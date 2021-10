36. alkalommal startol el a SPAR Budapest Maraton

Teljeskörű, továbbra is kétnapos, nagyszabású sportrendezvényként rendezik meg október 9-10-én a mára már 36. SPAR Budapest Maratont. A szervezők több mint 10 ezer nevezőt várnak az idei versenyre.

Több mint 10 ezer résztvevőt várnak az idei SPAR Budapest Maraton futóversenyre, amelyet október 9-10-én rendeznek meg a szervezők – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. A rendezvényen Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője és az esemény versenyigazgatója elmondta: a koronavírus pandémia nagyon megviselte a futóversenyeket szerte a világon, de most látható, hogy újult erővel jön vissza a sportág népszerűsége mindenhol. A szervezők úgy döntöttek, hogy idén sem rendeznek kisebb, visszafogottabb eseményt, a futóversenyt ugyanúgy kétnapos sporteseményként rendezik meg, mint korábban. A beutazási nehézségek, a járványvédelmi előírások miatt azonban idén kevesebb, csak mintegy 10 ezer nevezőt várnak ez a létszám a jelenlegi körülmények között nem számít kevésnek – mondta el Kocsis Árpád.

Az idei évben a tavasszal elhunyt híres futóra, Monspart Saroltára is emlékeznek a szervezők, akinek életújtát és sportkarrierjét külön helyszínen mutatják be.

Az idei évben sor kerül a rendezvényen egy úgynevezett „elnökségi futásra” is – mondta el Schőberl Márton. A Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett: Magyarország a V4-ek soros elnöke, míg Szlovénia az EU soros elnökségét látja el jelenleg. Ennek keretében egy négyszer 2 kilométeres váltófutással rendhagyó diplomáciai eseményként méretteti meg magát több ország is.

A SPAR már 14. alkalommal támogatja a sporteseményt, a 2008 óta tartó partnerség során a kereskedelmi lánc és a rendezvény neve összeforrt, amire nagyon büszkék vagyunk

– mondta el a rendezvényen Maczelka Márk. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője hozzátette: az egészségtudatosság támogatása érdekében a kereskedelmi lánc több kezdeményezést is indított a közelmúltban. Egészséget támogató termékek belistázásával, edukációs kiadványokkal, köztük receptkönyvvel és a Budapest Maraton támogatásával is szeretnének hitet tenni az egészséges életmód mellett. A SPAR saját húsüzeme, a Regnum idén is saját standdal készül a versenyre, amelynek bevételét a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adományozza a kereskedelmi lánc.