Ezek az agyvérzés előjelei: Mi az agyvérzés, mik az agyvérzés tünetei, az agyvérzés okai, mitől alakul ki az agyvérzés?

A világ egyik legrettegettebb megbetegedése az agyvérzés, ami hirtelen, minden előzmény nélkül csap le az áldozatára, ezzel olyan veszélybe sodorva őt, mint a bénultság vagy a tartós felnőttkori rokkantság. Mik lehetnek az agyvérzés előjelei, az agyvérzés jelei, hogyan ismerjük fel az agyvérzés okozta tüneteket?

Cikkünkben eláruljuk, mi az agyvérzés és mi a különbség a stroke és az agyvérzés között! Tudd meg, mitől alakul ki az agyvérzés és milyen érzés az agyvérzés a beteg számára, illetve hogyan küzdhetünk az agyvérzés ellen. Hogyan zajlik a felépülés az agyvérzés után, mit tehetünk az agyvérzésen átesett betegekért? Az agyvérzés után képesek a betegek a teljes felépülésre? Megelőzhető az agyvérzés? Ha igen, hogyan tehetünk az agyvérzés kialakulása ellen?

Mi az agyvérzés? Mi a különbség a stroke és az agyvérzés között?

Elsőként mindenképpen tisztáznunk kell a stroke és az agyvérzés fogalmát, mert a köznyelvben nagyon gyakran szinonimaként alkalmazzuk a két kifejezést, azonban nem teljesen ugyanazt jelentik. A stroke jelentése nem más, mint „agyi érkatasztrófa” – ez egy gyűjtőkifejezés, amibe az agyvérzés is beletartozik. Gyakoribb esetben a stroke vértelen, vagyis nem jár bevérzéssel, máskor egy elpattant ér vérömlenyt okozhat az agyban – ezek közül az utóbbi állapotot nevezzük agyvérzésnek.

Stroke akkor alakul ki, amikor az agy valamely területén a vérellátás olyan szinten leromlik, hogy ez a környező sejtek pusztulásához vezet, ezzel hosszú távú, bizonyos esetekben maradandó agykárosodást vagy halált okozva a beteg számára. A stroke vagy az agyvérzés felnőttkori rokkantsággal járhat, vagyis egyes szervek funkcióvesztését okozhatja. Gyakori maradandó szövődmény egy agyvérzés után a beszédkészség részleges sérülése vagy egy végtag bénultsága. A beteg kezelése az agyvérzés által okozott problémák ellensúlyozását szolgálja, a kezelés célkitűzése, hogy a beteget az agyvérzés előtti egészséges állapotra fokozatosan visszaépítsék.

A stroke-ról általánosságban

Jelenleg a stroke - habár ma is súlyos egészségügyi károsodásokat képes okozni - már jóval kevesebb életet követel, mint régebben, 2-3 évtizeddel ezelőtt. A 21. században a stroke okait, rizikófaktorait ugyanúgy, mint a szív- és érrendszeri, vagy daganatos megbetegedések esetében, sokkal inkább figyelemmel kísérjük és általánosságban népszerűbb az egészséges életmód is. Tisztában vagyunk a sok dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és az elhízás következményeivel, monitorozzuk a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint értékeit.

A stroke jellegzetes tulajdonsága, hogy hirtelen alakul ki, a betegség tünetei egyik pillanatról a másikra köszöntenek be, minden átmenet nélkül - innen erednek a stroke népies elnevezései is, a “szélütés” vagy a “gutaütés”, vértelen stroke esetében az „agylágyulás”. Stroke, agyvérzés esetén rendszerint a stroke tünetei közül több is jelentkezik, minden esetben eltérő súlyossággal.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mik a stroke tünetei, hiszen ha észleljük azokat, minél hamarabb orvoshoz kell fordulnunk, mentőt kell hívnunk, ugyanis minél tovább marad a szélütött beteg kezeletlenül, annál súlyosabbak lehetnek a szövődmények egy stroke vagy agyvérzés után.

Mi okozza a stroke-ot?

