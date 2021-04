Víruskutató az ellenanyag vizsgálatról: Ezeket a számokat méricskélni nem érdemes

Több szakértő sem javasolja, hogy bárki antitest vizsgálattal próbálja igazolni a védőoltások hatékonyságát. Ugyanis még nem tudni, hogy az ellenanyag-szint mennyiben van összefüggésben a védettséggel. Az országos tisztifőorvos szerint pedig még a nullás értéktől sem kell megijedni.

Nem javasolja a laboratóriumi szakorvos, hogy bárki antitest vizsgálattal próbálja ellenőrizni a védőoltás hatékonyságát. Bezzegh Attila az RTL Híradónak beszélt arról, hogy a laikusok ezeket a leleteket nehezen tudják értelmezni, ehhez mindenképp szakember kell.

Mindenki kíváncsi arra, hogy amikor átesett a betegségen, vagy amikor megkapta a védőoltást, akkor ő védetté vált-e, vagy sem. Az a baj, hogy ebben a pillanatban nem tudjuk biztonsággal azt mondani, hogy a immunoglobulin-meghatározás és az IGG-meghatározás az bármilyen módon tükrözi-e azt, hogy az illető védett. Illetve ha védett, akkor kicsit védett, nagyon védett

- magyarázta Bezzegh Attila, aki szerint az sem megállapítható egy ilyen vizsgálatból, hogy az illető meddig védett a vírussal szemben.

Mindez azért van, mert a szakembereknek sincs még tapasztalata, jelenleg zajlanak a klinikai vizsgálatok. Egyelőre annyi biztos, hogy akinél agas az IGG-szint, azok védettebbek a vírussal szemben a többieknél. Hasonló állásponton van Rusvai Miklós víruskutató is:

Ezeket a számokat méricskélni nem érdemes

- jelentette ki a szakember, majd arról beszélt: az a lényeg, hogy az AU értéke 50 felett legyen, mindegy, mennyivel. Ám ez sem ilyen egyszerű, ugyanis a különféle laborok más referenciaértékkel dolgoznak.

Boldogkői Zsolt virológus is arról beszélt: akinek van ellenanyag a vérében, az valamennyire védett a koronavírussal szemben. Ugyanakkor szerinte is más kérdés, hogy az ember mit kezd ezzel az információval, hiszen nincs elég információ arról, hogy ha valaki például ellenanyaggal a vérében elkapja a vírust, az továbbadhatja-e azt. Ezért fontos az oltás után is betartani a védelmi intézkedéseke.

A tisztifőorvos az operatív törzs tegnapi tájékoztatóján beszélt arról, hogy attól sem kell megijedni, ha valakinek nullás érték jött ki egy ilyen vizsgálaton, pedig már a második oltást is rég megkapta. Ugyanis Müller Cecília szerint a sejtes immunitás ettől még működik, a szervezetünk védett lehet.