Hányás ellen házilag: mi a jó hányás ellen gyerekeknek, felnőtteknek?

Életünk során a hasmenés mellett a hányás a leggyakoribb kellemetlen egészségügyi reakció, mikor a szervezetünknek meg kell szabadulnia valamilyen olyan anyagtól, ami zavart okoz a működésében. A hányásnak számtalan oka lehet a gyomorrontástól egészen a váradósságig, ám léteznek univerzális trükkök, amelyeket remekül használhatunk hányás ellen házilag gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mi jó a hányás ellen, kinek mi ajánlott?

Cikkünkben eláruljunk, hányás ellen mi jó gyomorrontás esetén, kismamáknak, mi a teendő, ha valamilyen fertőzésre gyanakszunk? Mi jó a hányás ellen gyerekeknek, csecsemőknek, hányás ellen gyógyszer nélkül, gyógynövényekkel is védekezhetünk-e? Hányás ellen házilag gyerekeknek mi a legjobb, hogyan csökkentsük a kellemetlen ingereket?

Mitől alakulhat ki a hányás?

A hányás az emésztőrendszer válaszreakciója különböző fertőzésekre, gyomorrontásra, de undorító szag, látvány is előidézheti azt – ilyenkor a gyomorba bekerült és emésztésnek indult étel és ital a nyelőcsövön és a szájüregen keresztül visszajön a felszínre, nem a normál úton távozik. Csecsemőknél a hányás teljesen normális formája a bukás, amikor büfiztetéskor egy-egy kortynyi tej is a felszínre bukik, azonban ezt ritkán gyomorszájszűkület is okozhatja.

A hányással nem azonos a reflux, ami sokszor a gyomorfekély előjeleként mutatkozik, ilyenkor a nyelőcsőbe visszajut a gyomorsavas táplálék, ám nem távozik a szervezetből. A hányás a legtöbb esetben egy természetes emésztőrendszeri esemény, ami magától elmúlik, ám sajnos igen kellemetlen szagú, ízű, savas, sokszor egészen maró érzésű élményről van szó, ami gyakran az orrüregbe is bemehet. Fontos tudnunk, hogy rengeteg krónikus és veszélyes betegség tünete lehet a hányás, így, ha nem egyértelműen gyomorrontásról van szó, nem szabad figyelmen kívül hagynunk!

A terhesség alatt jelentkező hányás hormonális okokra vezethető vissza, azért is nehéz a terhességi hányás ellen védekezni, mert a növekvő magzat felfelé nyomja a gyomrot; hasonló hányást a menstruáció alatti hormonális változások is előidézhetnek. A hányásnak lehetnek továbbá pszichés okai – undor okozta hányás, fóbia stb. – és neurológiai okai is, például valamilyen központi idegrendszeri betegség, mint az agyhártyagyulladás.

A leggyakrabban a hányás okai közé tartoznak a különböző mérgezések (ételmérgezések) és az olyan emésztőrendszeri fertőzések, mint a szalmonella. A légúti megbetegedések is okozhatnak hányást, például, ha a kisgyerekek túl sok hurutot nyelnek le. Hánytató anyagok lehetnek még a gombák, különféle háztáji- és szobanövények, illetve gyógyszerek mellékhatásai is okozhatnak hányást. Szintén gyakori oka a hányásnak az is, ha túl sok alkoholt fogyasztottunk, melynek következtében, illetve másnap a szervezetünk próbál megszabadulni a „méregtől”.

Mi a jó hányás ellen házilag?

Hányás ellen házilag elsősorban a megelőzéssel védekezhetünk: kerüljük a mosatlan, lejárt szavatosságú, rossz szagú ételeket, ne tartsunk a gyerekek számára mérgező növényeket, hánytató élelmiszereket otthonunkban, illetve tartsuk magunkat távol hányás ellen az undort keltő dolgoktól is. Amennyiben azt észleljük, hogy szervezetünk hajlamos a gyomorrontásra és a hányásra, hányás ellen kerüljük a gyomorterhelő, zsíros, fűszeres ételeket és a tömény édességeket is, a nyers, rosszul átsütött, mócsingos dolgokat szintén. Célszerű kisebb adagokban enni, a falatokat jól megrágni és evés után lepihenni, nehogy összerázzuk a belsőnket.

