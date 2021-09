162 ezer magyarnak ugrott a védettségi igazolványa: amatőr hibán csúsztak el

Több mint 160 ezer magyar nem vette fel valamilyen okból a második oltását. Összességében jelenleg 127 ezer magyar vár a második dózisára.

Múlt vasárnapig 162 ezer olyan ember volt, aki csak az első oltást vette fel, pedig már esedékes lett volna neki a második is – ez lehet amiatt, mert nem tudott (akár betegség miatt, akár más okból) elmenni, amikor kellett volna, vagy félt a lehetséges mellékhatásoktól, és úgy döntött, nem adatja be a második adagot.

A 24.hu összegzése szerint

Sinopharmból 1 057 051 embernek lett volna esedékes a második oltás augusztus 29-ig, közülük 38 523 nem vette fel (3,64 százalékos elutasítottság).

A Pfizert 2 531 471 főnek kellett volna beadni, 70 941-en viszont nem mentek el (2,8 százalék).

A Moderna 345 839 embernél lett volna esedékes, de 11 903-an nem éltek a lehetőséggel (3,44 százalék).

A legfegyelmezettebbek a Szputnyik V-t kapók voltak: a 907 876 emberből csak 18 321 nem jelent meg a második dózisnál (2,02 százalék).

Az AstraZeneca második adagját 629 324 embernek kellett volna már felvennie, ám közülük 22 344-en nem tették.

A hatályos szabályok szerint annak, aki nem veszi fel a második oltását, érvénytelenítik a védettségi igazolványát.

A szerdán közzétett adatok szerint Magyarországon 5 772 010 embert oltottak be, közülük 5 509 130 már a második oltását is megkapta – ha a különbségből levonjuk azokat, akik egydózisú Janssent kaptak (135 704 fő), kiderül, hogy már csak 127 176 magyar vár a második oltására, a beoltottak bő két százaléka. 322 ezren már a harmadik oltást is felvették.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA