A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Betegségéről vallott Szentesi Éva: az előző év végét és a mostani elejét is kórházban töltötte
Szentesi Éva, a Litera "A hét írója" rovatának vendége beszámolt kórházi tartózkodásáról és arról, hogy új könyvében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Szentesi Éva, a Hamvaimból, A legfontosabbat utoljára hagytam és A mai naphoz nincsenek emlékeim című könyvek szerzője a Litera irodalmi portál kérdéseire válaszolva elmondta, hogy 2025 végét és az új év elejét kórházban tölti egy visszatérő kismedencei tályog miatt.
"Nem történik semmi, ezért a legnagyobb esemény ebben a szűk, kórházi szobában, hogy figyelhetem, hogyan borít be mindent a hó, ahogy a rétegek egymásra rakódnak" – írta a szerző.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel, amit saját bevallása szerint olyan szintre szeretne emelni, hogy ne csupán gyógyulástörténetként vagy szenvedésábrázolásként olvassák. "Nehéz feladat, megírni se könnyű, egyensúlyozni kell, megtalálni a kellő távolságot: ha túl távol megyek, személytelen lesz, ha túl közel, elpusztít" – fogalmazott az író.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/2. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt!
Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!
Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt
A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.