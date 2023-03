Súlyos betegségéről vallott Reviczky Gábor: hallani sem akar a kemoterápiáról

Prosztatarákkal küzd Reviczky Gábor, aminek egy agresszív fajtája támadta meg a szervezetét. A műtéten már túl van, úgy tűnik, sikerült időben elcsípni a betegséget. A színész viszont a kemoterápiát nem vállalja, maximum a sugárkezelést.

Reviczky Gábor prosztatarákkal küzd, aminek egy agresszív fajtája támadta meg a szervezetét. A Blikk szerint a 73 éves színművész a műtéten már túlesett, és egyelőre úgy tűnik, sikerült időben elcsípni a betegséget. Mint elmondta, sokan nem járnak vizsgálatra, mert kellemetlen, így volt vele ő is.

Decemberben kezdett gyanakodni, hogy valami nincs rendben, mint kiderült, évek óta jelen lehetett nála a betegség, csak tünetmentesen. Végül egy decemberi rendezvényen figyelt fel a tünetekre, az orvosa pedig igazolta is a betegséget, és meg is műtötték. Azóta nem találtak áttétet a szervezetében. Most egy speciális vizsgálatra vár, ami után az onkológusok meghatározzák, milyen utókezelésre számíthat.

Sugár- vagy kemoterápia jöhet szóba, ám mivel itthon nincs még célzott kemoterápia, a kemót vissza fogom utasítani. Sajnos, a nem célzott kezelés az egész szervezetet érinti, remélem, erre nem lesz szükségem, elég lesz a sugárkezelés

- magyarázta a színész.