Ettől a betegségtől még a koronavírusnál is jobban félnek a magyarok: van alapja?

A magyar felnőttek közel 60 százaléka aggódik amiatt, hogy élete során rosszindulatú daganatos megbetegedéssel diagnosztizálják, miközben csak alig tizedük nem tart ettől egyáltalán. A Generali Biztosító friss reprezentatív felmérése arra is rámutat, hogy főképp a nők félnek a ráktól, a legkomolyabb megbetegedési kockázatnak pedig a családban korábban előforduló daganatos betegségeket tartják a felmérés résztvevői. A szorongás nem alaptalan: Magyarország évek óta rosszul szerepel a rákkal kapcsolatos halálozási listákon, de vajon a félelem képes minket rávenni a rendszeres szűrővizsgálatokra?

A Generali Biztosító legújabb reprezentatív felmérése a 18-59 éves hazai lakosság körében készült, és a rákos megbetegedésekkel kapcsolatos félelmeket, valamint a szűrővizsgálatok rendszeres igénybevételére vonatkozó általános motiváltságot vizsgálta. Különösen érdekes kérdés ez egy világjárvány idején, ami hiába jelent közvetlen fenyegetést az egészségünkre nézve, a hazai lakosság csupán 16 százaléka fél a koronavírustól, kétharmaduk pedig továbbra is abban bízik, hogy soha nem lesz majd dolga vele . Ugyanakkor a Generali felmérése szerint a magyarok 22 százaléka kifejezetten retteg attól, hogy daganatos betegséget diagnosztizálnak nála, további 37 százalékuk pedig tart attól, hogy a jövőben érintett lehet rákos megbetegedésben.

A genetika a legnagyobb mumus

Sajnos félelmeink nem alaptalanok, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarország az élen áll Európában a daganatos betegségek által okozott halálozások tekintetében: 100 000 lakosra 345 rák miatti haláleset jut évente. A szomorú lista élmezőnyében velünk van Horvátország, Szlovákia és Szlovénia, míg Európa legjobbjai ebből a szempontból a ciprusiak, a finnek és a svédek. A nőknél a leggyakoribb a mellrák, a tüdőrák és a vastagbélrák, míg a férfiak körében a tüdőrák, a vastagbélrák és a prosztatarák a legdominánsabb Európa-szerte.

A Generali felmérése szerint hazánkban a 30-49 éves nők félnek leginkább a daganatos megbetegedésektől, és a férfiak vannak többen azok között, akik ettől egyáltalán nem tartanak. Érdekes, hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a Kelet-Magyarországon lakó magyarok kifejezetten felülreprezentáltak a ráktól legjobban félő hazai lakosok csoportjában. Fontos összefüggés, hogy azok a magyarok, akiknek a családjában előfordult már daganatos megbetegedés, kifejezetten félnek attól, hogy őket is érinteni fogja a rák (46 százalék), míg a helytelen életmód átlagosan csak a megkérdezettek 10 százaléka szerint játszik komoly szerepet a daganatok kialakulásában.

Félelem = rendszeres szűrés

Pozitív tendencia ugyanakkor, hogy azok a magyarok, akik tartanak attól, hogy rákkal diagnosztizálják őket, egyre tudatosabbak és gyakrabban járnak különböző orvosi ellenőrzésekre. A válaszadók 49 százaléka jár rendszeresen szűrővizsgálatokra, a válaszadók fele évente vagy akár félévente kivizsgáltatja magát. Sajnos azonban a magyarok 41 százaléka továbbra is úgy gondolja, ha nincs panasza, nem is kell szűrővizsgálatra mennie. Ez nem megfelelő hozzáállás, hiszen az időben felismert daganatos betegségek kezelése kíméletesebb lehet, és a gyógyulásra is sokkal nagyobb az esély.

