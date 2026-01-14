2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teniszpálya vonalai
Sport

Dögös modellre cserélte sportoló párját a teniszező: nézd meg, ki az új barátnője!

Pénzcentrum
2026. január 14. 18:14

Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - jelentette a Daily Mail.

A görög teniszsztár új párja szintén kötődik a sportághoz: Kristen Thoms korábban maga is teniszezett, mielőtt modellként folytatta volna karrierjét. Az amerikai lány egyetemi szinten versenyzett, ám azóta felhagyott az élsporttal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pár néhány hete vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, miután közös romantikus utazást tettek Namíbiába. Thoms Tsitsipas útibeszámolójában is feltűnt, ahol közös vacsorákat és naplementés sétákat örökítettek meg. A dögös egykori teniszezőről itt van egy kép:

A görög teniszező édesanyja, Júlia nemrég egy szerb lapnak beszélt fia Badosával való kapcsolatáról. Elmondása szerint a viszony az elejétől a végéig bonyolult volt. Úgy vélte, a lány egyrészt elvonta Cicipasz figyelmét a teniszről, másrészt a szakítás is mélyen érintette a fiát. Júlia, aki maga is profi teniszező volt, úgy gondolja, egy sportolónak nem lenne szabad ennyire érzelmileg bevonódnia.

A szurkolók által "Tsitsidosa" becenéven emlegetett álompár 2023-ban vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ám idén júliusban másodszor is szakítottak. Először tavaly májusban váltak el, de három héten belül újra összejöttek. A végső szakítás a wimbledoni kudarcok után következett be, ahol mindketten az első körben búcsúztak.

Sporthírek, friss és élő eredmények a Sportonlineon: KATTINTS!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egy bennfentes forrás a szakításról elmondta, hogy mindketten nehéz időszakon mentek keresztül sérülések miatt, ami a kapcsolatukat is megviselte. Hangsúlyozta, hogy felnőtt, egymást szerető emberek érett döntéséről volt szó, harmadik fél vagy családi nyomás nélkül.

A szakítást követően a páros törölte egymást a közösségi médiában, és eltávolították a közös fotókat. Badosa novemberben, 28. születésnapján Dubajban ünnepelt barátaival, ahol egy "szexi és szingli" feliratú szalaggal a kezében erősítette meg, hogy valóban véget ért a kapcsolat.
Címlapkép: Getty Images
#celeb #sport #sztár #instagram #görög #bulvár #sportoló #tenisz #teniszező #wimbledon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:14
18:01
17:39
17:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
2026. január 14.
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
3
1 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
2 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
1 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 18:01
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 17:30
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Agrárszektor  |  2026. január 14. 18:32
Belehúztak a német termelők: ez a biznisz erősen felpörgött az országban