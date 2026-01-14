2026. január 14. szerda Bódog
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Döbbenetes, mit javasolt az Arsenal legendás trénere: csak pislog az UEFA és az angol szövetség

Pénzcentrum
2026. január 14. 19:43

Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, de az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet, és egyelőre ellenzik a bevezetését - számolt be a Mirror.

Arsène Wengernek a lesszabály módosítására vonatkozó javaslata komoly ellenállásba ütközött az UEFA és a brit szövetségek részéről. Az egykori Arsenal-edző, aki jelenleg a FIFA globális futballfejlesztési igazgatója, gyökeresen átalakítaná a leshelyzetek megítélését.

Wenger szerint a VAR és a félautomatikus lesjelző rendszer bevezetésével a támadók hátrányba kerültek a szoros szituációkban. Ezért javasolta az úgynevezett "daylight" (rés) szabály bevezetését, amely szerint a csatár csak akkor lenne leshelyzetben, ha egyértelműen a védő előtt helyezkedik el. Amennyiben testének bármely része egy vonalban van a védőével, a játékos nem számítana lesen lévőnek.

1990-ben, az olaszországi világbajnokság után, ahol alig estek gólok, úgy döntöttünk, hogy ha a támadó egy vonalban van a védővel, akkor nincs les. Kétség esetén a támadó élvezett előnyt. A VAR-ral ez az előny eltűnt, ami sokakat frusztrál

– magyarázta Wenger. Hozzátette, hogy a szabályt jelenleg tesztelik, és várhatóan egy éven belül az IFAB dönt a sorsáról.

A The Times értesülései szerint azonban a javaslatnak csekély az esélye arra, hogy átmenjen. A négy brit szövetség, amelyek helyet kapnak az IFAB-ban, túlságosan radikálisnak tartja az ötletet, és attól tart, hogy az alapvetően megváltoztatná az élvonalbeli futball arculatát. Az UEFA hasonló állásponton van, és inkább kompromisszumos megoldást szorgalmaz: eszerint csak a felsőtest számítana a leshelyzet megítélésekor, a lábak és a fej nem. Az IFAB-ban a brit szövetségeknek egyenként egy szavazatuk van, míg a FIFA néggyel rendelkezik. A döntésekhez hat szavazat szükséges.

Gianni Infantino FIFA-elnök ugyanakkor támogatja Wenger elképzelését.

Fontolgatjuk a les-szabály módosítását, amely az évek során sokat változott. A jövőben talán csak akkor lenne les, ha a támadó teljes egészében a védő előtt helyezkedik el

– nyilatkozta a múlt hónapban.
Címlapkép: Getty Images
