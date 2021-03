Magyar találmány hozhat áttörést a depresszió, szorongás, epilepszia kezelésében

A többnyire görccsel járó tünetegyüttest okozó neurológiai betegség, az epilepszia a világ lakosságának körülbelül 1%-át érinti, az esetek egyharmadánál azonban sem a gyógyszeres, sem a most klinikai gyakorlatban bevett idegsebészeti beavatkozások nem használnak. Rajtuk segíthet a jövőben a Szegedi Tudományegyetem Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoportjának januárban publikált szemléletváltó megközelítése, amely a modern technológiákkal felvértezve megy elébe a rohamoknak.

"Az elmúlt 10 év egyik tapasztalata számomra az, hogy tehetség a világ bármely pontjáról érkezhet, viszont Magyarország vonzereje még nem teljesen versenyképes azokkal a nyugati laborokkal szemben, amikkel versenybe kell szállnunk. Azok, akik elhagyják a hazájukat, az egész földgömbben gondolkoznak, így nekünk az a feladatunk, hogy a kontrollálatlan nemzetközi versenyben a jelentős hátrányból induló magyar kutatás-finanszírozás és az infrastrukturális támogatások mellett is képesek legyünk idecsábítani a kiváló szakembereket. Ami viszont esetünkben egyedi, hogy minket egy komoly mérnöki háttér is támogat. A kutatócsoporthoz társuló startup az egyetemi kutatási eredményeket próbálja továbbgörgetni, hogy ne csak az íróasztalfióknak kutassunk, hanem annak kézzel fogható haszna is legyen, egy új metódus, amiből a betegek később profitálhatnak" - emelte ki a kutatás egyediségét dr. Berényi Antal, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi adjunktusa.

A SZTE oktatója a HelloVidék kérdésére kifejtette, az általuk kifejlesztett terápiás módszert habár elsősorban az epilepsziára fejlesztették ki, azt más neuropszichiátriai betegségek ellen, mint például a depresszió és a szorongás, is be tudják majd vetni. Utóbbi betegségcsoport estében, ahol elegendőnek bizonyulhat az alkalmi jellegű kezelés, egy biciklis sisakhoz hasonlatos, belülről kis elektródákkal fölszerelt sapka felhelyezésével történik meg a kezelés, amely során az elektromos csatlakozók a bőrrel érintkezve képesek ingerelni az agyat.

