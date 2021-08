Mi jó reflux ellen? Reflux ellen tea fogyasztás, reflux ellen ételek, reflux ellen gyógyszer alkalmazása

A kellemetlen, fájdalmas és égő érzésű reflux, illetve a reflux által keltett rossz közérzet szinte mindannyiunk számára ismerős érzés, azonban nem mindegy, hogy a gyomorsav alkalomadtán marja végig a nyelőcsövünket, vagy krónikus reflux alakul ki, ami hosszú távon rontja az életminőséget és veszélyes szövődményeket okozhat. Mit tehetünk ilyenkor a reflux ellen?

A reflux egy gyakori emésztőrendszeri rendellenesség, amellyel számos magyar próbálja felvenni a küzdelmet nap, mint nap – éppen ezért érdemes a problémát alaposan górcső alá vennünk, hogy megérthessük a reflux mibenlétét és megismerhessük, milyen problémákat okoz a reflux, illetve mit tehetünk a reflux ellen, hogyan szüntethetőek meg a reflux kellemetlen tünetei. Hogyan védekezhetünk a reflux ellen gyógyszer nélkül és reflux gyógyszer használatával? A reflux ellen tea mint természetes reflux gyógymód alkalmazható? A reflux ellen ételek fogyasztásával lehet védekezni? Ha igen, reflux ellen milyen reflux diéta ajánlott a betegeknek? Mi jó reflux ellen általánosságban?

Mi a reflux?

A reflux egy gyakori emésztőrendszeri megbetegedés, a fejlett országokban a lakosság 10-20%-át érintő, ún. népbetegség. A reflux lényege, hogy a gyomor maróhatású, savas tartalma (más néven a refluxátum) a nyelőcső és a gyomor záróizmainak a gyengesége miatt visszakerül a nyelőcső alsó szakaszára, a nyelőcső fentebbi részére, sőt, akár a szájüregbe is, ezzel szövetkárosodást és a fogazat károsodását okozva. A reflux alkalmi jelleggel bárkinél előfordulhat, okozhatja például a rossz táplálkozás, gyomorrontás és számos esetben stressz is, azonban a hosszútávon fennálló reflux ellen mindenképpen lépnünk kell.

Mik a reflux tünetei?

A reflux tünetei igen jellegzetesek: a maróhatású gyomortartalom, mint sav, ahogy feláramlik a nyelőcsőben, végigmarja a nyelőcső és a gége nyálkahártyáját, ezzel a nyomorban, a gyomorszájnál és az egész nyelőcsőben, különösképpen a torok és a gége tájékán kellemetlen, égő érzést okoz. A reflux okozta fájdalom kisugározhat a mellkason keresztül felfelé, a szájba, illetve a jobb bordaív alatt is érzékelhető.

A reflux miatti fájdalom bármilyen hétköznapi tevékenység, mozdulat kapcsán előjöhet: kifejezetten gyakoriak a reflux tünetei például hajlongás esetén, lefekvéskor és étkezés során is, különösképpen, ha jéghideg vagy forró ételt, italt veszünk magunkhoz. A refluxos égő érzés rendszerint étkezés után néhány órával jelentkezik, miközben a gyomrunk emészti a korábban elfogyasztott élelmet.

A reflux tünetei habár jellegzetesek, sokszor nem egyértelműen erre a betegségre utalnak: a reflux okozhat szorító mellkasi fájdalmat, hörgőgörcsöt, rekedtséget és krónikus reggeli, illetve éjjeli köhögést is, így könnyű lehet összekeverni más mellkasi problémákkal, vagy légúti megbetegedésekkel. A gyomorszáj környékén jelentkező gyomorégést könnyű összekeverni a gyomorfekéllyel – habár a reflux és a gyomorfekély két különböző betegség, a reflux lehet előhírnöke a nyombélfekélynek, gyomorfekélynek. A reflux mindemellett savanyú szájízt és rossz leheletet is okoz.

Mik a reflux okai?

A kutatók nagy jelentőséget tulajdonítanak a reflux kialakulása esetén a gyomor és a nyelőcső záróizmainak gyengeségének, a zárókészség csökkenésének – ennek köszönhetően ömlik vissza a gyomortartalom a nyelőcsőbe és fejti ki a nyálkahártyán maró hatását. Normál esetben, ha a záróizmok a rendeltetésüknek megfelelően működnek, az izmok összehúzódásakor a nyelőcsőben nagyobb a nyomás, mint a gyomorban, így a sav nem törhet fel. Reflux esetén a nyomás ereje nem elég nagy, nem záródnak jól az izmok, így jön létre a reflux.

A reflux okai közé tartozik a nagymértékű hasi elhízás és a terhesség, a gyakori súlyemelés, a megerőltető fizikai munka végzése és a sportok is, ugyanúgy, ahogy a tartós ülőmunka. Okozhat refluxot mindemellett az állandó szűk ruházat, a rendszertelen, zsíros, kalóriadús táplálkozás, a gyakori alkoholfogyasztás és a dohányzás, de különböző nyugtatók is lehetnek lazító hatással a gyomorszájra.

Mit okozhat a reflux, mik a reflux szövődményei?

