Nagy döntés előtt a magyar kerékpározók: sok pénz múlik azon, mit választanak

Noha a hazai lakosság 40 százaléka használ legalább heti gyakorisággal kerékpárt, e járművekre továbbra sem egyszerű az igényeknek megfelelő biztosítást találni a hazai kínálatban. Az érintett biztosítók többsége csupán más vagyonbiztosításokhoz (főként lakásbiztosításhoz) kapcsolt kiegészítő biztosításként nyújt védelmet a biciklikre, az egyes termékek kizáró feltételei pedig jelentősen eltérnek. A kategória legértékesebb eszközeire, az elektromos kerékpárokra és rollerekre pedig mindössze három éve köthető egyáltalán biztosítás – derül ki a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elemzéséből.

A Magyar Kerékpárosklubnak a Mediánnal végzett reprezentatív kutatási adatai szerint 2022-re négy év alatt országosan 38-ról 40 százalékra, Budapesten 16-ról 20 százalékra nőtt a kerékpárjukat legalább heti rendszerességgel használók száma. Az egyesület adatai szerint 2020-ban, a pandémia kitörését követően 15 százalékkal nőtt a biciklis forgalom a fővárosban, és a 2022-es mérések is azt mutatják, hogy a kerékpározó budapestiek a korlátozások teljes feloldását követően is nyeregben maradtak.

Az egyre gyakoribb kerékpáros jelenlét az utakon a baleseti statisztikákban is tetten érhető: a KSH adatai szerint az elmúlt években a közúti balesetek halálos áldozatainak, illetve a személyi sérüléses balesetek okozóinak is 8-10 százaléka volt biciklis. Mind baleset- mind felelősségbiztosítási szempontból indokolt tehát a biztosítási védelem.

EZ IS ÉRDEKELHET Drágulással indul a bringaszezon: sokan nem engedhetnek meg maguknak egy új kerékpárt Hiába bicikliznek többen Magyarországon, egyre jobban meggondolják az emberek, hogy adjanak-e a jelenlegi gazdasági környezetben nagyobb összeget egy-egy új kerékpárért.

Eközben jelentősen növekedett az új kerékpárok átlagára is: a középkategóriát képviselő modellek 250-300 ezer forint közötti áron kaphatók, az elektromos rollerek ára is 200-250 ezer forinttól kezdődik, egy-egy jobb e-kerékpár árcéduláján pedig már könnyen hétjegyű összeget találhatunk. A bicikli tehát egyre inkább olyan vagyontárggyá válik, amelyet célszerű lopás vagy károsodás ellen biztosítani.

Hagyományos kerékpárok biztosítása: elsősorban lakásbiztosítások részeként

Noha léteznek a piacon külön kerékpárokra kidolgozott biztosítások is, a biztosítók többségénél más vagyonbiztosításhoz, elsősorban lakásbiztosításhoz kapcsolt kiegészítő biztosítás megkötésével szerezhető biztosítási fedezet erre a járműre.

Míg az önálló kerékpárbiztosítás esetében a legmagasabb csomag választásával akár 250 ezer forintos kártérítési fedezethez juthat hozzá a biztosított, a kerékpáros kiegészítő biztosítások esetében – bár itt is többféle csomag válaszható – a kártérítés felső határa jó eséllyel nem éri el a biztosításba bevont jármű értékét. Egyes biztosítóknál ez az összeg nem haladja meg az 50 ezres szintet sem. A térítés felső határát köthetik az alkalmazott kerékpárzár biztonsági fokozatához is. A kapcsolódó baleseti térítések összege is jellemzően jóval az önálló balesetbiztosítási limitek alatt marad.

A kártérítésnek általában feltétele a kerékpár megfelelő lezárása, és rendelkezni kell a vételt igazoló számlával vagy garancialevéllel. Emellett gyakori a 10 évnél időseb járművek kizárása is.

Számos kapcsolódó feltételben szolgáltatásonként jelentős eltérések tapasztalhatók

– hívja fel a figyelmet Cselovszki Zsolt, a FBAMSZ elnökségi tagja. – Például éjszaka szabadban hagyott kerékpárra általában lezárt állapotban sem terjed ki a fedezet, a biztosítók pedig ezt az időszakot is eltérően számíthatják. A kapcsolódó baleset- és felelősségbiztosítási szolgáltatások egyes módozatoknál eleve a csomag részei, másoknál külön kiegészítőként köthetők meg. Az eltérő szempontok megfelelő összehasonlítását, az egyedi igények megfelelő érvényesítését ezért célszerű felkészült biztosításközvetítő szakemberre bízni.”

2020 óta biztosíthatók az elektromos kétkerekűek is

Az eddig tárgyalt biztosítások közös jellemzője, hogy elektromos kerékpárokra nem köthetők. A koronavírusjárvány első szakaszában ugyanakkor már megjelentek olyan biztosítások, amik elektromos kerékpárokra és rollerekre is köthetők, akiket tehát ezek is érdeklik, érdemes utána járniuk.