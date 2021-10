Te tudnád, mit tegyél, ha baj van? Itt vannak a legjobb tippek tapasztalt mentősöktől

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kiemelt küldetése, hogy minél több ember magabiztos tudással rendelkezzen arról, hogyan tudja segíteni a mentők munkáját akkor, amikor akár egy szerette, akár egy számára ismeretlen bajbajutott szorul segítségre. Mert mentőre mindig, mindenhol szüksége van valakinek.

Az idén második alkalommal lebonyolított, összesen 10 kérdésből álló Szép Mentés! tesztet ezúttal több mint 14 ezren töltötték ki. A kutatás célja a lakosság mentésismereti tudásának felmérése volt. De vajon milyen eredmények születtek?

A MeTI mutató, és ami mögötte van

Mentésügyi Tájékozottsági Index, vagyis MeTi. A mutatót abból a célból alkották meg, hogy egy közérthető, az összes teljesítményt összefoglaló mutatóval tudják értékelni felmérésük eredményét – vagyis azt, hogy mennyire tájékozottak a kitöltők, ha a mentőket és az életmentést érintő kérdésekről van szó. A nem reprezentatív kutatás során a 10 kérdésből a kitöltők átlagosan 8,6 kérdésre válaszoltak helyesen. 2021-ben a MeTI értéke tehát 8,6 lett. Ez rendkívül eredményként értékelhetjük, ami az általános tájékozottságot illeti, érdemes ugyanakkor a számok – és az egyes kérdések – mögé nézni.

Kit, mikor és hogyan hívjunk, ha megtörténik a baj?

112

– a segélyhívószám, amit mindenki ismer, gondolhatnánk, és jól tesszük, hiszen a válaszadók több mint 90%-a jelölte meg helyes válaszként kérdésünkre: Milyen számon hívhatjuk a mentőket Magyarországon? Bár így is több mint ezer ember nyilatkozott úgy, hogy a 107-es számot tárcsázná baj esetén, úgyhogy nem ártott a meglévő tudás megerősítése.

Tavaly óta már csak nem telefonon, hanem egy mobilapplikáció használatával is kérhetünk segítséget, így természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hányan ismerik ezt a közhasznú alkalmazást a résztvevők közül. Bár még viszonylag fiatal eszközről van szó, mégis 10-ből 8 ember helyesen válaszolt: az OMSZ ingyenesen letölthető és használható Életmentő applikációjával könnyen elérhető a mentőszolgálat olyan helyezetekben, amikor leginkább szükségünk van rá.

Biztos kézzel, 95%-ban jelölték a helyes választ a résztvevők akkor is, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy Ki és mikor jogosult mentőt hívni? A kérdéssel célunk az volt, hogy eloszlassuk az esetleges bizonytalanságot: állampolgárságtól, egészségbiztosítási jogviszonytól és kortól függetlenül bárki jogosult mentőt hívni Magyarország területén.

A valótlan bejelentések büntetést vonnak maguk után, ezt a kitöltők 98%-a tudta is, és reméljük, hogy az életmentő vonalat ennek megfelelően használják továbbra is. Az ilyen jellegű bejelentések ugyanis szabálysértésnek minősülnek.

Mit tegyünk, hogyan segítsünk, ha mentőt hívtunk?

A válaszadók döntő többsége, több mint 93%-a jól tudta, hogy a mentő kiérkezéséig hogyan tudja segíteni az életmentést: ilyenkor maradjunk vonalban a mentésirányítóval, az instrukciói alapján pedig folytassuk az elsősegélynyújtást; lehetőleg ne mozgassuk a sérültet; értesítsük a mentőket, ha a beteg állapotában változás történik és amennyiben tudjuk, biztosítsuk, hogy könnyű legyen a helyszín megközelítése.

Ez a tudás szó szerint életmentő lehet, hiszen értékes perceket nyerhetnek általa bajtársaink. Közel ezren nyilatkoztak úgy, hogy egészségügyi szakképzettség hiányában nem kezdenék meg az elsősegélynyújtást. Nem győzzük azonban hangsúlyozni, hogy a laikus segítségnyújtás életet menthet, a vonalban pedig a mentésirányító segíteni fog instrukcióival.

Hasonló arányban válaszoltak helyesen arra a kérdésre, hogy a 112-es segélyhívó szám hívásakor miről szükséges tájékoztatni a mentőket: ilyen esetben mondjuk el, hogy hol és milyen esemény történt, hány sérült van és mit tudunk az állapotukról, valamint adjuk meg a bejelentő nevét és telefonszámát is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a mentők számára nem mindig egyértelmű, hogy hogyan jutnak el az adott címhez, ezért lássuk el őket instrukciókkal a helyszín megközelíthetőségéről is.

Vedd észre a mentőt!

A mentőautó megkülönböztető jelzéseit már jól ismerjük, még ha nem is mindenki tudta pontosan, hogy a villogó kék-piros fény és a sziréna a hazai mentők ismérve – de abban biztosak vagyunk, hogy a jellegzetes sárga színű mentőautókat már mindenki távolról is felismeri. De mitévők legyünk akkor, amikor a közlekedésben résztvevőként felénk közeledik a mentőautó?

A válaszadók 98%-a helyesen tudta, hogy gyalogosként, kerékpárosként közlekedve is a mentőautó élvez elsőbbséget. Nagyobb volt a bizonytalanság azonban akkor, amikor ugyanezt a kérdést az autót vezetőkre vonatkoztatva tettük fel. A válaszokat pozitívan értékelhetjük abból a szempontból, hogy a döntő többség tisztában volt vele, hogy sorőrként félre kell húzódnia, hogy utat adjon a segítségnek – nem szabad tehát hirtelen fékezéssel megállni ott, ahol éppen vagyunk. A részletekbe belekérdezve azonban kijöttek a hiányosságok: a résztvevők csupán 68%-a tudta jól, hogy a különböző közlekedési szituációkban mi a teendő.

Tévhit ugyanis, hogy minden esetben az út jobb oldalára szükséges húzódni.

Autópályán a belső sávban az út bal oldalára, a külsőben a jobb oldalára húzódjunk, három vagy több sávos úton pedig törekedni kell annak a sávnak a szabadon hagyására, ahol a mentőautó halad. Ha bizonytalannak érezzük magunkat ilyen szituációban, a legjobb adható tanács, hogy ne kapkodjunk és ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Figyeljük a többi autóst és igazodjunk hozzájuk.

Újraélesztés – Laikusként is lehetünk életmentők

A felmérés során kíváncsiak voltunk arra is, hogy tavaly óta, amikor útjára indítottuk a nyilvánosan elérhető defibrillátorok használatára vonatkozó kampányunkat, történt-e előrelépés az ezzel kapcsolatos lakossági ismeretekben. Vajon tudjuk, hogy mi a teendő, ha újra kell élesztenünk valakit és van a közelben defibrillátor?

A kitöltők 73%-a jelölte meg helyesen, hogy az első dolog a mellkaskompresszió azonnali megkezdése és a mentők értesítése, majd a defibrillátor bekapcsolása. A 2020-as eredményhez képest ez mindenképpen előrelépés, hiszen akkor kevesebb mint 69%-ban válaszoltak helyesen a felmérésben résztvevők.

Továbbra sem biztos azonban a tudásunk a témában, ezért folytatjuk társadalmi edukációs kampányainkat. Fontos, hogy minél többen tudják, hogy egyszeri életmentőként is bátran használhatják ezeket a készülékeket. Erről szól Ne parázz! Sokkolj! – Újraélesztés defibrillátorral c. szórakoztató edukációs kisfilmünk is: