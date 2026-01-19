2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
Male hand turning temperature knob of modern oven in kitchen showroom. Buying cooking appliance for domestic kitchen. Home improvement concept
Egészség

Gázsütővel fűtött egy újpesti nő, holtan találtak rá a lakásában

Pénzcentrum
2026. január 19. 14:27

Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták, ami szén-monoxid-mérgezést okozhatott.

Pénteken kérték a tűzoltók segítségét, miután a hozzátartozók nem tudták elérni az újpesti társasházban élő nőt. A helyszínre érkező tűzoltók bejutottak a lakásba, de az asszonyt már nem tudták megmenteni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a konyhában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt. A lakás átszellőztetése után is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek a szakemberek, ami arra utal, hogy szén-monoxid-mérgezés történhetett, bár a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.

A katasztrófavédelem figyelmeztetett, hogy gyakori veszélyforrás, amikor a lakók a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik fűtési célból. Ez az idő múlásával szén-monoxid felgyülemlését okozza a lakótérben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, ezért ilyen célra senki ne használja.
Címlapkép: Getty Images
