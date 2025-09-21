2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Firefighter in fire fighting operation.
Biztosítás

Megelőzhető tragédiában halt meg rengeteg magyar 2025-ben: sokan fittyet hánynak a veszélyre

MTI
2025. szeptember 21. 14:04

Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét. Leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, fűtés hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok.

Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét, tizennéggyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, fűtés hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok. Fűtési időszakban nő a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. Naponta átlagosan tizenhat alkalommal riasztják lakástűz miatt a tűzoltókat, hidegebb napokon ez akár a kétszerese is lehet.

A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmaradására vezethetők vissza. Növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok is, melyek nemcsak tűzveszélyesek, de nehezítik a menekülést és a tűzoltók munkáját is akadályozzák.

Ahol füstérzékelőt működtettek, ott nem alakult ki nagyobb tűz, hamar meg lehetett fékezni, nem történt tragédia és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék. A lakástüzek áldozatai többnyire egyedül élő idős emberek, otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol, de a rokonok okostelefonjára is jelzést küld tűz esetén.

"Odafigyeléssel és érzékelők használatával elkerülhetők a tragédiák" - áll a katasztrófavédelem közleményében.
Címlapkép: Getty Images
