Brutális a nélkülözés: az emberek negyede nem jut tiszta ivóvízhez

A világon élő emberek negyede nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, fele nem rendelkezik megfelelően kiépített fürdőszobával, és a lassú javulás miatt még az évtized végére is emberek milliárdjait érintik majd ezek a problémák – írja az ENSZ csütörtöki jelentésére hivatkozva az MTI.

A vízről, tisztálkodási lehetőségekről és higiéniáról szóló legutóbbi jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) figyelmeztet: nagy eséllyel nem sikerül megvalósítani az ENSZ-nek azt a fenntartható fejlesztési célját, hogy 2030-ig mindenki kielégíthesse ezeket az alapvető szükségleteket.

Ami biztosnak tűnik, hogy jelenleg nagyjából kétmilliárd embernek nem jut vízellátás, az emberek mintegy fele számára (3,6 milliárd ember) nem elérhetők a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások,

és az emberek harmada (2,3 milliárd ember) nem jut el az alapvető higiéniai szolgáltatásokat nyújtó létesítményekbe.

Ez utóbbi miatt aztán tízből átlagosan három ember nem tudott megmosakodni vízzel és szappannal 2020-ban.

A WHO és az UNICEF szerint ugyanakkor világszerte javul a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz, ám a nélkülözők aránya így is csak évente egy százalékponttal csökken. Ha pedig ez így halad tovább, 2030-ban továbbra is.

1,6 milliárd ember nem jut hozzá tiszta ivóvízhez,

1,9 milliárd ember higiéniai szolgáltatások nélkül él,

2,8 milliárd ember pedig nem kap alapvető egészségügyi szolgáltatásokat.

A legnagyobb hiányosságokat elszenvedő térség Fekete-Afrika, ahol a lakosság mindössze 54 százaléka jut hozzá tiszta ivóvízhez.