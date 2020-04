Bővült a koronavírus tüneteinek listája: számos más szövődményt is azonosítottak

Ma újabb tünetet vezettek fel a koronavírus jellemző tüneteinek listájára Amerikában. Ezek mellett számos más szövődményt is azonosítottak.

A láz, a köhögés és a légszomj mellé csatlakozott a fázás, a hidegrázás, az izomfájdalom, a fejfájás, a torokfájás és az ízlelés-, illetve szaglásvesztés is az az amerikai járványügyi központ listáján. A korábbi légszomj kategóriát "légszomj vagy légzési nehézségre" pontosították.

A bővítésről író Qubit szerint tünetlista kiterjesztése azért is fontos, mert az Egyesült Államokban - ahogy sok más helyen is - a jellemző tünetek megjelenéséhez kötik, hogy valakit tesztelnek-e koronavírusra vagy sem. Ennek értelmében az amerikai járványügy abban az esetben javasolja, hogy "a beteg azonnal kérjen orvosi segítséget", ha légzési nehézség, állandó mellkasfájdalom vagy mellkasi nyomás jelentkezik, ha kékes árnyalatban játszik az arc vagy az ajkak - a mostani bővítésnél ide került a zavartság, illetve az ébreszthetetlenség is.

Egyre több atipikus vagy szórványos tünet is megmutatkozik: a szaglás és az ízlelés elvesztése, az emésztőrendszeri tünetek - például hasmenés -, vagy az elszíneződött lábujjak mind ezek közé tartozik. Egyre gyakrabban hallani a koronavírusos betegek neurológiai tüneteiről is, harmincas-negyvenes éveikben lévő betegeknél pedig több esetben alakult ki sztrók. A sztrók és a lábujj-elszíneződés arra enged következtetni, hogy a betegség vérrögképződési zavarokkal is járhat.

A New York-i Mount Sinaiban dolgozó idegsebész, Thomas Oxley szerint az elmúlt két héten hétszeresére nőtt a sztrókkal jelentkező fiatal betegek száma, többségüknek sosem volt hasonló panasza, és kezdetben enyhe tünetekkel vagy tünetek nélkül látszott átvészelni a COVID-19-et.

