Nehéz hetek előtt állnak az allergiások: a szokásosnál sokkal rosszabbra kell készülni

Nem sok jóra számíthatnak az idei szezonban az allergiások: a Magyar Allergia Szövetség elnöke szerint több tényező sem kedvez azoknak, akik valamilyen pollenre érzékenyek. Egy allergológus azt tanácsolta, hogy a gyógyszereket már a tünetek megjelenése előtt kezdjük el szedni, mert azok hatásbeállása 2-3 napnál kezdődik.

Jelenleg országszerte a pázsitfűfélék koncentrációja a legmagasabb, a pollentérkép szerint Miskolcon és környékén a legrosszabb a helyzet – derül ki az atv.hu összeállításából.

A Magyar Allergia Szövetség elnöke úgy véli, hogy idén általánosan is nehezebb szezonra számíthatunk. Viszonylag sok eső volt az elmúlt hetekben, most hirtelen nagyon meleg lesz, és „pillanatnyilag is nagy szelek vannak, ezek a fűféléknek, amelyek nagyon erős pollenek a pollenallergenitás szempontjából, mennyiségét és terjedését nagyon elősegítik”.

Egy allergológus azt tanácsolta, hogy a gyógyszereket már a tünetek megjelenése előtt kezdjük el szedni, mert azok hatásbeállása 2-3 napnál kezdődik, de akár egy hétig is eltarthat.



Évente több tízmilliárd forint értékben vesznek az emberek – főként parlagfű miatt kialakult – allergia elleni gyógyszereket, de mivel a parlagfű irtása lényegében nincs megszervezve, ezért nagy változásra nem lehet számítani.