Gyertyák a La Cite katedrálisban, Carcassonne, Languedoc-Roussilon, Franciaország, Európa.
Egészség

Meghalt Koltai János, a Szomszédok legendás Gábor Gábora

Pénzcentrum
2026. január 16. 17:26

Elhunyt Koltai János, a Szomszédok című sorozat Gábor Gáborjaként ismert Jászai Mari díjas színész. A színművész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész életének 91. évében halt meg. A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.

„Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött” – áll a bejegyzésben.

Koltai János 1959-ig a Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt, majd tanulmányait a Színház és Filmművészeti Főiskolán folytatta, ahol 1963-ban szerzett diplomát. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, ahol két évig volt a társulat tagja. 1965-től a Madách Színházhoz szerződött.

A televíziónézők elsősorban a Szomszédok című sorozatból ismerhették, amely 1987-ben indult. A sorozat első részétől egészen a befejezésig ő alakította Gábor Gábort, a mindig aktív, vállalkozó kedvű figurát, amely az egyik legismertebb szerepévé vált.
Címlapkép: Getty Images
