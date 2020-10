Importról szó sem lehet: mégsem elég a magyar influenzaoltás készlet?

Kudarcba fulladtak a gyógyszer-nagykereskedők próbálkozásai, hogy külföldről rendeljenek influenza vakcinát, ugyanis a koronavírus-járvány második hulláma miatt nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is megnőtt az igény az influenza elleni védőoltás iránt, és minden ország védi a saját készleteit. Egyes vélemények szerint az idei oltási kedvet látva 1,4 millió helyett 4 millió vakcinára is szükség lehet idehaza, azonban sem az import, sem az utángyártás nem tűnik könnyen járható útnak.

Folyamatosan próbálnak a gyógyszer-nagykereskedők influenza elleni vakcinát behozni Magyarországra, de eddig sikertelenül - írja a 24.hu. Egy importőr elmondása szerint a múlt héten még volt reményt arra, hogy 10 ezer vakcina juthat Belgiumból Magyarországra - igaz, egy oltásért 16 ezer forintot kértek volna -, hétfő délután azonban kiderült, hogy a kontingenst megállították a belga határon, mert több uniós országhoz hasonlóan ott is exporttilalmat rendeltek el.

Jelenleg a közellátásban rendelkezésre álló 1,4 millió adag vakcinával kell kielégíteni a tavaly óta jelentősen megnövekedett igényeket. Valószínű, hogy a mostani influenzaszezonban itthon nem lesz a patikákban oltóanyag. A gyógyszer-nagykereskedők is a beszerzési nehézségekre hívták fel a figyelmet.

A Hungaropharma igyekszik fellelni olyan vakcinakészleteket, amelyek kontingensengedéllyel behozhatók Magyarországra. Tekintettel a kialakult nagy keresletre, a szabad készlet fellelése azonban nem garantálható - ugyanis az egész kontinensen megugrott az igény az influenzaoltásra. Nemcsak Belgiumban, de Németországban és Nagy-Britanniában is exporttilalom lépett életbe az influenza elleni vakcinákra.

A Phoenix Pharma is megkezdte a lehetséges külföldi beszerzési források felkutatását, de egy helyettesítő készítmény beszerzése most meglehetősen bizonytalan. Az importra nemcsak azért lenne szükség, hogy azok igényét kielégítsék, akik nem a magyar gyártású vakcinát szeretnék megkapni, hanem azért is, hogy az utóbbi évekhez képest jelentősen megnőtt lakossági igény miatt mindenki megkaphassa az oltást, aki szeretné, akár magán úton is.

Jelenleg ugyanis csak a közellátásban, a háziorvosnál jelentkezve lehet vakcinát igényelni, illetve számos munkáltató vállalja dolgozói beoltatását, de patikában vagy magánszolgálatónál nincs készleten.

