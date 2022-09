Aggasztó jelentés érkezett a koronavírusról: ezért is jelenthet nagy veszélyt egy új variáns

Nehezebbé teszi a koronavírus új változatainak kimutatását az, hogy világszinten csökken a tesztelések és genetikai elemzések száma - jelentette ki csütörtökön Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi szakértője.

Nehezebbé teszi a koronavírus új változatainak kimutatását az, hogy világszinten csökken a tesztelések és genetikai elemzések száma – jelentette ki csütörtökön Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi szakértője. Maria van Kerkhove aggodalmát fejezte ki amiatt, mert a vírus továbbra is "hihetetlenül nagy méretekben kering világszerte, és a jövőben tovább mutálódhat". Eközben pedig "megszűnőben van az a képességünk, hogy kövessük világszerte a variánsokat és az alvariánsokat, mert csökkent a nyomon követés" – mondta van Kerkhove.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója ismét hangsúlyozta, hogy bár már látszik a világjárvány vége, továbbra is fenn kell tartani az ellene folytatott harc stratégiáit. Tedrosz, aki videokapcsolat segítségével vett részt a sajtótájékoztatón New Yorkból, ahol az ENSZ-közgyűlés ülésszakán vesz részt, kijelentette: a világ most kezdi megpillantani a fényt az alagút végén, de még nem tartunk ott. "Az, hogy látjuk a végét, még nem jelenti azt, hogy ott is vagyunk" – mondta. Bár a Covid-19 okozta halálozások heti száma csökkenőben van, a majdnem tízezer még mindig nagyon sok, amikor ezek többségét megelőzhetnénk – jelentette ki a főigazgató.