Jakab Ferenc: már nem kell már hullámokról beszélni, elég évente egyszer oltatni

Magyarországon határozottan növekszik a koronavírusos esetek száma, ősszel pedig szakértők szerint ismét jelentősen felfuthatnak az esetszámok. Nem érdemes azonban sorozatban oltatni - a harmadik oltás alapvető fontosságú, de a többségnek az után elég lesz évente egy-egy emlékeztető oltás.

Dr. Jakab Ferenc virológus professzort, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője a 24.hu-nak elmondta, hogy már nem kell már hullámokról beszélni, a vírus folyamatosan közöttünk van és szezonálisan kisebb-nagyobb járványokat okoz. Bár nyáron a többi között a meleg, az UV-sugárzás, szabadtéri tevékenységek nem kedveznek a felső-légúti vírusoknak, ettől még jelen vannak a környezetünkben. Nyáron is „náthásak” lehetünk vagy elkaphatjuk az influenzát, csak sokkal kisebb rá az esély - így van ez a koronavírussal is.

Az esetszámok nyári növekedése mégsem teljesen meglepő, hiszen legtöbben már nem hordanak maszkot, nincsenek korlátozások, az óvintézkedéseket elengedtük, az oltás adta védettség is csökkent, sokan be sem adatták a harmadik oltást. Eközben többet utazunk, járunk tömegrendezvényre. Sőt, hozzájárulhat a szokatlan időpontban, nyáron tapasztalható felfutáshoz az is, hogy a jelenleg domináns vírusváltozatok a legtöbbeknél viszonylag enyhe betegséget okoznak.

Általánosságban az őszi-téli felfutás előtt évente egy emlékeztető oltás mindenképpen indokolt, de rendszeresen negyedévente, félévente oltatni magunkat nem indokolt. A harmadik dózist mindenki vegye fel, ez alapvető fontosságú, rendkívül nagy mértékben csökkenti a súlyos lefolyású betegség esélyét

– emeli ki Jakab Ferenc.

Tudományosan igazolt, hogy a harmadik dózis nagyban megnöveli védekezőképességet: továbbra is megbetegedhetünk, de a tünetek lényegesen enyhébbek. Viszont semmi nem igazolja, hogy a gyors egymásutánban, azaz 3-4 hónapon belül felvett 4. dózis ugyanilyen hasznos-e, és azt főleg nem, hogy érdemes-e folytatni a sort 5., 6. stb. vakcinával - írja a lap.

Tehát aki év elején kapta meg a 3. oltást, az mostanában, még az őszi-téli szezon előtt vegye fel a negyediket. Ez megfelel az évente egy ismétlőoltásnak. Az idősebbek, akut betegséggel küzdők vagy akik a munkájuk során veszélyeztetettek, ugyancsak oltassák be magukat negyedszer.