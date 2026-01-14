Betegségéről vallott Szentesi Éva: az előző év végét és a mostani elejét is kórházban töltötte

Szentesi Éva, a Litera "A hét írója" rovatának vendége beszámolt kórházi tartózkodásáról és arról, hogy új könyvében a rákból való felépülését dolgozza fel.

Szentesi Éva, a Hamvaimból, A legfontosabbat utoljára hagytam és A mai naphoz nincsenek emlékeim című könyvek szerzője a Litera irodalmi portál kérdéseire válaszolva elmondta, hogy 2025 végét és az új év elejét kórházban tölti egy visszatérő kismedencei tályog miatt.

"Nem történik semmi, ezért a legnagyobb esemény ebben a szűk, kórházi szobában, hogy figyelhetem, hogyan borít be mindent a hó, ahogy a rétegek egymásra rakódnak" – írta a szerző.

Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel, amit saját bevallása szerint olyan szintre szeretne emelni, hogy ne csupán gyógyulástörténetként vagy szenvedésábrázolásként olvassák. "Nehéz feladat, megírni se könnyű, egyensúlyozni kell, megtalálni a kellő távolságot: ha túl távol megyek, személytelen lesz, ha túl közel, elpusztít" – fogalmazott az író.