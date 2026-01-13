A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.
Visszatérésén dolgozik a tenisz rosszfiúja: máris ezrek mentek ki miatta egy meccsre
A melbourne-i Kooyong Lawn Tennis Club kedden lazított a szigorú öltözködési előírásokon, így ezrek érkeztek, hogy megnézzék Nick Kyrgios visszatérését a patinás, Australian Openre felvezető tornán - jelentette a The Guardian.
A 30 éves ausztrál pénteken jelentette be, hogy nem indul egyesben a Melbourne Parkban megrendezendő Australian Openen, de a Kooyongban rendezett bemutatóeseményre már korábban elkötelezte magát, miközben fokozatosan dolgozik formája visszaszerzésén. A felhős égbolt alatt a kínai Csang Csicsen volt az ellenfele, aki szintén sérülésből tér vissza.
A divatosan öltözött közönség előtt Kyrgios mosolyogva lépett pályára – ellentétben a múlt heti brisbane-i fellépésével, ahol még könyök- és térdkötést viselt, és láthatóan küszködött. Az első szettet magabiztosan hozta, első szerváiból a pontok 90 százalékát megnyerve, majd egy tweenerrel is elkápráztatta a fiatal szurkolókat.
Az ausztrál 3:5-nél visszabrékelt, majd színpadiasan hátradőlt a székében, és lassú mozdulattal keresztbe tette a lábát. A közönség annyira élvezte a jelenetet, hogy meg is ismételte.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A második szettet végül elveszítette, így döntő rövidítésre került sor. Kyrgios 6:3, 4:6, 11:9-re győzött, majd teátrálisan a földre rogyott – bár az eredményre alighanem kevesen fognak emlékezni. Talán maradandóbb volt, ami utána következett: kosárlabdapalánkot gurítottak a pályára, és Kyrgios Csanggal, valamint egy szurkolóval közösen dobálgatott.
A bemutató után Kyrgios vegyes érzéseiről beszélt. "Egyrészt csodálatos, másrészt kissé szívszorító, mert tudom, hogy nem vagyok képes arra, amit régen csináltam." A Roland Garrost kihagyja, de Wimbledon – ahol 2022-ben döntőt játszott – fizikailag könnyebb számára, így az lesz az elkövetkező hónapok fő célja. "Ha ez nem lenne, tényleg nem tudom, mit csinálnék" – mondta. "A pályán kívül sok minden zajlik az életemben, de semmi sem olyan, mint ez a gyerekekkel, a fiatalokkal. Csak jó példakép szeretnék lenni, és megmutatni, hogy valaki, mint én, képes szórakozni, függetlenül attól, hogyan néz ki, vagy honnan jött."
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.