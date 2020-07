Íme 12 láthatatlan mikrostressz helyzet: néhányuk is elég a kiégéshez

Valószínűleg mindenki hallott már a stresszről és kiégésről, viszont kevesen gondolnak bele, hogy mennyi feszültség, kellemetlen szituáció veszi körül a mindennapokban az embert, és hogy hosszú távon, ha ezeket mind elhárítja, nem vesz róla tudomást, akkor nem csak a mentális, hanem a fizikai egészsége is veszélybe kerül. Lassan, apránként fog kiégni, amiből sokkal nehéz kikeveredni, mintha megelőztük volna a bajt. Mutatjuk a leggyakoribb mikrostressz-helyzeteket, és hogy mit lehet velük kezdeni.

Mindenkivel előfordulhat időről-időre, hogy a nap végén bezuhan az ágyba a kimerültségtől, mert a napi teendők, a munka teljesen lenullázta az energiáit. Viszont van olyan, akivel nem csak időnként, hanem rendszeresen, sőt nap mint nap megtörténik. Egymást érő projektek, rövid határidők, türelmetlen ügyfelek, vezetői nyomás, egész napos rohanás, leküzdhetetlen feladatmennyiség... és ez még csak a munka. Azon kívül is számos teendő van, amit ha nem intéz időben az ember, azok is csak nyomják a vállát, egyre jobban.

Azonban a krónikus kimerültséghez sokkal több kell: észre sem veszi az ember, viszont a mindennapjait átszővik a mikrostressz-helyzetek. Minden egyes nap, apró interakciók, beszélgetések, félmondatok, vagy csak egy elhibázott reakció, az a sok apró csepp, amitől minden nap végén betelik a pohár. A mikrostressznek olyan forrásai lehetnek, amelyekre senki sem gondol, annyira beépült már a mindennapi rutinba, mégis a vége a teljes kiégés, amikor már nem hogy dolgozni sincs energiája az embernek, hanem kinyitni reggel a szemét.

A kiégést valószínűleg már egyik olvasónknak sem kell bemutatni, mivel a járvány előtt, azonban közben is különösen sokat foglalkoztunk azzal, hogyan őrizzük meg a fokozott stressz ellenére a mentális egészségünket. A stressz nem csak a nap átvészelését nehezíti meg: aki huzamosabb ideig sok stressznek van kitéve, annak romlik a mentális egészsége, hajlamosabbá válik a depresszióra, fogékonyabb a krónikus betegségekre. A stressz azokra különösen veszélyes, akik dolgoznak: a hatékonyság, produktivitás, motiváció csökken, és a vége teljes kiégés is lehet, amikor már fizikailag is képtelen teljeskörűen ellátni a dolgozó a feladatait.

De mi az a mikrostressz?

Rengeteg olyan helyzettel találkozik az ember nap mint nap, amelyben stressznek van kitéve, mégsem figyel oda ezekre - hiszen a legtöbbünk számára ez egy idő után a napi rutin része lesz. Azonban akár az apró cseppek, szépen lassan elérik, hogy beteljen a pohár, a mikrostressz hatása is romboló tud lenni. Csak amíg a nagyobb stresszel járó helyzetekben tudatosan ügyel az ember a mentális egészségére, a mindennapi helyzeteket hajlamosabb félvállról venni.

A Harvard Business Review 12 olyan stresszt okozó tényezőt azonosítottak, amelyek jelentős hatás gyakorolnak az ember jóllétére úgy, hogy azok hatásával a legtöbben nincsenek is tisztában. Amíg nem ismerik fel a dolgozók, hogy ezek a stresszforrások mekkora befolyással vannak rájuk, addig nem is fognak tudni túllépni rajtuk stressz nélkül.

A mikrostresszt okozó tényezők függetlenek attól, mi az ember szakmája, bármilyen munkahelyen jelen lehet. A lap kutatásában három csoportra osztották a stresszfaktorokat: 1. energiarabló mikrostressz-helyzetek (a személyes kapacitásod, időd, erőtartalékaidat merítik le); 2. érzelmileg kimerítő mikrostressz-helyzetek; 3. személyiséget, önértékelést fenyegető mikrostressz helyzetek.

Ezekbe a csoportokba számtalan olyan hétköznapi helyzet sorolható be, amelyeket senki sem tud kikerülni: egy meeting az ügyfelekkel, az sürgető e-mail a főnöktől, egy kellemetlen kérdés egy családtag részéről - mind-mind elvesznek egy kicsit az emberből, persze más más módon, viszont egy közös mindben van. Stresszt generálnak, amellyel végül nem másnak, neked kell megbirkózni. Minél több van az ilyen helyzetekből, annál magasabb a stresszszintje az embernek, amire rárakódhatnak az igazán stresszes szituk.

Az alábbi táblázat a 12 leggyakoribb mikrostessz faktort mutatja meg. Valószínűleg a legtöbben ismerősnek találják ezeket. A szakértők szerint kettő vagy három olyat kell kiválasztani ezek közül, amelyek rendszerint nagyobb stresszt jelentenek a mindennapokban:

A lényeg, hogy a táblázatból kitűnik: a mindennapokban stresszes helyzetek vesznek minket körül, amelyek közül ki így, ki úgy tud megbirkózni egyikkel-másikkal. Az természetes, hogy egy hitelfelvétel, munkakeresés, esküvőszervezés, egy túlórákkal terhelt hét stresszt fog okozni - viszont azt is be kell látnia az embernek, milyen olyan helyzetekben érez még fokozott stresszt, amelyek nem csak ritkán, hanem nap mint nap jelen vannak az életében.

Mit tehetünk a mikrostressz ellen?

A klasszikus stratégiák a stressz kezelésére ezekben a helyzetekben azért nem működiknek, mert ahogy már hangsúlyoztuk, ezek a szituációk a mindennapok szerves részei, nehéz elkerülni őket. Sokszor már az is segít, ha valakivel megoszthatjuk a frusztrációnkat: hogyha egy kollégánk elfelejtett valamit, ami nekünk kellemetlenséget okozott, egyből megkönnyebbülhetünk, ha ezt elmondjuk valakinek, ahelyett, hogy sokáig magunkban puffognánk, és felnagyítanánk a problémát közben.

Viszont szakértők szerint mikrostressz helyzetekből akár 20-30 is előfordulhat egy nap - csak nem mehetünk oda valakihez, és sorolhatjuk el neki, hogy az orrunk előtt ment el a villamos, valaki megette a munkahelyi hűtőbő a joghurtunkat, stb. Egyrészt nincs mindig kéznél valaki, másrészt a vég nélküli panaszkodás, banális helyzetekre szintén nem megoldás.

