2026. január 13. kedd Veronika
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszlabda, teniszütő és pálya talaj mockup tér, elmosódott háttér vagy szabadtéri napsütés. Nyár, sportfelszerelés és mock up a képzés, fitness és gyakorlat a játék, verseny vagy versenyen
Sport

Visszatérésén dolgozik a tenisz rosszfiúja: máris ezrek mentek ki miatta egy meccsre

Pénzcentrum
2026. január 13. 17:44

A melbourne-i Kooyong Lawn Tennis Club kedden lazított a szigorú öltözködési előírásokon, így ezrek érkeztek, hogy megnézzék Nick Kyrgios visszatérését a patinás, Australian Openre felvezető tornán - jelentette a The Guardian.

A 30 éves ausztrál pénteken jelentette be, hogy nem indul egyesben a Melbourne Parkban megrendezendő Australian Openen, de a Kooyongban rendezett bemutatóeseményre már korábban elkötelezte magát, miközben fokozatosan dolgozik formája visszaszerzésén. A felhős égbolt alatt a kínai Csang Csicsen volt az ellenfele, aki szintén sérülésből tér vissza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A divatosan öltözött közönség előtt Kyrgios mosolyogva lépett pályára – ellentétben a múlt heti brisbane-i fellépésével, ahol még könyök- és térdkötést viselt, és láthatóan küszködött. Az első szettet magabiztosan hozta, első szerváiból a pontok 90 százalékát megnyerve, majd egy tweenerrel is elkápráztatta a fiatal szurkolókat.

Az ausztrál 3:5-nél visszabrékelt, majd színpadiasan hátradőlt a székében, és lassú mozdulattal keresztbe tette a lábát. A közönség annyira élvezte a jelenetet, hogy meg is ismételte.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A második szettet végül elveszítette, így döntő rövidítésre került sor. Kyrgios 6:3, 4:6, 11:9-re győzött, majd teátrálisan a földre rogyott – bár az eredményre alighanem kevesen fognak emlékezni. Talán maradandóbb volt, ami utána következett: kosárlabdapalánkot gurítottak a pályára, és Kyrgios Csanggal, valamint egy szurkolóval közösen dobálgatott.

A bemutató után Kyrgios vegyes érzéseiről beszélt. "Egyrészt csodálatos, másrészt kissé szívszorító, mert tudom, hogy nem vagyok képes arra, amit régen csináltam." A Roland Garrost kihagyja, de Wimbledon – ahol 2022-ben döntőt játszott – fizikailag könnyebb számára, így az lesz az elkövetkező hónapok fő célja. "Ha ez nem lenne, tényleg nem tudom, mit csinálnék" – mondta. "A pályán kívül sok minden zajlik az életemben, de semmi sem olyan, mint ez a gyerekekkel, a fiatalokkal. Csak jó példakép szeretnék lenni, és megmutatni, hogy valaki, mint én, képes szórakozni, függetlenül attól, hogyan néz ki, vagy honnan jött."
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #meccs #sportoló #tenisz #ausztrália #roland garros #teniszező #wimbledon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:30
17:15
17:03
16:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
3
7 napja
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
1 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
1 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 17:30
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 16:40
Hamarosan eldőlhet Grönland sorsa: mire készül Donald Trump, békés megoldásra vagy megszállásra?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 17:27
Ez erős: több száz dolgozót elküld a nagy műtrágyagyár