Megkülönböztetjük a vértelen és a vérzéses stroke-ot attól függően, hogy mi okozza azt. A stroke-os megbetegedések 80%-a vértelen stroke (nem agyvérzés), ami azt jelenti, hogy az egyik agyi eret elzárja egy vérrög. Mivel az agyban vérellátási probléma lép fel, az idegsejtek azon a környéken oxigén- és tápanyaghiányos állapotba kerülnek, aminek következtében már néhány percen belül elkezdődhet az idegsejtek pusztulása. Az sem mindegy, hogy a stroke melyik agyféltekét, milyen részt érintett: a jobb agyféltekés stroke a bal testfél mozgását és érzékelését károsítja, míg a bal agyfélteke sérülése a jobb testfelet, illetve a beszédet és a beszédértést is veszélyeztetheti.

A stroke fajtái

Trombózisos stroke

A vértelen stroke kategóriáján belül megkülönböztetünk két betegséget, ezek a trombotikus stroke és az embóliás stroke. Trombotikus / trombózisos stroke esetén a stroke okozója, a vérrög helyben, az agyban keletkezik egy károsult, érelmeszesedéses területen, amelynek rendszerint egyenetlen felszíne van (orvosi kifejezéssel úgy hívjuk, hogy “plakk”), így könnyen kialakulhatnak benne a trumbulusok.

Embóliás stroke

Az embóliás stroke esetében ugyanúgy egy vérrög (vagy vérrögszerű szövettörmelék) tehet a stroke kialakulásáról, azonban az nem helyben alakul ki. Az embólust legtöbb esetben a szívpitvar szabálytalan összehúzódása (fibrillálása) okozza, aminek köszönhetően véralvadékok képződnek, amiről darabok válnak le és elszabadulnak az érrendszerben.

A vérzéses stroke, avagy az agyvérzés

A stroke másik fajtája a vérzéses stroke - ezt a jelenséget nevezzük agyvérzésnek. Az agyvérzést az okozza, ha megreped valamelyik agyi ér, ezáltal vérzés alakul ki. A kiömlött vér nyomja az agyat, emellett az agy egyes területeinek (ahol a sebesült ér húzódik) a vérellátása is csökken, így rendkívül veszélyes betegség!

Az agyvérzés, avagy vérzéses stroke kialakulása nagyban összefügg más betegségek meglétével: növelheti az agyvérzés esélyét az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az alkoholizmus és az érfejlődési rendellenességek (aneurizma, arteriovenózus malformáció) is. Az agyvérzés esetében szintén megkülönböztetünk két alkategóriát.

Agyállományi agyvérzés

Az egyik az agyállományi vérzés, amikor közvetlen (fizikai) megterhelés következtében az agyon belül jön létre a vérzés, ennek az oka az elhasználódott, elmeszesedett agyi érfal megrepedése. A fizikai hatás lehet például nagymértékű hirtelen megerőltető testgyakorlat, például cipekedés, vagy belső nyomás, például kórosan magas vérnyomás, amelynek hatására elrepedhet az ér.

Szubarachnoideális agyvérzés

A másik agyvérzés típus a szubarachnoideális vérzés, amikor az agyat körülvevő agyburok, a pókhálóhártya egyik artériájából ered a vérzés és az átterjed az agyat körülvevő folyadékra. Erre az esetre akkor következtethetünk, ha az agyvérzés tünetei közül elsőként a késszúrásszerű, ütésszerű, hirtelen hasító fejfájás lép fel. Ezt a típust gyakran egy arachnoideális aneurizma nevű, rendellenes ér kiszakadása okozza, ami egy olyan fejlődési probléma, ami a kor előrehaladtával folyamatosan romlik. Azért igazán súlyos ez az agyvérzés típus, mert az arachnoidea többi ere görcsösen összehúzódik, így az agyi vérellátás tovább romlik.

Az agyvérzés okai: Az agyvérzés mitől alakul ki?

Az agyvérzés okai hasonlóak a szívinfarktus kiváltó tényezőihez, ami szintén nagyon gyakori halálokként jelenik meg az egészségügyi statisztikákban. Ha számszerűsített adatokon keresztül szeretnénk vizsgálni a problémát, az agyvérzésen átesett átesett embereknek mindössze az 1/5 része képes 100%-ban visszatérni korábbi életéhez, a többi esetben az agyvérzés valamilyen tartós nyomot hagy a betegen, például bénultságot vagy memóriazavart attól függően, milyen méretű volt az agyvérzés okozta kár kiterjedése.

