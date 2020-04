Új világ jött az egészségügybe a járvány miatt: jobb ha felkészülsz, különben nem kapsz majd ellátást

Az egészségügyi ellátások kapcsán két dologra kell felkészülnie a lakosságnak az elkövetkező időszakban. Egyrészt nehezebb lesz hozzájutni azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami nem köthető a koronavírus-járványhoz. Másrészt pedig ha a helyzet változik, és oldódik a feszültség, akkor mindenki egyszerre akar orvoshoz jutni. A Portfolio cikkében olyan alternatívákat vázolnak fel, amelyek ebben az időszakban is járhatóak lehetnek, főleg mivel online úton lehet intézni őket.

Új világ jött az egészségügybe a járvány miatt

Az első, amire fel kell készülni, hogy a következő hetekben (de akár hónapokban is) nagyon nehéz lesz hozzájutni olyan egészségügyi ellátáshoz, ami nem köthető a járványhoz. Ezek közül valami tolható, például egy éves kontroll vizsgálat, de valami nem, mondjuk egy home office alatt gyerekekkel való játék közben elszenvedett gerincsérv. Az ellátás már ma sem érhető el mindenhol. Akik nyitva vannak, azok is megszűrik előzetesen a pácienseket.

A második, hogy amikor kezd a világunk visszarendeződni, akkor minden elhalasztott vizsgálatot, diagnosztikát, műtétet egyszerre szeretnének majd elvégeztetni az emberek mind az állami, mind a magánellátásban.

Mindkét esetre megoldás lehet a magán-egészségbiztosítás, mivel több száz magánegészségügyi intézmény szabad kapacitásait felhasználva szervezik meg az ügyfelek egészségügyi ellátását. Van ahol ezt az ügyfél magának is meg tudja szervezni egy online ügyfélportál segítségével, ott ugyanis láthatja egyes szolgáltatók naptárját is. Ilyen módon a vészhelyzet elmúlásával könnyen, akár már pár kattintással is foglalható időpont sok magánegészségügyi szolgáltatóhoz.

De mire kell figyelnem?

A hozzáférés szempontjából rögtön figyelembe kell venni, hogy egyes pénztárakba a belépést sokszor azonosításnak is követnie kell, ami leginkább személyesen megoldható. Ez nehezítheti azok dolgát, akik nem egészségpénztári tagok, vagy a fenti táblázat alapján egy másik pénztárba is szükséges lenne belépniük. A pénztári tagoknak előny, hogy a számlájukról tudják levonatni a biztosítás díját vagy akár adóvisszatérítést is igénybe tudnak venni.

Vannak olyan szereplők is (pl. Dokitokosan.hu, Medicall), akik más módon hozzák létre a kockázat közösséget, így ott egyszerűbb a hozzájutás a szolgáltatáshoz. Egyszerűen csak csatlakozom a weboldalukon a közösséghez, bankkártyával kifizetem a tagsági vagy egyéb díjat és készen is van.

Másik rendkívül fontos szempont a választáshoz, hogy mikor jutok hozzá a szolgáltatásokhoz? A várakozási idő 1 naptól 2 hónapig terjed, de lehet akár fél év is (pl. terhesség vagy szűrés esetén). Így azok, akik azt gondolják, hogy majd "akkor veszek magamnak biztosítást, ha panaszom van", azoknak ez nem fog sikerülni! Ennek van egy másik oka is, mégpedig az előzménybetegségek vállalása.

Vállalati egészségbiztosítási szakértőként elmondhatom, hogy az előzménybetegségek bevállalása az egyik legfontosabb kérdés a választásnál és ez az árban is megmutatkozik. Nem mindegy ugyanis, hogy adott biztosító vállalja-e a kötés pillanatában meglévő betegségeket, éppen folyamatban lévő kivizsgálásokat, ismert komoly panaszokat vagy sem. Akik bevállalják az előzményeket, azok jellemzően a szakorvosi találkozókat, kisebb diagnosztikákat vállalják, ha azok nem kontroll vizsgálatok. Úgy nem érdemes senkinek csomagot választania, hogy "már régóta várok egy kisebb műtétre és most végre kifizettetem ezt a biztosítóval."

Előre szükséges gondolkodni, mint más biztosítási termékeknél is. azonban most ez az előre való gondolkodás hiánya súlyos egészségügyi következményekkel is járhat.



Azok a bizonyos extrák

Az online ajánlatok számos extrát is kínálnak. Jelenleg a legérdekesebb és legértékesebb extra a videó doktor lehet, mivel ezekben a napokban és hetekben egyre nehezebb már személyesen konzultálni az orvossal és itt azt sem szabad elfelejteni, hogy nem tudjuk, meddig marad fent ez a koronavírus-járvány okozta helyzet, vagyis a személyes kontaktusok kerülése.

Ilyen esetben a telefonos orvosi segítség és az applikáción keresztül történő orvosi konzultáció rendkívül megnyugtató lehet, ahogyan a házivizit is.

Békeidőkben is a legnagyobb félelem az emberekben a sürgősségi ellátás és a fekvőbeteg ellátás miatt szokott lenni. Erre gyakorlatilag csak egyetlen szolgáltató nyújt megoldást, ő is a kisebb sérüléseket (törés, ficam, stb.) tudja gyorsan és magán úton ellátni ott, ahol ilyen magán szolgáltató található. Ugyanez a szolgáltató különlegessége a fekvőbeteg ellátás kapcsán felkínált 5M Ft-os keret, ami még a luxus magán kórházakban is sok mindenre elegendő.

Extra lehet a családtagok csatlakozásának a lehetősége, amire a pénztárak nyújtanak viszonylag egyszerű megoldást. A gyerekek esetében online nem is található más megoldási lehetőség jelenleg. Remélhetőleg pont a gyerekek esetében fog a legkisebb "sérülést" szenvedni az egészségügyi ellátó rendszer.

Sokan szűrést is kínálnak még a magasabban sorolt csomagokban, ami egy átlagos időszakban igen hasznos lehet. Figyelni kell azonban arra is, hogy ezt mikortól lehet igénybe venni és pontosan mennyi vizsgálatot tartalmaz. Van, akinél 1 év múlva lehet először kérni ezt a szolgáltatást, máshol gyorsabban. 11 év szakértői tapasztalatával elmondhatom, hogy a szűrést igen kevesen szokták sajnos igénybe venni.

Címlapkép: Getty Images