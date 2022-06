Figyelem! Gyerekeknek szánt poharat hívnak vissza: ha vettél, nehogy használd

Gyerekeknek szánt terméket hívott vissza az XXXLutz Lakberendezési Kft. Ha ilyet vettél semmiképpen se használd, kifejezetten káros lehet az egészségre!

A megengedettnél magasabb kadmium és ólom kioldódás miatt az XXXLutz visszahívja a 215 milliliteres kiszerelésű, oroszlánmintával ellátott „Leonardo BAMBINI” elnevezésű, gyerekeknek szánt poharat.

A Nébih arra kéri az oldalán a vásárlókat, hogy a 017899-es tételszámmal rendelkező terméket ne használják. Az érintett pohár bármelyik XXXLutz üzletbe visszavihető. A tájékoztatás szerint a kadmium a környezetben és az élelmiszerekben is előforduló, toxikus hatású nemesfém, amely lehet természetes eredetű, vagy az emberi tevékenység eredménye is. Az élelmiszereket tekintve a legnagyobb koncentrációval a tengeri moszatokban, halakban, tenger gyümölcseiben és a csokoládéban mérhetőek, emellett pedig nem megfelelő kerámia edényekben, illetve ötvözetekből is kerülhet belőle a szervezetünkbe.

Az ólom ezzel szemben a nehézfémek csoportjába tartozó, természetben előforduló környezeti szennyező anyag. A mindennapjainkban az ólom számos forrásból származhat, az átlagos európai fogyasztó ólombevitele pékárukból, teákból, burgonyatermékekből származik. Az ólomtartalom mázas kerámiaedényekből, ólomkristályból is kioldódhat.