább romlik.

Az agyvérzés okai: mitől alakul ki az agyvérzés?

Az agyvérzés akkor alakul ki, ha a beteg agyában megreped egy ér, ennek következtében agyi vérömleny jön létre. Az agyvérzés tünetei akkor jelentkeznek, amikor a sérült érből kiömlő vér nyomja az agyat, ennek köszönhetően az agy egyes területeinek lecsökken vagy eláll a vérellátása – ebben rejlik az agyvérzés veszélye is. Az agyvérzés visszavezethető genetikai hajlamra, amit nem tudunk befolyásolni, azonban az esetek jelentős részében az életmódunknak is köszönhető: a rizikófaktorok közé tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség, de a stresszes életmód, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és az elhízás sem elhanyagolható tényezők.

Az agyvérzés tünetei betegenként eltérő súlyossággal jelentkeznek: van, akinél csak az ún. „mini agyvérzés tünetei” (gyakrabban mini stroke-nak nevezik, hivatalos megnevezése: TIA) jelentkeznek enyhe agyvérzés tünetek formájában, másoknál viszont azonnal életveszélyes mértékű agyvérzés állhat be. Nézzük, mik az agyvérzés tünetei, mik lehetnek az agyvérzés jelei!

Mik az agyvérzés tünetei?

Az utca emberében gyakran merül fel a kérdés, miszerint milyen érzés az agyvérzés, mik az agyvérzés jelei, egyáltalán mire figyeljünk egy stroke-gyanús rosszullét során. Az agyvérzés tünetei kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy az agyvérzés jelei hirtelen jelentkeznek, jóformán minden átmenet nélkül, a lentiekben felsorolt agyvérzés tünetek közül több jelenhet meg egyszerre:

hirtelen, késszúrásszerű, hasító fájdalom;

az arc vagy valamelyik végtag hirtelen elérzéketlenedése (akár teljes lebénulása), jellemzően az egyik oldalon, az elzsibbadó és a problémamentes testfelek között jól körülhatárolható válaszvonalat érzékelhetünk;

szédülés, hirtelen elhomályosuló látás, látásvesztés, látásélesség-vesztés vagy kettős látás, ami akár teljes vakságban is megnyilvánulhat;

kialakulhat továbbá az afázia nevű beszédképzési és beszédértési zavar is;

ijedtség és félelemérzet, ami a villámcsapásszerűen megjelenő tünetek kíséretében léphet fel.

Az agyvérzés előjele lehet a TIA

Az agyvérzés előjelei rejtett folyamatokként húzódnak meg a háttérben. A betegek túlnyomó többségénél semmilyen érzékelhető esemény nem utal a közelgő agyi érkatasztrófára, az agyvérzés tünetei váratlanul, nagy erővel jelentkeznek. Az agyvérzés előjelei között egy jelentőségteljes eseményt ismerhetünk, ami nem más, mint a TIA (tranziens iszkémiás attak, vagyis átmeneti agyi keringészavar), ami hasonló módon jelentkezik, mint az agyvérzés tünetei, éppen ezért könnyű őket összetéveszteni. A TIA tünetei kb. 24 órán keresztül állnak fenn, egy ilyen preiódus után nő az agyvérzés bekövetkezésének az esélye is.

Milyen maradandó károsodást okozhat az agyvérzés?

Az agyvérzés tüneteit nem csak azért övezi rettegés, mert halált okozhat, hanem azért is, mert a betegek többségénél az agyvérzés maradandó következményekkel járhat – ez alatt a felnőttkori rokkantságot érjük. Minden beteg eltérő mértékben képes az agyvérzés fellépése után regenerálódni: egyeseknek újra kell tanulniuk bizonyos készségeket (pl. járás, beszéd), másoknál viszont tartós bénultság alakulhat ki egy-egy végtagon vagy akár egy egész testfélen is. Az agyvérzés következményeképp létrejöhet idegi sérülés is, ami tartós fájdalommal járhat (hagyományos fájdalomcsillapítókkal nem kezelhető), illetve egy súlyosabb agyvérzés után a beteg magánéletét megnehezítheti a depresszió, különféle hangulatzavarok, poszttraumás stressz, illetve krónikus szédülés és epilepszia is.

Mik az enyhe agyvérzés tünetei (mini agyvérzés tünetei)?

Az agyvérzés tünetei jelentkezhetnek enyhébb formában (ide sorolandó a TIA), azonban a betegség ugyanolyan veszélyes ebben az esetben is. Legyen szó akár a fejfájásról, akár a zsibbadásról vagy a látászavarról, amennyiben a fentiekben elsorolt tüneteket érzékeljük, haladéktalanul hívjunk mentőt, ugyanis az agyvérzés halálos kimenetelű is lehet!

Az agyvérzés tünetei nőknél VS férfiaknál

Az agyvérzés tünetei kapcsán általánosságban elmondhatjuk azt is, hogy a betegség jóval gyakoribb az idősebb korosztályban, különösen a férfiaknál, illetve az alacsony születési testsúly is közre játszhat. Az agyvérzés tünetei nőknél gyakrabban jelentkeznek a hormonális változások időszakában, legfőképpen akkor, ha hormontartalmú készítményeket szednek (pl. a menopauza idején). Maguk a tünetek nemtől függetlenül, egyedi intenzitással, egyedi variációkban jelentkezhetnek.

Mi a teendő az agyvérzés utáni kritikus időszak során?

Az agyvérzés tünetei az esetek jelentős részében súlyos testi és lelki problémákat okozhatnak, ezért hosszan tartó, stresszmentes rehabilitációs időszakra lehet szükség. Az agyvérzés utáni rehabilitáció mindenki esetében más sikerességgel megy végbe, de általánosságban minden stroke-on átesett betegre igaz, hogy az otthoni ápolás, a támogatás és a betegekkel történő foglalkozás elengedhetetlen a regenerációs folyamatban. Sikeres esetben az agyvérzés tünetei, szövődményei teljesen elmúlhatnak, a beteg újra képes lehet az önálló, teljes értékű életre (a betegek kb. 1/5-e képes erre) – ebben segíthet a kórházi kezelés és a gyógytorna is, de nagyon fontos a beteg számára a támogató családi közeg.

Bizonyos esetekben egy agyvérzés után károsodik a beteg mozgási- és kommunikációs készsége, ezért nagyon fontos, hogy a beteg méltóságát megőrizve kezeljük őt és kommunikáljunk vele, hiszen az agyvérzés okozta károsodás nem egyenértékű a szellemi fogyatékossággal! Agyvérzésen átesett szeretteinkkel bánjunk türelemmel, kommunikáljunk velük a megszokott módon, de adjunk nekik elég időt, hogy megfelelőképpen kifejezhessék magukat, vészeljük át a rehabilitációs időszakot együtt, a beteg lelki támogatásával.