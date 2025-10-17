2025. október 17. péntek Hedvig
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tűzoltó walkie talkie-t használ, segélyhívás; minden logó eltávolítva. Szlovénia, Európa. Nikon.
Világ

Óriási robbanás történt egy 8 emeletes panelben: teljesen kiszakadt az épület oldala

Pénzcentrum/MTI
2025. október 17. 14:29

Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

Kapcsolódó cikkeink:

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb megsérülést szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #tűzoltók #katasztrófa #gázrobbanás #robbanás #románia #haláleset #sérült #világ #evakuálás #áldozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:19
14:15
14:03
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
2025. október 17.
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
2025. október 17.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
3 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
5
2 hete
Hihetetlen, melyik ország szállt be Oroszország oldalán a háborúba: mit fog erre lépni Ukrajna?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 14:15
Mindent felforgathat Donald Trump, ha ezt tényleg meglépi: ennek nagyon nem fog örülni Putyin
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 13:45
Így robbantana ki újabb AI-forradalmat a Microsoft: ezzel a ChatGPT sem versenyezhet
Agrárszektor  |  2025. október 17. 13:29
Durva jelentés látott napvilágot: ezt jó, ha mindenki tudja az élelmiszerekről