A tartósan fennálló reflux ellen mindenképpen küzdenünk kell, hiszen az erős gyomorsav károsítja a nyálkahártyát, ezzel gyulladást okozva a szövetekben. A folyamatos gyulladás hatására az egyébként többrétegű, el nem szarusodó nyálkahártya laphámját hengerhám váltja fel – ezt Barett-nyelőcsőnek nevezzük, ami egy daganatképző állapot, vagyis kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a reflux ne okozzon ilyen krónikus problémákat.

A nyálkahártya károsodása mellett a reflux a szájüregre is kártékony hatással van: a reflux és a savas közeg marja a fogzománcot, kellemetlen, savas szájízt és tartós rossz leheletet okoz, amit sokszor még a gyakori fogmosással, öblögetéssel sem tudunk megszüntetni. A reflux ellen mindemellett azért is fontos, hogy felvegyük a harcot, mivel a savas problémák kihathatnak a gyomor egészére és a nyombélre is (ahol a gyomor és a vékonybél találkozik), így nő az esélye a fekélyesedésnek.

Mit tehetünk reflux ellen?

Az alkalmilag elforduló reflux egy teljesen általános és gyakori probléma, azonban, ha a betegség okozta tünetek folyamatossá válnak, mindenképpen érdemes meglátogatnunk háziorvosunkat és kikérnünk a tanácsát. A reflux kezelése alapesetben egyszerű életmód- és táplálkozásterápiával történik, azaz a reflux ellen olyan ételek fogyasztásával vesszük fel a harcot, amelyeket könnyű megemészteni és csökkentik a gyomortartalom savas kémhatását. Ritkább esetekben, súlyos reflux ellen az orvosok különféle gyógyszeres megoldásokat javasolnak (savcsökkentő gyógyszerek reflux ellen), illetve amennyiben szükséges, sebészi úton is történhet beavatkozás.

Hogyan használhatóak a reflux ellen ételek?

Reflux ellen a szakorvos elsősorban egy reflux diéta összeállításával kezdi meg a kezelést, ami mellett a reflux súlyosságától függően kaphatunk gyógyszereket is (reflux ellen gyógyszer). A reflux diéta alapelve, hogy többségében olyan élelmiszereket fogyasszunk, amelyek közömbösítik a gyomor savas kémhatását. Reflux ellen ételek tipikusan a következő tanácsok szerint alkalmazhatóak:

A magas keményítőtartalmú szénhidrátok viszonylag rövid ideig tartózkodnak gyomrunkban, de reflux és a gyomorsav-problémák szempontjából ezek a legjobb savkötők. Ha a reflux diéta mellett is figyelünk alakunkra, a kenyér, kekszek, tészták és pékáruk helyett válasszuk a zabot, a rizst és a burgonyát!

Habár a zsír jól megköti a gyomorsavat, nem szabad sokat fogyasztani belőle, mert nehezen emészthető és erős refluxot okoz. Részesítsük előnyben a növényi zsiradékokat (kókuszzsír, margarin) az állati eredetűvel szemben és használjunk általánosságban is kevesebbet belőlük!

A folyadékok csak rövid ideig tartózkodnak a gyomorban, így nem közömbösítik a savelválasztást, ám javallott minél több szénsavmentes ásványvizet fogyasztanunk. Bevásárláskor válasszunk nyugodtan lúgosított vizet, Salvus vizet!

Reflux ellen a zöldségek, gyümölcsök, főzelékek elengedhetetlen szerepet játszanak, ám gondosan meg kell válogatnunk, melyik típusokat bírja el a gyomrunk! Reflux esetén javasoljuk, felejtsük el a savas citrusféléket, együnk inkább olyan lúgosító élelmiszereket, mint a banán, a zöldborsó, az avokádó, a répa és még sokan mások!

Reflux ellen Salvus víz fogyasztásával

Az ásványi anyagokban nagyon gazdag Salvus víz fogyasztása jótékony hatással van a gyomorégésre, alkalmazható gyomorfekély és reflux ellen is, illetve csökkenti a puffadás és más gyomor- és bélbántalmak kellemetlen tüneteit.

Reflux ellen tea fogyasztásával

Reflux ellen tea fogyasztásával is védekezhetünk, ami ugyanazon az elven működik, mint például a Salvus víz. Válasszunk lúgosító teakeverékeket, amelyek nyugtatják a nyelőcsövet és a gyomrot – ezeket semmiképpen se fogyasszuk el túl forrón, nehogy sértsük vele a reflux által felmart területeket! A boltokban, gyógyszertárakban, drogériákban kapható kifejezetten reflux teakeverék, ilyen a györgytea is, de a kamilla, gyermekláncfű és csalántea fogyasztásával is elérhetünk jó eredményeket a reflux ellen.

Reflux ellen gyógyszer használatával

A reflux ellen a háziorvos vagy gasztroenterológus különböző erősségű savcsökkentő gyógyszerek felírásával, savtalanító kúrákkal segíti a szervezetünket. A reflux elleni gyógyszerek szedése mellett ne felejtsük el, hogy a gyógyszer nem helyettesíti a kiegyensúlyozott táplálkozást és az egészséges életmódot! Reflux ellen gyógyszer és reflux diéta együttes alkalmazásával érhetjük el a legjobb eredményeket!