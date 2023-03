Itt élnek a legegészségesebb magyar nyugdíjasok: sok idősnek fogalma sincs, mi vár rá 2023-ban

Amíg 2022-ben még minden hatodik magyar nyugdíjasnak problémát okozott a mindennapokban a rossz egészségi állapota, az arányuk 2023-ban csaknem 20 százalékra nőtt - derült ki a Pénzcentrum friss kutatásából. Idén tehát már minden ötödik nyugdíjasnak jelent komoly gondot az egészsége. Az idősek több mint felének romlott kisebb-nagyobb mértékben az egészsége az elmúlt egy évben és 33 százalékuk további egészségromlásra számít 2023-ban. Azoknak az időseknek is nagy az aránya, akik gyakrabban szoronganak; kimerültebbnek, fásultabbnak, erőtlenebbnek érzik magukat; és többször magányosak, szomorúak mint egy éve.

Cikksorozatunk első részében lapunk friss, a magyar nyugdíjasok helyzetéről szóló felmérésének legfontosabb eredményeit tekintettük át. A sorozatunk második részében kifejezetten az egészséget érintő kérdésekre kapott válaszokat elemeztük. Az idei évi online felmérésünkre 6423-an válaszoltak, a válaszadók 62 százaléka nyugdíjas volt, az 50 év feletti válaszadók aránya pedig csaknem 92 százalékos. Az idősödő korosztály helyzetére koncentráló kutatást 2022-ben is elvégeztük - akkor a koronavírus járvány megjelenését követő évek változásaira voltunk kíváncsiak, 2023-ban pedig az utóbbi egy, válságokkal tarkított év tapasztalataira. Általánosságban megállapítható, hogy a nyugdíjasok rosszabbnak ítélik az egészségüket, mint a 2022-es év elején, pedig már akkor sem voltak túl derűlátók.

A fizikai egészségét mindössze a válaszadók 4 százaléka érezte tökéletesnek, további 26,9 százaléknak csak néha voltak egészségügyi panaszai. További 28,3 százalék érezte úgy, hogy nem a legjobb az egészsége, de nem okoz mindennapi gondokat. Összességében 59,2 százalék érezte úgy tehát a válaszok alapján, hogy nincs oka túlságosan panaszkodásra. Aggasztó azonban, hogy a válaszadók 19,6 százaléka azt jelölte válaszként, hogy "Mindennapi nehézséget jelent a rossz egészségügyi állapotom". Arányuk tavaly óta (16,4%) emelkedett is.

A mentális egészséggel kapcsolatban is szembeötlő a változás: kevesebben érzik úgy, hogy nem okoz nekik gondot megbírkózni a napi teendőkkel, érzelmeikkel, nehézségeikkel. Azok aránya, akiknek mindennapi problémát jelent, hogy nehezen birkóznak meg az érzéseikkel, napi teendőikkel, 7,2-ről 8,9 százalékra nőtt.

Az egészségi állapot változásával kapcsolatban egyértelműen pesszimiszták voltak a felmérés válaszadói. Mindössze a válaszadók 2,6 százaléka számult be az egészsége javulásáról. 39,1 százalékuk nem tapasztalt változást, 57,5 százalék azonban úgy érezte, hogy az egészsége inkább, vagy jelentősen romlott. A 2023-as év kapcsán sem mutatkoztak bizakodónak. A legtöbben arra számítanak, hogy az egészségi állapotuk nem változik majd, azonban a nyugdíjas válaszadók egyharmada úgy gondolja, romlani fog az egészsége idén. Fontos kiemelni, hogy ennél a kérdésnél igen magas a bizonytalanok aránya: 18,1 százalékuk jelölte a Nem tudom / Nem válaszolok lehetőséget erre a kérdésre.

A nyugdíjasok általános közérzete szintén romló tendenciát mutat az elmúlt évben.

A legtöbben arról számoltak be, hogy változó hangulat jellemzi őket a járvány óta, minden ötödik válaszadó gyakrabban szorong, és minden hetedik kimerültebbnek, fásultabbnak, erőtlenebbnek érzi magát. 7,1 százalék számolt be arról, hogy többször magányos, szomorú az utóbbi évben - ezzel szemben csak a válaszadók 3,3 százaléka érzi magát kevésbé magányosnak, szomorúnak. A válaszadók 8 százaléka viszont kiegyensúlyozottabb lett:

Egyre magasabb a gyógyszerköltség, ami már az egészséget fenyegeti

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyar nyugdíjasok az elmúlt egy év során többségében ugyanannyi gyógyszert szedtek, 32,3 százalékuk szedett többet, mint korábban. Ennek ellenére 59,1 százalékuk költött többet gyógyszerre 2023-ban.

