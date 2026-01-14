A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Dögös modellre cserélte sportoló párját a teniszező: nézd meg, ki az új barátnője!
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - jelentette a Daily Mail.
A görög teniszsztár új párja szintén kötődik a sportághoz: Kristen Thoms korábban maga is teniszezett, mielőtt modellként folytatta volna karrierjét. Az amerikai lány egyetemi szinten versenyzett, ám azóta felhagyott az élsporttal.
A pár néhány hete vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, miután közös romantikus utazást tettek Namíbiába. Thoms Tsitsipas útibeszámolójában is feltűnt, ahol közös vacsorákat és naplementés sétákat örökítettek meg. A dögös egykori teniszezőről itt van egy kép:
A görög teniszező édesanyja, Júlia nemrég egy szerb lapnak beszélt fia Badosával való kapcsolatáról. Elmondása szerint a viszony az elejétől a végéig bonyolult volt. Úgy vélte, a lány egyrészt elvonta Cicipasz figyelmét a teniszről, másrészt a szakítás is mélyen érintette a fiát. Júlia, aki maga is profi teniszező volt, úgy gondolja, egy sportolónak nem lenne szabad ennyire érzelmileg bevonódnia.
A szurkolók által "Tsitsidosa" becenéven emlegetett álompár 2023-ban vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, ám idén júliusban másodszor is szakítottak. Először tavaly májusban váltak el, de három héten belül újra összejöttek. A végső szakítás a wimbledoni kudarcok után következett be, ahol mindketten az első körben búcsúztak.
Sporthírek, friss és élő eredmények a Sportonlineon: KATTINTS!
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egy bennfentes forrás a szakításról elmondta, hogy mindketten nehéz időszakon mentek keresztül sérülések miatt, ami a kapcsolatukat is megviselte. Hangsúlyozta, hogy felnőtt, egymást szerető emberek érett döntéséről volt szó, harmadik fél vagy családi nyomás nélkül.
A szakítást követően a páros törölte egymást a közösségi médiában, és eltávolították a közös fotókat. Badosa novemberben, 28. születésnapján Dubajban ünnepelt barátaival, ahol egy "szexi és szingli" feliratú szalaggal a kezében erősítette meg, hogy valóban véget ért a kapcsolat.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.