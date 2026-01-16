A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Titokzatos betegségéről vallott a legendás geológus, Juhász Árpád: „Meg voltam ijedve!"
A Story magazinnak mesélt állapotáról Juhász Árpád, aki az elmúlt hetekben komoly félelmet élt át. A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van. Otthoni orvosi vizsgálatot szeretett volna, végül azonban mentő érkezett hozzá orvos nélkül, amit nem fogadott el.
Juhász Árpád a Storynak elmondta, később orvos is megvizsgálta, és kiderült, nem tüdőgyulladás okozta a panaszait. Egy hét elteltével a láza megszűnt, jelenleg csak hőemelkedése van, bár még gyengének érzi magát. Hangsúlyozta, számára megnyugtató volt, hogy a tüdeje rendben van, és a nehéz napok ellenére a humorérzékét sem veszítette el.
A családi háttér továbbra is biztosított. Lányai ugyan vidéken élnek, de gondoskodnak róla, a bevásárlást házhoz rendeli, naponta kap meleg ételt, és amikor tehetik, személyesen is meglátogatják. Állapota már lehetővé teszi, hogy dolgozzon, televíziós műsorokhoz készít feliratokat.
Juhász Árpádot különösen meghatotta az a figyelem, amelyet a betegsége kapcsán tapasztalt. Bejegyzésére tízezrek reagáltak jókívánságokkal. Bár akadtak politikai hangvételű hozzászólások is, elsősorban a támogatást és az együttérzést emelte ki, amelyet ezúton is megköszönt mindenkinek.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
Január elején az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok többsége a munkabére mellett ismét megkapta a nyugdíját is, miután a kormány év végén enyhítette a korábbi szigorú szabályozást.
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.
A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosok rendelkezésére.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.