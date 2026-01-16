Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
Meghalt Koltai János, a Szomszédok legendás Gábor Gábora
Elhunyt Koltai János, a Szomszédok című sorozat Gábor Gáborjaként ismert Jászai Mari díjas színész. A színművész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész életének 91. évében halt meg. A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.
„Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött” – áll a bejegyzésben.
Koltai János 1959-ig a Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt, majd tanulmányait a Színház és Filmművészeti Főiskolán folytatta, ahol 1963-ban szerzett diplomát. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, ahol két évig volt a társulat tagja. 1965-től a Madách Színházhoz szerződött.
A televíziónézők elsősorban a Szomszédok című sorozatból ismerhették, amely 1987-ben indult. A sorozat első részétől egészen a befejezésig ő alakította Gábor Gábort, a mindig aktív, vállalkozó kedvű figurát, amely az egyik legismertebb szerepévé vált.
A Pénzcentrum az RTL Klub „Év embere” díj 2025-ös kitüntetettjével, Dr. Zacher Gáborral beszélgetett magánéletről, munkáról, és természetesen a magyar egészségügy állapotáról.
Bár nem indított el általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon a koronavírus-járvány, de rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
Január elején az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok többsége a munkabére mellett ismét megkapta a nyugdíját is, miután a kormány év végén enyhítette a korábbi szigorú szabályozást.
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.
A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosok rendelkezésére.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.