Az agyvérzés kialakulásának vannak befolyásolható és nem befolyásolható tényezői, azonban az agyvérzés mint életkatasztrófa valószínűsége a tudatos egészséges életmód fenntartásával akár 90%-ban visszaszorítható. Az agyvérzés genetikai okai nem befolyásolhatóak - ilyen például a családban örökletes agyi és érrendszeri betegségek, de számít az életkor és a nem (idősebb korban és általánosságban a férfiak körében nagyobb a magas vérnyomás és az agyvérzés valószínűsége). Az agyvérzés esélyét növeli az alacsony, 2.500 g körüli születési súly (a rosszabb szociális körülmények értelmében) és a rassz is (a fehér bőrtípusoknál kevesebb az agyvérzés rizikófaktor).

Agyvérzésre hajlamosító tényező lehet a gyakori migrén és az alvásfüggő légzészavarok is, illetve a fokozott stressznek kitett munkakör vagy magánélet általánosságban hozzájárulhat bármilyen krónikus betegség kialakulásához. A nőknél a hormonok is befolyásolhatják az agyvérzésre való hajlamosságot, kiváltképp a fogamzásgátló tabletták és más hormontartalmú készítmények (ugyanígy a menopauza idején alkalmazott hormonpótló kezelések).

Az agyvérzés okai között rengeteg befolyásolható tényező van, amelyekre ha odafigyelünk, tudatosan csökkenthetjük az agyvérzés kialakulásának az esélyét, amik többségében összefüggnek az egészséges életmóddal. Potenciális agyvérzés rizikófaktor az elhízás, az alkoholizmus, a dohányzás, a drogfogyasztás és ezen esetek kombinációja. A leírt agyvérzésre hajlamosító tényezőkkel gyakran összefüggésben áll a cukorbetegség, magas vérnyomás és magas koleszterinszint.

Az agyvérzés esélye csökkenthető a mozgásban gazdag, kiegyensúlyozott és egészséges életmóddal. Fontos, hogy az agyvérzés ellen védekezzünk a megelőzéssel, hiszen konkrét gyógymód nincs a betegségre, az elhalt agyi területeket pedig nem lehet gyógyszeres terápiával helyrehozni. Hetente több alkalommal, de lehetőleg napi rendszerességgel érdemes valamilyen könnyebb mozgást végeznünk, még ha csak sétálunk is, illetve fontos a só- és zsírszegény, alacsony szénhidráttartalmú, rostban és vitaminban gazdag táplálkozás.

Az agyvérzés tünetei: Mik az agyvérzés jelei?

Egy agyvérzés számos tünettel járhat, amelyek jellemzően hirtelen, minden átmenet nélkül jelentkeznek. Az agyvérzés tünetei közül jellemzően több esemény következik be egyszerre, amelyek összefoglalva a következők:

Az arc, a kar vagy a láb hirtelen fellépő érzéketlensége

A zsibbadás határozottan az egyik testfélre jellemző - a zsibbadó és a problémamentes testfél között általában egy jól körülhatárolható válaszvonalat ismerhetünk fel. Az egyik oldal a gyengeség, zsibbadás-érzet mellett akár teljesen le is bénulhat.

Látászavar vagy látásvesztés

Felléphet a látás hirtelen elhomályosulása az agyvérzés tünetei között. A stroke súlyosságától függően ez lehet enyhén homályos látásvesztés, sőt, akár teljes látásvesztés, megvakulás is. Ugyanígy gyorsan lecsökkenhet a látásélesség, kialakulhat kettős látás.

Aphasia (afázia)

Az agyvérzés tünetei között jellegzetes beszédértési és beszédképzési zavar, szótalálási zavar.

Milyen érzés az agyvérzés a beteg számára?

Az agyvérzés a beteg számára kifejezetten kellemetlen érzés, főleg, ha az agyvérzés tünetei együttesen, hirtelen lépnek fel, mintegy villámcsapásként. A fejben létrejövő erős, ütésszerű fájdalom és a hirtelen zsibbadás, bénulás vagy látásvesztés ijesztő jelenség a beteg számára, gyakran pánikkal, félelemmel jár az agyvérzés.

Fontos, hogy a betegben tudatosuljon a veszély: ha lehetősége van rá, azonnal forduljon a közelben lévők segítségéért, vagy, ha tud, hívjon mentőt ő maga és ne próbálja meg megvárni, míg az agyvérzés tünetei elmúlnak, mert az agyvérzés csak egyre veszélyesebb lesz.

