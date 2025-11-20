Most közölte a Katasztrófavédelem! Brutál tűz ütött ki Budapest szívében a Bazilikánál

Tűz ütött ki egy V. kerületi társasház ötödik emeleti lakásában, amely a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűzoltók már a helyszínen vannak és megkezdték az érintett szint kiürítését - közölte honlapján a Katasztrófavédelem.

Szerdán kora délután tűz keletkezett egy társasház ötödik emeleti lakásában a budapesti V. kerületben, a Szent István téren, a Hercegprímás utca közelében.

A lángok nagy területen átterjedtek az épület tetőszerkezetére is. A fővárosi hivatásos tűzoltók jelentős erőkkel vonultak a helyszínre, ahová az első egység már megérkezett.

A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését. A mentési és oltási munkálatok jelenleg is zajlanak.