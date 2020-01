Itt a WHO ajánlása: így kerüld el a gyilkos koronavírust

Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal.

Néhány egyszerű higiénés és élelmiszerbiztonsággal összefüggő szabály betartásával jelentősen ha nem is zárható ki, de jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy az ember elkapja a világ egészségügyi hatóságait készenlétben tartó koronavírust. A WHO magyar nyelvű Facebook-oldalán az alábbi ajánlásokat tette közzé, amelyek betartásával megelőzhető a fertőzés:

gyakori kézmosás, lehetőleg alkohol alapú, fertőtlenítő hatású szappannal,

tüsszentés és köhögés esetén zsebkendő használat, ami után ismét alapos kézmosás szükséges,

lázas beteggekkel való kontaktus kerülése,

lázas megbetegedés esetén orvos felkeresése, a korábbi külföldi utazásokról információ adás,

élő vagy levágott állatokat forgalmazó piacok elkerülése olyan területen, ahol az új koronavírus már megjelent,

nyers, vagy nem megfelelően hőkezelt állati eredetű élelmiszer fogyasztásának kerülése.

A koronavírus tünetei a láz, köhögés, nehézlégzés, emellett a betegek gyakran levertnek érzik magukat. Az "otthoni" diagnózis nehéz, hiszen egy megfázás vagy influenzafertőzés is meglehetősen hasonlóan indul. Az új típusú koronavírus (2019-nCoV) már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

Itthon nincsenek ilyen megbetegedések , bár eddig két gyanús eset volt, de mindkettőnél kiderült, hogy nem a koronavírusról van szó. A Külügyminisztérium szerint amennyiben a vírus megjelenne Magyarországon, Budapesten és vidéken is megvannak azok az egészségügyi protokollok, amelyek szerint el kell járni.

Egyre súlyosabb kérdés

Eközben a francia kormány "a hét közepén közvetlen légi úton" hazaszállítja a francia állampolgárokat az új koronavírus epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be vasárnap este Agnes Buzyn egészségügyi miniszter. A hazaszállítás a kínai hatóságok beleegyezésével és egy orvoscsoport felügyelete alatt történik. A hazatérőknek két hétig, az új koronavírus feltételezett lappangási idejének végéig egy számukra kijelölt befogadóhelyen kell maradniuk - mondta a tárcavezető, miután az illetékes hatóságokkal együtt egyeztetett Edouard Philippe miniszterelnökkel.

A miniszter szerint egyelőre nem tudni, hányan kívánnak hazatérni Franciaországba, számuk "a néhány tucattól több százig" terjedhet. A kínai francia konzulátusok most számolják össze azokat, akik szeretnének hazautazni, de feltételezhető, hogy lesznek, akik haboznak a rájuk váró karantén miatt, amelyre azért van szükség, hogy a vírus ne terjedhessen el Franciaországban - figyelmeztetett Agnes Buzyn. A francia külügyminisztérium szerint mintegy nyolcszáz francia állampolgár tartózkodhat még a kínai városban.

Az egészségügyi miniszter megerősítette, hogy jól van az új koronavírus okozta megbetegedéssel, elkülönítve kezelt három ember Franciaországban, egy Párizsban turistáskodó kínai házaspár és egy Bordeaux-ban élő kínai származású francia férfi. Mindhárman a héten érkeztek a fertőzés gócpontjának számító kínai Vuhanból.

Agnes Buzyn arra hívta fel a figyelmet, hogy a három franciaországi fertőzött Kínában kapta el a vírust, Franciaországban egyelőre nem terjedt tovább, jóllehet hat újabb gyanús esetet vizsgálnak jelenleg a hatóságok. Mind a hat embert elkülönítve kezelik franciaországi kórházakban, és éjszaka vagy a következő napon derülhet ki, hogy az új koronavírussal fertőzött betegekről van-e szó.

Az olaszok kint maradnak



Az olasz kormány is bejelentette, hogy kész hazaszállítani állampolgárait a kínai Vuhanból, ahol az új típusú koronavírus okozta fertőzés terjed, de a városban és térségében élő, mintegy ötven olasz mindegyike elutasította az ajánlatot. Ezt a Vuhanban élő és dolgozó olaszok azért utasították el, mivel a maradásnál is veszélyesebbnek tartották a hazaszállítás feltételeit: ehhez két hétig karanténba helyezték volna őket egy Vuhan térségbeli egészségügyi központban.

Az új koronavírus terjedésével szembeni óvintézkedésként lemondták a kínai újévre eredetileg február 2-án Róma belvárosában tervezett felvonulást és az ezt kísérő ünnepségeket - jelentette be az olasz főváros kínai közösségének szóvivője. Ugyanezt a döntést hozták Milánóban is, ahol a mintegy 300 ezres olaszországi kínai közösség legnépesebb, közel 30 ezres csoportja él. A római és milánói ünnepre összegyűjtött eddigi bevételt a Vuhanban megbetegedett személyeknek ajánlották fel.

A vírus kínai gócpontjának tartott térségből érkező utasokat a római Leonardo Da Vinci és a milánói Malpensa nemzetközi repülőtéren is ellenőrzik. Az olasz egészségügyi minisztériumban vasárnap tartotta első ülését a helyzetet ellenőrző és szükség esetén intézkedő úgynevezett válságstáb. Olaszországban eddig nincsen fertőzött.

Egyre több a halott

Vasárnap estére már 80-an haltak bele a kórba, reggel még 56 volt az elhunytak száma. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb adatai szerint 24 óra alatt 769 beteg esetében bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőződött, számuk így már 2744-re nőtt. A betegek közül - ugyancsak vasárnap esti adat - 461 állapota vált válságossá, reggel még 324 volt a számuk. Mindeközben több mint megkétszereződött, már csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma a bő fél nappal korábbi 2684-ről.

A kínai kormány hétfői közlése szerint öt koravírusos beteg van Hongkongban, kettő pedig Makaón. Szórványos eseteket jelentettek Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, Nepálból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából.

Címlapkép: Getty Images