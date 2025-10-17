Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
Óriási robbanás történt egy 8 emeletes panelben: teljesen kiszakadt az épület oldala
Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.
Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb megsérülést szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.
A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
