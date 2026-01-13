Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
Gyászol a magyar sport: neves vívóedző távozott, otthonában lett rosszul
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt, és számos sikeres versenyzőt nevelt ki pályafutása során - írta a vívószövetség.
Fehér Gábor, akit a hazai vívóközösségben mindenki csak "Veisz"-ként ismert, hétfő este még a fóti vívóteremben dolgozott, majd az éjszaka folyamán otthonában rosszul lett és elhunyt - írja a szövetség hivatalos honlapja.
A szakember pályafutását a Honvéd szakosztályában kezdte, ahol Horváth Sz. Tibor irányítása alatt korosztályos válogatott vívóvá vált. A Testnevelési Főiskola szakedzői képzésének elvégzését követően edzői pályára lépett, és hamarosan kiemelkedő tehetségek fejlődését segítette.
Tanítványai között olyan neves sportolók szerepeltek, mint Pézsa Gábor, a válogatott Várhelyi Anna és Várhelyi Kata, valamint a korosztályos válogatott Urbán Tamás és Fröhlich Bálint. Edzői munkásságának kiemelkedő eredménye, hogy nála kezdte pályafutását a kétszeres világbajnok Szűcs Luca és a junior világbajnok Bérczy Dorottya is.
Fehér Gábor edzői karrierjének legsikeresebb időszakát a BVSC-ben töltötte, ahol Varga Józseffel és Bódy Istvánnal közösen az ország egyik legeredményesebb kardvívó műhelyét hozták létre. Szakmai tudását a válogatott edzőjeként is kamatoztatta, emellett nemzetközi versenybíróként is tevékenykedett.
A BVSC után az UTE-ban folytatta munkáját, majd lakóhelyén, Fóton segítette az újonnan alakuló, dinamikusan fejlődő vívószakosztály munkáját. Fehér Gábor halálával a magyar vívósport egy mindig vidám, jókedélyű, kiváló szakembert veszített el. Temetésével kapcsolatos információkat később közölnek.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.