Mik az agyvérzés előjelei?

A legtöbb ilyen megbetegedés esetén az agyvérzésnek nincsenek szemmel látható előjelei, éppen ezért az agyvérzés villámcsapásszerű megjelenésétől rettegnek a magas vérnyomású emberek. Az agyvérzés előjelei között egy jelentőségteljes eseményt sorolhatunk fel, amit úgy nevezünk, hogy TIA. A TIA jelentése: tranziens iszkémiás attak, vagyis átmeneti agyi keringészavar, ami az agyvérzés jeleihez hasonló tüneteket produkál, ezért könnyű őket összetéveszteni.

Agyvérzés vagy TIA? Nem mindegy!

A TIA egy átmeneti keringési zavar, nem vezet radikális sejtpusztuláshoz, mint az agyvérzés, ami így értelemszerűen jóval veszélyesebb is, mint a TIA. A TIA időnként megismétlődhet; ha valaki átélt már egy TIA-periódust, nő az esélye a tényleges agyvérzés bekövetkezésének is. A TIA tünetei körülbelül 24 órán keresztül állnak fenn, ezt követően egyszerűen elmúlnak. Az esemény kiszámíthatatlan időközönként megismétlődhet, mintegy indikátorként jelezve, hogy az agyi vérkeringés rossz állapotban van.

Az agyvérzés következményei

Az agyvérzés egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy tartós felnőttkori rokkantságot okozhat. Bizonyos esetekben a betegnek újra kell tanulnia a beszédet, a járást vagy valamilyen finommotoros mozdulatsort, más esetben tartós bénultság alakulhat ki egy végtagon, vagy akár egy egész testfélen is. Minden agyvérzésen átesett beteg eltérő mértékben képes regenerálódni az agyvérzés után, ám a többséget sajnos maradandó károsodás éri.

Egy agyvérzés után számos beteg panaszkodik fájdalomra az érintett testrészekben és a fejben, ugyanis az agyvérzés okozhat tartós idegsérüléseket is - az ilyen agyvérzés utáni fájdalom ellen a hagyományos fájdalomcsillapítók nem használnak. Agyvérzés után nem ritka a hangulatzavar és a traumát követő depresszió, az agyi keringészavar pedig okozhat krónikus szédülést és epilepsziát is.

Az agyvérzés utáni rehabilitáció

Az agyvérzés utáni rehabilitáció mindenki esetében más sikerességgel megy végbe, de általánosságban minden stroke-on átesett betegre igaz, hogy az otthoni ápolás, a támogatás és a betegekkel történő foglalkozás elengedhetetlen a regenerációs folyamatban. Az agyvérzés utáni rehabilitáció célja, hogy a beteg újra önállóan élhesse az életét. Hasznos lehet a házi ápolás mellett a kórházi kezelés és a gyógytorna is.

Agyvérzéses beteg az ismerősök között: Hogyan kezeljük?

Ha ismerőseink, barátaink, családtagjaink között valaki agyvérzésen esett át, nagyon fontos, hogy a beteg méltóságát megőrizve kezeljük őt és kommunikáljunk vele. Előfordulhat, hogy a stroke után károsodik a beteg beszédkészsége - ez esetben tartsuk szem előtt, hogy a stroke tünetei nem egyenértékűek a szellemi fogyatékossággal! A beteggel továbbra is beszéljünk úgy, mint bármelyik másik felnőtt emberrel, normális hangnemben, a gügyögést kerüljük.

Az agyvérzést elszenvedő betegnek szüksége van a támogatásra és a beszélgetésre, amit lehetőség szerint végezzünk úgy, hogy a beteg számára kellemes legyen, igény szerint négyszemközt, ugyanis sokszor az agyvérzés után a betegnek nehéz kifejtenie mondandóját. Vonjuk be a beteg környezetét, ápolóit, ugyanis egy támogató közösségben mindenki számára elviselhetőbbek az agyvérzés következményei. Amennyiben családunkban gyakori az agyvérzés vagy más érrendszeri betegségek előfordulása, mindenképpen tegyünk egészségünkért az agyvérzés megelőzése érdekében és éljünk egészségesen!