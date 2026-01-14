Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
Döbbenetes, mit javasolt az Arsenal legendás trénere: csak pislog az UEFA és az angol szövetség
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, de az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet, és egyelőre ellenzik a bevezetését - számolt be a Mirror.
Arsène Wengernek a lesszabály módosítására vonatkozó javaslata komoly ellenállásba ütközött az UEFA és a brit szövetségek részéről. Az egykori Arsenal-edző, aki jelenleg a FIFA globális futballfejlesztési igazgatója, gyökeresen átalakítaná a leshelyzetek megítélését.
Wenger szerint a VAR és a félautomatikus lesjelző rendszer bevezetésével a támadók hátrányba kerültek a szoros szituációkban. Ezért javasolta az úgynevezett "daylight" (rés) szabály bevezetését, amely szerint a csatár csak akkor lenne leshelyzetben, ha egyértelműen a védő előtt helyezkedik el. Amennyiben testének bármely része egy vonalban van a védőével, a játékos nem számítana lesen lévőnek.
1990-ben, az olaszországi világbajnokság után, ahol alig estek gólok, úgy döntöttünk, hogy ha a támadó egy vonalban van a védővel, akkor nincs les. Kétség esetén a támadó élvezett előnyt. A VAR-ral ez az előny eltűnt, ami sokakat frusztrál
– magyarázta Wenger. Hozzátette, hogy a szabályt jelenleg tesztelik, és várhatóan egy éven belül az IFAB dönt a sorsáról.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára!
A The Times értesülései szerint azonban a javaslatnak csekély az esélye arra, hogy átmenjen. A négy brit szövetség, amelyek helyet kapnak az IFAB-ban, túlságosan radikálisnak tartja az ötletet, és attól tart, hogy az alapvetően megváltoztatná az élvonalbeli futball arculatát. Az UEFA hasonló állásponton van, és inkább kompromisszumos megoldást szorgalmaz: eszerint csak a felsőtest számítana a leshelyzet megítélésekor, a lábak és a fej nem. Az IFAB-ban a brit szövetségeknek egyenként egy szavazatuk van, míg a FIFA néggyel rendelkezik. A döntésekhez hat szavazat szükséges.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Gianni Infantino FIFA-elnök ugyanakkor támogatja Wenger elképzelését.
Fontolgatjuk a les-szabály módosítását, amely az évek során sokat változott. A jövőben talán csak akkor lenne les, ha a támadó teljes egészében a védő előtt helyezkedik el
– nyilatkozta a múlt hónapban.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.