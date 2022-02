Súlyos jelentés érkezett az oltástagadókról: az oltatlanok több mint fele szerint titkos anyagot rejt a vakcina

A magyarországi oltatlanok 57 százaléka hisz abban, hogy a vakcinákkal „az oltóanyagok helyett valamilyen titkos anyagot juttatnak a szervezetbe”, közel háromnegyedük pedig azért kétkedik, mert túl gyorsan fejlesztették ki a vakcinát – derül ki a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Závecz Research közös kutatásából - írja a hvg.hu

A negyedik hullám alatt készített felmérésben 1000 embert kérdeztek meg a járványkezeléssel, oltással és az oltatlanokkal/oltottakkal szembeni érzéseikről. A reprezentatív minta 20 százalékát tették ki azok, akik nem oltattak. Ők általánosságban nem tartják magukat tudomány-ellenesnek, szimplán csak a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákkal szemben bizalmatlanok.

Az oltatlan válaszadók 73 százaléka gondolta úgy, hogy vakcinákat túl gyorsan fejlesztették ki és azt is aggasztónak találták, hogy nincs róluk elég információ. 71 százalékuk azzal a kijelentéssel is egyetért, hogy az oltások kifejlesztése valamilyen politikai-gazdasági hatalmi erők érdekeit szolgálta. A megkérdezettek 57 százaléka szerint pedig a vakcinákkal „az oltóanyagok helyett valamilyen titkos anyagot juttatnak be a szervezetbe”.

Az oltatlanok iskolázottság szempontjából nem különböznek jelentősen az oltottaktól, az viszont egyértelműen látszik, hogy az oltatlanok között több a fiatal. Pénzügyi helyzetük szerint nagyobb különbség látszik: a jobb anyagi státuszban lévőknek 91 százalék oltatta be magát, az anyagi nehézségekkel küzdők között viszont csak 72 százalékos ez az arány.

Egymásról szintén elég másképpen gondolkodik a két csoport. Az oltatlanok 67 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem érez komoly ellenszenvet azokkal szemben, akik beoltatták magukat. 56 százalékuk szerint az oltottakat megtévesztette a média és az elit. 19 százalékuk viszont mély ellenszenvet érez a vakcinát fölvettek iránt. Az oltottaknak 46 százalékuk mondta azt, hogy nem érez ellenszenvet, 43 százalékuk viszont azt gondolja, hogy az oltatlanok miatt van még mindig járvány. 27 százalékuknak kifejezetten mély ellenérzései vannak az oltatlanokkal szemben.