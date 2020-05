Ennyibe kerül egy védőoltás Magyarországon: vajon mennyi lesz a COVID-vakcina?

A világ legelterjedtebb oltása lehet a koronavírus elleni vakcina, ha egyszer kifejlesztik a kutatók. Jelenleg a tetanusz, a diftéria és a szamárköhögés elleni oltás vezeti a világranglistát.

Ha elkészül, akkor a világ legelterjedtebb vakcinája lehet a koronavírus elleni védőoltás. A WHO jelenlegi toplistáján az első helyen holtversenyben a tetanusz elleni oltás, a diftéria elleni vakcina és a szamárköhögés oltóanyaga áll, ez a három a világ lakosságának 90 százalékát fedi le, tehát a Föld lakosságának java része védett a betegségekkel szembenn. A második leggyakoribb a gyermekbénulás (85%) és a hepatitis-B elleni vakcina (84%).

A WHO arra is felhívta a figyelmet, hogy sok betegség ellen nincs kellő védettsége az embereknek: például a sárgalázzal érintett területeken csak az emberek 50 százaléka van beoltva a kór ellen.

Ezek kötelezőek itthon

Magyarországon is számos vakcinát kötelező beadni a gyermekeknek, kamaszoknak. 2019. augusztusa óta ez az oltási rend van érvényben:

0-4 hetes korban: BCG (szülészeti intézményben)

2 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB+PCV13

3 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB

4 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB+PCV13

12 hónapos korban: PCV13

13 hónapos korban: Bárányhimlő ellen (2018. Július 31.-e után születetteknek)

15 hónapos korban: MMR

16 hónapos korban: Bárányhimlő ellen (2018. Július 31.-e után születetteknek)

18 hónapos korban: DPTa-IPV-HiB

6 éves korban: DPTa-IPV

11 éves korban: MMR, dTap

12 éves korban: Hepatitis B

Vannak javasolt oltások is, mint a HPV elleni, vagy az influenza elleni vakcina. De említhetnénk még a bárányhimlő elleni szert, az agyhártya- és agyvelőgyulladás megelőzésére kifejlesztett oltásokat, vagy a rotavírus elleni vakcinát.

Ennyibe kerül beadatni

Ha valaki utazás, vagy egyéb okok miatt szeretne nem kötelező oltást beadatni magának, azért bizony még az állami intézményekben is fizetni kell. Az állami oltóközpont árlistája szerint a legdrágább a HPV elleni vakcina, ami 33 ezer forintba kerül, plusz az oltás beadása 12 forint. De a sárgaláz elleni szer is húzós, 14500 csak az oltóanyag. Mutatjuk a többi oltás árát is, forintban:

Sárgaláz - Stamaril - 14 500

Hepatitis A - Havrix 1440 (felnõtt) - 12 000

Hepatitis A gyermek - Havrix 720 junior - 6 500

Hepatitis B - Engerix B (felnõtt) - 6 000

Hepatitis B - Engerix (junior) - 5 200

Hepatitis A+B - Twinrix (felnõtt) -14 000

Diphteria- Tetanusz - Pertussis - Boostrix - 7 000

Diphteria- Tetanusz - Pertussis-Polio - Boostrix Polio - 9 700

Agyhártya gyulladás - Nimenrix (Meningococcus ACYW) - 15 100

Bárányhimlő - Varivax - 11 000

Influenza - Fluart 3 (felnõtt) - 2 500

Kullancs-encephalitis - Encepur (felnõtt) - 10 700

Rubeola, Mumpsz, Kanyaró - Priorix MMR - 13 500

Tífusz - Typhim-Vi - 11 500

Veszettség - Verorab - 9 000

HPV elleni vakcina - Gardasil9 - 33 000

Tetanusz - TETANOL - 3 000

Oltás beadása Ft/oltás db - oltásonként - 1 200

Oltási tanácsadás - első alkalommal kötelező! - 3 800

