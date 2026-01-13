Gyászol a magyar sport: neves vívóedző távozott, otthonában lett rosszul

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt, és számos sikeres versenyzőt nevelt ki pályafutása során - írta a vívószövetség.

Fehér Gábor, akit a hazai vívóközösségben mindenki csak "Veisz"-ként ismert, hétfő este még a fóti vívóteremben dolgozott, majd az éjszaka folyamán otthonában rosszul lett és elhunyt - írja a szövetség hivatalos honlapja.

A szakember pályafutását a Honvéd szakosztályában kezdte, ahol Horváth Sz. Tibor irányítása alatt korosztályos válogatott vívóvá vált. A Testnevelési Főiskola szakedzői képzésének elvégzését követően edzői pályára lépett, és hamarosan kiemelkedő tehetségek fejlődését segítette.

Tanítványai között olyan neves sportolók szerepeltek, mint Pézsa Gábor, a válogatott Várhelyi Anna és Várhelyi Kata, valamint a korosztályos válogatott Urbán Tamás és Fröhlich Bálint. Edzői munkásságának kiemelkedő eredménye, hogy nála kezdte pályafutását a kétszeres világbajnok Szűcs Luca és a junior világbajnok Bérczy Dorottya is.

Fehér Gábor edzői karrierjének legsikeresebb időszakát a BVSC-ben töltötte, ahol Varga Józseffel és Bódy Istvánnal közösen az ország egyik legeredményesebb kardvívó műhelyét hozták létre. Szakmai tudását a válogatott edzőjeként is kamatoztatta, emellett nemzetközi versenybíróként is tevékenykedett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A BVSC után az UTE-ban folytatta munkáját, majd lakóhelyén, Fóton segítette az újonnan alakuló, dinamikusan fejlődő vívószakosztály munkáját. Fehér Gábor halálával a magyar vívósport egy mindig vidám, jókedélyű, kiváló szakembert veszített el. Temetésével kapcsolatos információkat később közölnek.