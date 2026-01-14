Dögös modellre cserélte sportoló párját a teniszező: nézd meg, ki az új barátnője!

Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - jelentette a Daily Mail.

A görög teniszsztár új párja szintén kötődik a sportághoz: Kristen Thoms korábban maga is teniszezett, mielőtt modellként folytatta volna karrierjét. Az amerikai lány egyetemi szinten versenyzett, ám azóta felhagyott az élsporttal.

A pár néhány hete vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, miután közös romantikus utazást tettek Namíbiába. Thoms Tsitsipas útibeszámolójában is feltűnt, ahol közös vacsorákat és naplementés sétákat örökítettek meg. A dögös egykori teniszezőről itt van egy kép:

A görög teniszező édesanyja, Júlia nemrég egy szerb lapnak beszélt fia Badosával való kapcsolatáról. Elmondása szerint a viszony az elejétől a végéig bonyolult volt. Úgy vélte, a lány egyrészt elvonta Cicipasz figyelmét a teniszről, másrészt a szakítás is mélyen érintette a fiát. Júlia, aki maga is profi teniszező volt, úgy gondolja, egy sportolónak nem lenne szabad ennyire érzelmileg bevonódnia.

A szurkolók által "Tsitsidosa" becenéven emlegetett álompár 2023-ban vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ám idén júliusban másodszor is szakítottak. Először tavaly májusban váltak el, de három héten belül újra összejöttek. A végső szakítás a wimbledoni kudarcok után következett be, ahol mindketten az első körben búcsúztak.

Egy bennfentes forrás a szakításról elmondta, hogy mindketten nehéz időszakon mentek keresztül sérülések miatt, ami a kapcsolatukat is megviselte. Hangsúlyozta, hogy felnőtt, egymást szerető emberek érett döntéséről volt szó, harmadik fél vagy családi nyomás nélkül.

A szakítást követően a páros törölte egymást a közösségi médiában, és eltávolították a közös fotókat. Badosa novemberben, 28. születésnapján Dubajban ünnepelt barátaival, ahol egy "szexi és szingli" feliratú szalaggal a kezében erősítette meg, hogy valóban véget ért a kapcsolat.