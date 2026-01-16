2026. január 16. péntek Gusztáv
Titokzatos betegségéről vallott a legendás geológus, Juhász Árpád: „Meg voltam ijedve!
Egészség

Titokzatos betegségéről vallott a legendás geológus, Juhász Árpád: „Meg voltam ijedve!"

Pénzcentrum
2026. január 16. 12:42

A Story magazinnak mesélt állapotáról Juhász Árpád, aki az elmúlt hetekben komoly félelmet élt át. A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van. Otthoni orvosi vizsgálatot szeretett volna, végül azonban mentő érkezett hozzá orvos nélkül, amit nem fogadott el.

Juhász Árpád a Storynak elmondta, később orvos is megvizsgálta, és kiderült, nem tüdőgyulladás okozta a panaszait. Egy hét elteltével a láza megszűnt, jelenleg csak hőemelkedése van, bár még gyengének érzi magát. Hangsúlyozta, számára megnyugtató volt, hogy a tüdeje rendben van, és a nehéz napok ellenére a humorérzékét sem veszítette el.

A családi háttér továbbra is biztosított. Lányai ugyan vidéken élnek, de gondoskodnak róla, a bevásárlást házhoz rendeli, naponta kap meleg ételt, és amikor tehetik, személyesen is meglátogatják. Állapota már lehetővé teszi, hogy dolgozzon, televíziós műsorokhoz készít feliratokat.

Juhász Árpádot különösen meghatotta az a figyelem, amelyet a betegsége kapcsán tapasztalt. Bejegyzésére tízezrek reagáltak jókívánságokkal. Bár akadtak politikai hangvételű hozzászólások is, elsősorban a támogatást és az együttérzést emelte ki, amelyet ezúton is megköszönt mindenkinek.
Címlapkép: Getty Images
