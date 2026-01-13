Visszatérésén dolgozik a tenisz rosszfiúja: máris ezrek mentek ki miatta egy meccsre

A melbourne-i Kooyong Lawn Tennis Club kedden lazított a szigorú öltözködési előírásokon, így ezrek érkeztek, hogy megnézzék Nick Kyrgios visszatérését a patinás, Australian Openre felvezető tornán - jelentette a The Guardian.

A 30 éves ausztrál pénteken jelentette be, hogy nem indul egyesben a Melbourne Parkban megrendezendő Australian Openen, de a Kooyongban rendezett bemutatóeseményre már korábban elkötelezte magát, miközben fokozatosan dolgozik formája visszaszerzésén. A felhős égbolt alatt a kínai Csang Csicsen volt az ellenfele, aki szintén sérülésből tér vissza.

A divatosan öltözött közönség előtt Kyrgios mosolyogva lépett pályára – ellentétben a múlt heti brisbane-i fellépésével, ahol még könyök- és térdkötést viselt, és láthatóan küszködött. Az első szettet magabiztosan hozta, első szerváiból a pontok 90 százalékát megnyerve, majd egy tweenerrel is elkápráztatta a fiatal szurkolókat.

Az ausztrál 3:5-nél visszabrékelt, majd színpadiasan hátradőlt a székében, és lassú mozdulattal keresztbe tette a lábát. A közönség annyira élvezte a jelenetet, hogy meg is ismételte.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A második szettet végül elveszítette, így döntő rövidítésre került sor. Kyrgios 6:3, 4:6, 11:9-re győzött, majd teátrálisan a földre rogyott – bár az eredményre alighanem kevesen fognak emlékezni. Talán maradandóbb volt, ami utána következett: kosárlabdapalánkot gurítottak a pályára, és Kyrgios Csanggal, valamint egy szurkolóval közösen dobálgatott.

A bemutató után Kyrgios vegyes érzéseiről beszélt. "Egyrészt csodálatos, másrészt kissé szívszorító, mert tudom, hogy nem vagyok képes arra, amit régen csináltam." A Roland Garrost kihagyja, de Wimbledon – ahol 2022-ben döntőt játszott – fizikailag könnyebb számára, így az lesz az elkövetkező hónapok fő célja. "Ha ez nem lenne, tényleg nem tudom, mit csinálnék" – mondta. "A pályán kívül sok minden zajlik az életemben, de semmi sem olyan, mint ez a gyerekekkel, a fiatalokkal. Csak jó példakép szeretnék lenni, és megmutatni, hogy valaki, mint én, képes szórakozni, függetlenül attól, hogyan néz ki, vagy honnan jött."