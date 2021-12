Durvul a negyedik hullám: a szomszédban egyre szigorúbb intézkedések lépnek életbe

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket: korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatását, a beutazást és az állami szférában a munkavégzés is védettségi igazoláshoz kötött, továbbá kötelező a maszk viselése zárt térben - derült ki a válságstáb szerdai rendelkezéséből.

A rendelkezés szerint 50 fő feletti összejöveteleket zárt térben csak akkor szabad rendezni, ha a résztvevők rendelkeznek Covid-igazolvánnyal. Kötelező a maszk viselése és a másfél méteres távolság betartása is. Nyitott térben ez a létszámhatár száz fő. Az összejövetelek legfeljebb éjfélig tarthatnak, a filmvetítés kivételével, ha az 23 órakor kezdődött az adott moziban, valamint az esküvőkével, amelyeknek legkésőbb hajnali két órakor be kell fejeződniük.

A sporteseményeken zárt térben csakis Covid-igazolvánnyal lehet részt venni, és a maszk viselése is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező a Covid-igazolvány, de ott nem kell maszkot viselni.December 15-ig kötelező a Covid-igazolványok bemutatása minden állami és önkormányzati hivatalban, valamint azokban az intézményekben és kereskedelmi vállalatoknál, amelyek állami vagy önkormányzati fenntartásúak, így az oktatási intézményekben is. Azoknak, akik nincsenek beoltva, és nem estek át a koronavírus-fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat.

Az Európai Unió többi országához hasonlóan Horvátország is megtiltotta a beutazást december 15-ig a dél-afrikai régióból és Hongkongból érkezőknek a koronavírus új, Dél-Afrikából elindult, omikron nevű változata miatt. Azoknak a horvát állampolgároknak, akik ezekből a térségekből érkeznek haza, vagy az érkezésüket megelőző két hétben a térségben jártak, 14 napra karanténba kell vonulniuk. A karantén utolsó napján a vírustesztet is el kell végeztetniük.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban az elmúlt 24 órában 5709 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 68-an haltak meg. Kórházban 2454 beteget ápolnak, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 187 524-en kaptak védőoltást, közülük 1 944 167-en már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában szerdára 2257 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 15 beteg halt meg. Kórházban 1101 beteget ápolnak, közülük 277-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 231 214-en kaptak védőoltást, közülük 1 149 788-an már a második adagot is felvették.