Hogy a hányás ellen hogyan védekezzünk, azt nagyban befolyásolják a hányás okai: gyomorrontás esetén célszerű megszabadulni azoktól az anyagoktól, amik ki akarnak jönni és minél több vizet inni, hogy hidratáljuk szervezetünket és hogy oldjuk a kellemetlen, savas, maró érzést. Érdemes ilyenkor a sok víz mellett (ne egyszerre igyunk sokat, tartsunk szünetet a kortyok között) – nem forró – gyógyteákat, például kamillavirágzat teát és más gyulladáscsökkentőket is innunk. Hányás után ne fogyasszunk terhelő ételeket, lehetőleg valami olyasmit együnk, ami jól felszívja a gyomorsavat, például egy kis kekszet, pirítóst, valamilyen piskótát, más szénhidrátot stb.

Amennyiben a hidratálás (itatás) és a gyomortartalom kihányása után a hányás újra kezdődik, a betegnek pedig nincs vizelete, minél hamarabb kórházba kell vinni, nehogy kiszáradjon – ugyanez vonatkozik azokra az esetekre, amikor a hányást láz, hasi görcsök, kísérik, vagy ha vért fedezünk fel a hányadékban! A kórházban a hányást hányáscsillapító gyógyszerekkel, infúzióval kezelik.

Hányás ellen gyógyszerek

Enyhe émelygéses, hányásos esetekben hányás ellen gyógyszerek is alkalmazhatóak – célszerű magunkkal vinni ilyen készítmények nagyobb utazásokra, vidámparkba, repülésre stb., főleg, ha már korábban is előfordult hányás ilyen esetekben. A hányás elleni gyógyszerekről érdemes tudnunk, hogy ezek nem mindig válnak be, hiszen a szervezet ösztönös reakciójának igen nehéz gátat szabni – ezek a legtöbb esetben dimenhidrinát tartalmú készítmények, de a B6- vitamin is sokat segíthet. A hányás elleni gyógyszereket összefoglaló nevükön antiemetikumoknak nevezzünk, de alkalmazhatóak hányinger ellen antihisztaminok, dopamin- és szerotonin-antagonisták is.

A mennyiben a hányás pszichés eredetű, a hányás ellen jó lehet a pszichoterápia, amely során az undort keltő dologgal próbálunk megbarátkozni, refluxos eredetű hányás esetén pedig gyomorsavcsökkentő gyógyszereket kap a páciens. Amennyiben valamilyen vírusos, bakteriális oka van a hányásnak, a diagnózis felállítása után az orvosunk egyéb gyógyszereket is felírhat a kezelésünkre.

Hányás ellen gyógynövényekkel

Gyomorrontás, hányinger és hányás ellen kiváló megoldást nyújtanak az olyan gyógynövények, mint a gyömbér, melynek aromái nem csak a gyomrot és a bélrendszert, de az idegeinket is megnyugtatják, fogyaszthatjuk akár nyersen, akár teaként is. Szintén hatékony hányás ellen a borsmenta is, ami a hasi fájdalmakat, görcsöket is oldja, ám a köménymag, az édeskömény és az ánizs is hatékony védelmet nyújt hányás ellen. Nem csak a teák jók, hanem a hányás elleni gyógynövények kivonatai, illóolajaik inhalálása is remek gyomornyugtató lehet.

Mi jó hányás ellen gyerekeknek?

A gyerekekre ugyanúgy oda kell figyelni, mint a felnőttekre: adjunk nekik kisebb részletekben sima vagy cukros vizet, gyógyteát, hányás elleni gyógynövényes szirupot, ami megnyugtatja a gyomrukat. Kerüljük a zsíros ételek és a csokoládé, cukorka fogyasztását, ne hagyjuk őket közvetlenül a gyomorrontás után szaladgálni, úszni, próbáljuk őket csendes pihenőre ösztönözni. Amennyiben az itatást, teázást, kenyérjellegű szénhidrát fogyasztását követően visszatér a probléma és más tünetek is megjelennek, például láz, hidegrázás, vagy a kiszáradás jelei mutatkoznak, haladéktalanul forduljunk orvoshoz!

Hányás ellen terhesség alatt

Terhesség esetén a hormonális faktort is figyelembe kell vennünk, illetve azt is célszerű tudnunk, hogy a várandós nő mennyire hajlamos a terhesség alatti rosszullétekre – hiszen ez a probléma mindenkit teljesen más mértékben érint. A fent leírt vitaminok, gyógynövények és a vízivás mellett használhat még a hideg, nedves borogatás az arcra, homlokra, tarkóra, de áttörölhetjük vele a kismama mellkasát, hasát is. Célszerű a gondolatokat elterelni a rosszullétről például zenehallgatással, olvasással, filmezéssel.