A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Gázsütővel fűtött egy újpesti nő, holtan találtak rá a lakásában
Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták, ami szén-monoxid-mérgezést okozhatott.
Pénteken kérték a tűzoltók segítségét, miután a hozzátartozók nem tudták elérni az újpesti társasházban élő nőt. A helyszínre érkező tűzoltók bejutottak a lakásba, de az asszonyt már nem tudták megmenteni.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a konyhában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt. A lakás átszellőztetése után is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek a szakemberek, ami arra utal, hogy szén-monoxid-mérgezés történhetett, bár a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.
A katasztrófavédelem figyelmeztetett, hogy gyakori veszélyforrás, amikor a lakók a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik fűtési célból. Ez az idő múlásával szén-monoxid felgyülemlését okozza a lakótérben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, ezért ilyen célra senki ne használja.
Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A világ leghalálosabb állata alig néhány milliméteres. De hogyan vált ez a látszólag ártalmatlan rovar Magyarországon is egyre komolyabb kockázattá? Mutatjuk!
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.
Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.
A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van.
A Pénzcentrum az RTL Klub „Év embere” díj 2025-ös kitüntetettjével, Dr. Zacher Gáborral beszélgetett magánéletről, munkáról, és természetesen a magyar egészségügy állapotáról.
Bár nem indított el általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon a koronavírus-járvány, de rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
Január elején az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok többsége a munkabére mellett ismét megkapta a nyugdíját is, miután a kormány év végén enyhítette a korábbi szigorú szabályozást.
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.