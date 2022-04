Közeleg az egészségügy összeomlása: lassan minden ötödik magyar orvos nyugdíjas korba lép

Magyarországon hosszú ideje szakemberhiánnyal küzd az egészségügy, melyet a koronavírus járvány csak súlyosbított. 2020-ban jelentősen csökkent a dolgozó orvosok száma az országban, csaknem 10 százalékkal. Azóta nőtt a dolgozó orvosok száma, 2021-ben már ismét számottevően többen dolgoztak, de a 2019-es szintet még nem érte a foglalkoztatás. A 65 év feletti, dolgozó orvosok aránya is jelentősen csökkent 2020-ban, azonban tavaly ez a mutató is elindult felfelé, így már a magyar orvosok közel ötöde nyugdíjas korú. A megyék között hatalmas különbség lehet abban, hány lakos jut egy dolgozó orvosra, és amíg néhány megyében még nőtt is az orvosok száma 2019-hez képest, máshol a járvány alatt kialakult szakemberhiányt még mostanáig sem sikerült enyhíteni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissítette statisztikáit a dolgozó orvosok számáról, így most már látható, mennyit enyhült a járvány következtében kialakult szakemberhiány 2021-ben. Az adatokból kiderült, hogy amíg 2019-ben még 41 282 orvos dolgozott - a fogorvosokkal együtt számítva -, addig 2020-ban a számuk 37 188-ra csökkent, a 2016-os szám alá. Ez 9,9 százalékos csökkenést jelentett egy év alatt. 2021-re ismét emelkedett a dolgozó orvosok száma, 38 920-ra, viszont ez még mindig csak közelíti a 2017-es adatokat. A statisztikából az is kiolvasható, hogy bár a 35 év alatti orvosok száma is egyre nő, ezzel párhuzamosan a nyugdíjaskorú orvosok aránya is egyre magasabb. A járvány ebben is hozott változást, de az emelkedő tendencia 2021-ben folytatódott.

Két évtizede, 2001-ben a 65 év feletti, dolgozó orvosok aránya 7,9 százalék volt, tehát minden 12. orvos volt nyugdíjaskorú. Tíz évvel később, 2011-ben már 14,2 százalék volt az arányuk, vagyis nagyjából minden 7. orvos 65 év felett volt Magyarországon. 2019-ben volt az arányuk a legmagasabb, ekkor már a 20 százalékot is meghaladta. 2020-ban visszaesés történt, melynek biztosan köze van a járványhoz: arányuk 17,6 százalékra csökkent. 2021-re viszont ismét emelkedni kezdett, és 19,2 százalékra nőtt.

Az orvostársadalom elöregedése nem újkeletű probléma, már a járványt megelőzően 58-59 év körül volt az aktív orvosok átlagéletkora. Közelebbi adataink a háziorvosokról vannak: 2019-ben 58,5 év volt az átlagéletkor és 90 százalékuk volt átlagosan 72 éves, 2020 végére viszont már 58,8 évre nőtt az átlagéletkor, és az orvosok 90 százaléka pedig már 73 éves lett átlagban. Eközben viszont a pandémia sok orvost kvázi kényszeríthetett a nyugdíjazásra, illetve mivel az idős korosztályban a halálozási arány is számottevően nőtt, az orvostársadalomra is hatással lehetett. Viszont úgy tűnik, az életkor emelkedésének tendenciáját csak rövid időre törte meg a járvány éve.

Magyarországon a betöltetlen háziorvosi praxisok száma is egyre nő, ez pedig arra enged következtetni, hogy a szakemberhiány továbbra is súlyos. Év elején az ország 4 megyében láthattunk az adatok alapján minimális javulástvagy stagnálást, a legtöbb helyen azonban romlott a helyzet:

EZ IS ÉRDEKELHET Kritikus a helyzet ezeken a településeken: több mint 800 ezer magyar egészsége a tét 2019 év elején még 373 tartósan betöltetlen körzetet tartottak számon, 2021-re ez a szám 482-re emelkedett. 2022 januárjában pedig már 559 ilyen praxis volt Magyarországon.

Az orvostársadalom elöregedés azért is jelenthet egyre nagyobb problémát, mert a nyugdíjazások következtében csak súlyosbodhat a szakemberhiány a következő években. Nemcsak a háziorvosi praxisokban van hiány, és sok helyre már nyugdíjas korú orvos sem jut, hanem a kórházakban, klinikákon is. A jelenlegi arányokat nézve, ha a 65 év feletti orvosok a következő évtizedben már nem praktizálnak majd, még súlyosabb szakemberhiánnyal kell szembenéznie a magyar egészségügynek.

Sok megye még most is nyögi a járvány negatív hatását

Közigazgatási területek szerint a fővárosiak vannak a legjobb helyzetben, itt közel 150 lakos jut egy dolgozó orvosra, míg Nógrád megyében 550. Természetesen ezt az adatot befolyásolja, hogy hány kórház, egészségcentrum működik az adott megyében, viszont még így is nagy a szakadék egyes területek között az orvosok számát, arányát tekintve.

Csaknem minden megyében megérezhette az egészségügyi ellátórendszer az orvosok kiesését a járvány következtében, azonban ez több helyen már helyre is állt a számok tükrében. Nógrád megyében 17,3 százalékkal csökkent 2019-ről 2020-ra az orvosok száma, Jász-Nagykun-Szolnokban 12,8 százalékkal, és Somogyban, Békésben és Tolnában is 10 százalék körül alakult a veszteség. Ezekben a megyékben nem is állt még helyre a 2021-es adatok szerint a dolgozó orvosok létszáma.

Ehhez képest Hajdú Biharban csökkenés sem volt, valamint Baranya, Pest, Veszprém, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyék megúszták 1-5 százalékos visszaeséssel 2019-ről 2021-re. Ezekben a megyékben megfigyelhető a pozitív tendencia az orvosok számának helyreállása. A legtöbb helyen azonban még mindig érezhető a járvány hatása.