Már ott van a kormány asztalán: nemsokára lejárhat a már beoltott magyarok védettségi igazolványa is

A kormány vizsgálja, hogy a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltást követő 6-7 hónappal, de döntés egyelőre nem született erről.

A 24.hu Rogán Antalt, a miniszterelnök kabinetfőnökét idézi, aki az Országgyűlés gazdasági bizottságában beszélt arról, hogy a kormány vizsgálja, hogy a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltást követő 6-7 hónappal. Ebben azonban még nem született döntés.

Rogán Antal a harmadik oltás felvételének fontosságát is hangsúlyozta, egyben azt is bejelentette, hogy több oltási akcióhetet is szerveznek a közeljövőben. Ezekre pedig már decemberben, januárban sor is kerülhet. Mint modnta,

a megerősítő oltás beadása azért is nagyon fontos, mert Magyarországon az oltások többségét június végéig adták be, a vakcina védő ereje pedig 4-6 hónap után jelentősen csökken.