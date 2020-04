Így teszi tönkre a tested a home office: előzd meg a hosszú távú szenvedést

Több tízezer magyar már hetek óta otthonról dolgozik, sokan lassan már nem is emlékeznek rá, milyen is az irodai légkör. Pedig a munkahely előnyei közé tartozik, hogy jó esetben speciális irodai eszközöket biztosít - például ergonómikos székeket, asztalokat - a dolgozóknak, az otthoni munkavégzéshez is ilyenek lennének a legideálisabbak, de sokan nem tudnak egy irodát berendezni maguknak a lakásban. Idővel a tested is megsínyli, ha mondjuk az étkezőasztalnál nyomod a laptopot: mutatjuk, hogy kerüld el a súlyosabb, hosszútávú szövődményeket.

Magyarország egy jelentős része már egy hónapja otthonról dolgozik, szinte már el is felejtették, milyen is az irodai légkör. Ez abból a szempontból nem túl ideális, hogy egy munkahelyen jellemzően ideális bútorokkal, és kiegészítőkkel ruházzák fel a dolgozókat, így például ergonómikus, irodai székekkel, rendes monitorokkal, erre kitalált asztalokkal. Sokaknak azonban otthon nincsenek ilyen lehetőségeik, és mondjuk az étkezőasztalnál, az otthoni székekből ülve gyűrik a laptopot, egyáltalán nem ideális testhelyzetben.

Ha nálad is ez a helyzet, akkor nem árt figyelni, mivel bár lehet, hogy rövid távon nem érzékeled, de ezek a körülmények hatással vannak az egész testedre - később komoly fájdalmakat okozva.

Ha megvárod, amíg fájdalmat érzel, akkor már túl késő

- mondta Alan Hedge, a Cornell Egyetem tudósa. A szakértő szerint a fájdalmak elkerülésének külcsa a semleges, laza testhelyzet, de ha az otthoni munkavégzéskor nem ügyelsz az ergonómiára, akkor igen hamar izom- és csontrendszeri problémákkal kell szembenézned a rossz testtartás miatt. A HuffPost most végigvette, milyen panaszaid lehetnek az idő múlásával, és ezeket mi okozhatja.

Ha a nyakad, vállad fáj

Amennyiben a vállad vagy a nyakad küld vészjelzést, akkor vélhetően rosszul van beállítva a monitorod magassága. Ha alacsony képernyőre nézel, a nyakad előre és lefelé hajlik, lényegében az egész testtartásod megváltozik. Akkor jó, ha kényelmesen látod a monitort akkor is, ha hátradőlsz a székben, nem kell hozzá hajlongani.

A Cornell Egyetem összeállított egy útmutatót, amelyben a váll- és nyaki panaszokra a monitor beállítása mellett arról is írnak, hogy mi van a laptopokkal: szerintük a gépet érdemes olyan asztalra tenni, ahol könyökmagasságban lesz a billenytűzet. Ügyelni kell arra, hogy egyenes legyen a hátad, nem szabad görnyedni.

Ha már kifolyik a szemed, akkor 20-20-20



Ha túl sokat bámulod a képernyőt, akkor bizony megfájdul a szemed, a súlyosabb stáduimot digitális szemfeszültségnek nevezik a szakértők, ekkor már a fejed is belefájdul, a szemed száraz lesz, homályosan látsz, valamint a nyakad, vállad is fájni kezd már.

Ennek elkerülésére érdemes követni az Amerikai Optometriai Szövetség által jóváhagyott 20-20-20-as szabályt: ennek a lényege, hogy 20 percenként vedd le a szemed a monitorról, és 20 másodpercig nézz egy 20 lábnyi távolságra (kb. 6 méter) lévő pontra, hogy egy kicsit pihenjen a szemed. Emellett ajánlatos ablak mellett dolgozni, hiszen az jobb a szemnek, mint a mesterséges fény.

Görcsbe áll a lábad

A görcsök azt jelzik, hogy rossz a vérkeringés az adott testrészben, ez leggyakrabban a home office-olók lábában szokott jelentkezni. Az egyetem útmutatója azt ajánlja, hogy a görcsök elkerülése érdekében állítsd be akkorára a székmagasságát, hogy telitalppal leérj a földre, ne legyen nyomás a combodon, ha ülsz - ha nem állítható a széked, akkor tegyél valamit a lábad alá. Így javul a vérkeringés, és a görcsök is elkerülnek.

Emellett a szakemberk itt is a szünet fontosságát hangsúlyozzák: 20 percenként állj fel a székből, járkálj egy kicsit a lakásban, hogy helyreálljon a keringés a lábaidban.

Csuklópanaszok

Ha nem tudod semleges helyzetben tartani a kezed és a csuklód, amikor gépelsz, az sok problémát szülhet.

Ez nagyobb megterhelést okoz az inaknak, amelyek átmennek a csuklóba a carpalis alagúton, és mivel ezek az inak begyulladnak, nyomást gyakorolnak a medián idegre. Ennek egy alagút-szindróma nevű elváltozás lehet a vége, ami igen fájdalmas, és súlyos esetben műteni kell

- mondta Hedge. Megoldásképp azt javasolják a szakértők, hogy próbálj meg minél több terhet levenni a csuklódról, az a lényeg, hogy egyenesen tartsd, nem szabad feszülnie. Erre vannak például ergonómikus billentyűzetek, egerek is - ugyan valamivel drágábbak, mint a "simák", de sok panasztól kímélhetnek meg.

A hátad is meggyötörhet

Rengetegen nem ülnek rendesen a székben, ami komoly hátproblémákhoz vezethet

Ha előrehajolsz, 200 százalékkal több nyomás nehezedik a csigolyáidra, mintha mintha nyugodt helyzetben tudnál ülni

- hívta fel a figyelmet Alan Hedge. A szakértők szerint a későbbi hátproblémákat egyedül a helyes testtartással lehet elkerülni: a testednek a lehető legsemlegesebb helyzetbe kell kerülnie a székben. Fontos a derekad helyes tartása is, érdemes beszerezni valamilyen deréktámaszt például, de ha nem akarsz erre költeni akkor egy összehajtott törölköző is megteszi.

Címlapkép: Getty Images