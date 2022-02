Kiderült az igazság a Pfizer és Moderna oltásokról: ez a hosszú távú hatásuk terhes nőknél

Azok az anyák, akik terhesen kapnak védőoltást a koronavírus ellen, nagyobb eséllyel védik meg az újszülöttjeiket a vírus miatti kórházi kezeléstől – írja az amerikai Betegségellenőrzési és Járványügyi Központra (CDC) hivatkozva a CNBC.

Azt írják, hogy a hat hónaposnál fiatalabb csecsemők hatvanegy százalékkal kisebb valószínűséggel kerültek kórházba koronavírus miatt, ha az édesanyjuk a Pfizer vagy a Moderna kétadagos oltását kapta meg a terhesség alatt. Ha az anya a terhesség későbbi szakaszában, azaz a huszonegyedik héttől a szülés előtti tizennegyedik napig terjedő időszakában kapott oltást, az még magasabb szintű, nyolcvan százalékos védelmet jelentett a csecsemők számára.

Dr. Dana Meaney-Delman, a CDC csecsemőkori esélyekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint a tanulmányból úgy tűnik, hogy az anyákból a fejlődő magzatba átvitt antitestek megvédik az újszülöttet a súlyos betegségtől.

Az American Journal of Obstetrics and Gynecology című folyóiratban megjelent korábbi kutatások azt találták, hogy az oltásból származó anyai antitestek a méhlepényen keresztül jutnak el a fejlődő magzatba. A CDC tanulmánya pár bizonyítékot is szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az antitestek védelmet nyújtanak az újszülötteknél.

A vizsgálatban résztvevő és a koronavírus miatt kórházi kezelést igénylő csecsemők túlnyomó többsége, egész pontosan nyolcvannégy százaléka oltatlan anyától született.

A tanulmány háromszázhetvenkilenc csecsemőt vizsgált húsz gyermekkórházban az Egyesült Államok tizenhét államában júliustól januárig. A csecsemőket két csoportra osztották: százhetvenhatan voltak fertőzöttek és kétszázhárman fertőzésmentesek. A koronavírusra pozitív csecsemők közül az anyák tizenhat százaléka teljes körűen volt beoltva, míg a tesztre negatív csecsemők között ez az arány már harminckét százalék volt.

A CDC szerint a tanulmánynak azért vannak korlátai is. Nem vizsgálták például, hogy az anyák pozitívak vagy negatívak voltak-e a terhesség előtt vagy alatt. Az sem világos, hogy a beoltott és nem beoltott anyák viselkedésében mutatkozó egyéb különbségek hozzájárultak-e újszülötteik fertőzésének kockázatához. Az amerikai járványügyi központ mindenesetre azt javasolta, hogy a terhes, terhességet tervező vagy szoptató nők kapjanak koronavírus elleni védőoltást. Szerintük a jelenleg vagy a közelmúltban terhes kismamák nagyobb kockázatnak vannak kitéve a súlyos betegség kockázatának.