A szöveges válaszokból szintén az derül ki, hogy a gyógyszerköltség nagy anyagi megterhelést jelentett az utóbbi évben a nyugdíjasok számára, ami az egészségüket is jelentősen befolyásolta.

A gyógyszereimet alig tudom kiváltani az alacsony rokkantnyugdíjból! Örülök, ha élelmiszert tudok venni. Általában kenyeret, szalámit ritkán! A tej termékek is drágák

- írta egy Zala megyei községben élő válaszadónk.

Nincs gyógyszerre pénz, egyre rosszabb az állapotom.

- válaszolta egy Bács-Kiskun megyei községben élő nyugdíjas.

Mivel nem tudom kiváltani a megfelelő állandó gyógyszereimet (anyagi problémáim miatt), így az egészségem gyors, kritikus hanyatlásnak indult!

- írta egy pécsi nyugdíjas.

Az öregséggel együttjáró számtalan betegség, probléma jelentkezése nagyon megterhelő. Állami ellátásban orvoshoz jutni gyakorlatilag lehetetlen. (Egy vidéki kisvárosban így működik ma az eü-i ellátás.) Egy évnél korábbi időpontot nem is adnak, vagy egyáltalán nincs is időpont. Egy idős embernek minden bajával magánorvoshoz járni megfizethetetlen. (Ahol 40 ezer forintért 15 perc után kilökik az embert az ajtón.) Így aztán mindig azzal a bajommal megyek orvoshoz, ami a leginkább elviselhetetlen. A többibe belenyugszom, szenvedek és tűrök. Jó nyugdíjam van, de nem tudok havonta több százezer forintot orvosra és gyógyszerre költeni

- fejtette ki egy Veszprémben élő 65-74 év közötti válaszadónk.

Nagy különbség lehet az egyes megyék között

A fizikai egészséggel kapcsolatos kérdésünknél részletesebben elemeztük, hol milyennek találják állapotukat a nyugdíjasok. Összesítettük azok válaszait, akik úgy ítélték meg, hogy az egészségük tökéletes, vagy csak néha van vele gond, esetleg lehetne jobb az egészségük, de mindennapi gondot nem okoz számukra. Ezek alapján a legjobb a magyar nyugdíjasok egészsége Csongdrád-Csanád, Vas és Hajdú-Bihar vármegyékben - itt volt a legtöbb pozitív választ adó aránya. A legrosszabb arányaiban a válaszadók egészsége Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom-Esztergom vármegyékben:

A szöveges válaszokból az derül ki, hogy akinek egészségügyi gondjai vannak, azok leginkább a hosszú várakozási időt nehezményezik és a magánellátás, valamint a gyógyszerek árait túl magasnak tartják. Többen panaszkodtak arra, hogy az egészséges életmódra, minőségi ételre, vitaminra nincs pénzük, ezt pedig megsínyli az egészségük.

Rengetegen említették azt is, hogy szoronganak, aggódnak - az egészségük miatt, aggasztja őket a magas infláció, a bizonytalan gazdasági helyzet és a háború is. A stressz rengeteg nyugdíjasnak okoz gondot, és a válaszokból az is látszik, hogy a politikai helyzeten is sokan idegesítik magukat. A válaszok alapján azok sincsenek kevesen, akik feltehetően depressziósak, de ők maguk nem ismerték fel, hogy szoronganak. A szorongás, depresszió pedig nemcsak Magyarországon, hanem világszerte fenyegeti az idősek egészségét, rombolja a fizikai állapotot, további betegségek kialakulásához vezethet vagy társbetegségként jelentkezik meglévő, krónikus alapbetegségek mellett.

A kor előrehaladtával egyre rosszabb [az egészségem]. Fáradtabb és elkeseredettebb vagyok ebben a bizonytalanabb világban. A vírus, háború, és az egészségügy szétrombolása miatt. Nincs egészség, nincs munka. A magánegészségügy nem a nyugdíjasoknak való, mivel nem tudom megfizetni. Úgy érzem, halálra vagyunk ítélve. Ezt is megértük. Szomorú

- írta egy Bács-Kiskun megyei városban élő nyugdíjas.