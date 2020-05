Gulyás Gergely: ekkortól jönnek az új szabályok Budapesten

Vasárnap éjfélig tart a kijárási korlátozás a fővárosban. Hétfőtől ugyanazok az intézkedések lépnek életbe, mint május negyedikén vidéken.



Eltörlik a kijárási korlátozást Budapesten, mert a napokban többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek - mondta Gulyás Gergely az M1-en, miután Orbán Viktor is ugyanezt jelentette be. A kancelláriaminiszter kifejtette, a döntést szakértőkkel vitatták meg, bíznak benne, hogy eztán is mindenki be fogja tartani a meghozott intézkedéseket.

A fővárosi intézkedésekről elmondta:

a kijárási korlátozás vasárnap éjfélkor megszűnik.

Ezt követően is kötelező lesz a védőtávolságot betartani, boltokban, tömegközlekedésen maszk viselése is kötelező. A közterületek, parkok, játszóterek látogathatók védőtávolság betartása mellett.

Az idősek vásárlási idősávja megmarad.

A piacok rendjéről az önkormányzatok ettől eltérően is rendelkezhetnek. Valamennyi üzlet nyitvatarthat, a venéglátóhelyek teraszain, kerthelységeiben lehet tartózkodni. A strandok, fürdők nyithatnak, a szabadtéri múzeumok és az állatkert is kinyithat. A szolgáltatást nyújtó üzletek is nyithatnak. A védőtávolság megtartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

Szeptemberig nem kell közterülethasználati díjat a teraszok, kerthelyiségek után.

Istentiszteletek, misék tarthatóak, ahogy a polgári házasságkötés és a temetés is. Az esküvők kapcsán Gulyás elmondta: Budapesten június 15-értől lehet 200 fő alatti családi rendezvényt tartani. Szállodákban, éttermekben is lehetnek az események.

A felsőoktatási intézmények kinyithatnak, de mindenhol a rektor jogosult erről dönteni. A kollégiumok látogatása továbbra is tilos.

A rendelet ma fog megjelenni, hétfőn 0 órától lép hatályba.

Ha a járványügyi tendencia nem változik, a kormány május végén a veszélyhelyzeti felhatalmazás visszavonását fogja kérni az Országgyűléstől - zárta Gulyás Gergely miniszter.

A teljes tájékoztató:





Fotó: MTI/kormany.hu/Botár Gergely