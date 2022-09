Mi folyik itt? Szinte teljesen eltűnt ez a fajta cigaretta Magyarországról

Míg tavaly rekordmennyiségű illegálisan behozott vagy itthon előállított dohányárút foglalt le az adóhatóság, addig idén a tizedére esett vissza a feketepiacról kivont mennyiség. Ennek oka a Vg.hu információi szerint az orosz-ukrán háború lehet.

A tavalyi év első felében 106 millió szál csempészcigarettát foglaltak le a NAV munkatársai, összesen pedig másfél milliárd forint volt az értéke a dohányárunak. Idén azonban már csak mindössze 14 milliár forintértékben foglaltak le fogyasztási dohányt, amiből 11 millió szál cigaretta volt. Ez a fogyasztás pedig nem csak a tavalyi, rekordközeli értéktől marad el: 2020-ban 44 millió szál cigarettát és körülbelül 18 tonna dohányt talált az adóhatóság.

A lap szerint azonban még csak találgatni lehet, hogy mi állhat a hirtelen visszaesés mögött, de a legvalószínűbb ok az orosz-ukrán háború kitörése lehet. Azóta ugyanis az ukrán rendőrség is fokozottan figyeli a határt és a magyar hatósági jelenlét is fokozódott. Arra pedig remek példa a koronavírus-járvány, hogy a csempészetnek nem tesznek jót a rendkívüli helyzetek és az azokra adott szigorú hatósági válaszok.