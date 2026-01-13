2026. január 13. kedd Veronika
Nagy hengeres égő fehér gyertya párhuzamos vonalas textúrával közelről egy konceptuális képen, votív imákhoz vagy egy parti ünnepséghez.
Sport

Gyászol a magyar sport: neves vívóedző távozott, otthonában lett rosszul

Pénzcentrum
2026. január 13. 15:08

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt, és számos sikeres versenyzőt nevelt ki pályafutása során - írta a vívószövetség.

Fehér Gábor, akit a hazai vívóközösségben mindenki csak "Veisz"-ként ismert, hétfő este még a fóti vívóteremben dolgozott, majd az éjszaka folyamán otthonában rosszul lett és elhunyt - írja a szövetség hivatalos honlapja

A szakember pályafutását a Honvéd szakosztályában kezdte, ahol Horváth Sz. Tibor irányítása alatt korosztályos válogatott vívóvá vált. A Testnevelési Főiskola szakedzői képzésének elvégzését követően edzői pályára lépett, és hamarosan kiemelkedő tehetségek fejlődését segítette.

Tanítványai között olyan neves sportolók szerepeltek, mint Pézsa Gábor, a válogatott Várhelyi Anna és Várhelyi Kata, valamint a korosztályos válogatott Urbán Tamás és Fröhlich Bálint. Edzői munkásságának kiemelkedő eredménye, hogy nála kezdte pályafutását a kétszeres világbajnok Szűcs Luca és a junior világbajnok Bérczy Dorottya is.

Fehér Gábor edzői karrierjének legsikeresebb időszakát a BVSC-ben töltötte, ahol Varga Józseffel és Bódy Istvánnal közösen az ország egyik legeredményesebb kardvívó műhelyét hozták létre. Szakmai tudását a válogatott edzőjeként is kamatoztatta, emellett nemzetközi versenybíróként is tevékenykedett.

A BVSC után az UTE-ban folytatta munkáját, majd lakóhelyén, Fóton segítette az újonnan alakuló, dinamikusan fejlődő vívószakosztály munkáját. Fehér Gábor halálával a magyar vívósport egy mindig vidám, jókedélyű, kiváló szakembert veszített el. Temetésével kapcsolatos információkat később közölnek.
Címlapkép: Getty Images
