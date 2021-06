Nem csak mókát és szórakozást tartogat a nyár a kicsiknek: így ügyelj a biztonságukra

A nyári szünet minden évben a gondtalan szabadságot hozza el a gyerekek számára, de ezzel együtt sajnos megnő a fiatalokat érő balesetek száma is. A szülők számára fontos gyermekeik biztonsága, amit igazol az is, hogy 10-ből 6 felnőtt köt valamilyen biztosítást gyermekére. A vakáció kezdetével érdemes még nagyobb figyelmet fordítani a fiatalok biztonságára.

Ahogy elkezdődik a vakáció, úgy növekszik a gyerekbalesetek kockázata. A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint a legjellemzőbb sérülések a csonttörés, ideértve a fogtörést is, ezt követik a mérgezések, a kutyaharapás és a kullancscsípés. Emellett megnő a közúti balesetek kockázata, a rendőrségi statisztikák szerint a kicsiket érintő kerékpáros sérülések 40 százaléka például nyáron történik. Az Országos Mentőszolgálat szakemberei is arra hívják fel a figyelmet, hogy a jó idő beköszöntével a gyermekbalesetek száma emelkedni szokott, de ezeknek a legnagyobb része megelőzhető lenne.

Az Országos Mentőszolgálat néhány egyszerű, de fontos biztonsági szabály betartását javasolja, hogy minimálisra csökkenjen a balesetek esélye:

Utazás során az autóban feltétlenül használjunk biztonsági gyermekülést, ezáltal egy esetleges baleset során a gyermek súlyos sérülésének esélye drámaian csökkenthető.

Nagy energiájú sérülés esélyekor (kerékpározás, görkorcsolya, lovaglás, stb.) mindenképpen adjunk a gyermekre bukósisakot. Megfelelő védőfelszerelés alkalmazásával a balesetek és sérülések esélye sokkal kisebb.

A kertben kisgyermeket soha ne hagyjunk felügyelet nélkül, a kertkaput mindig tartsuk zárva. A nyitott kapuk a felfedezni vágyó kicsik számára nagyon csábítóak.

A biztonsággal úszni nem tudó gyermeket még egy pillanatra se hagyjunk felügyelet nélkül kerti medence vagy tó közelében. Ne feledjük, a kisgyermekek akár néhány centiméteres vízben is meg tudnak fulladni.

Gondoskodjunk a lépcső, garázs - vagy pincelejáró biztonságos kialakításáról. A vízaknát feltétlenül lássuk el jól zárható fedővel.

A kerti játékok (hinta, mászóka, homokozó) állapotát gyakran ellenőrizni kell, rendszeres karbantartásukról mindig gondoskodjunk.

Az elővigyázatosság ellenére balesetek óhatatlanul megtörténnek, és ha a sérülést nem is lehet teljesen kizárni, az anyagi következményekre van megoldás.

Az OTP Bank megbízásából készített gyermekbiztosításokról szóló kutatás szerint a megkérdezettek közel 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kötött gyermekére biztosítást. Nagyobb részük, 55%-uk nem tanulóbiztosítást választott, a tanulóbiztosítást kötők háromnegyede pedig más biztosítással is kombinálja azt. A Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője, Gönczi Erika elmondta, hogy ma már kifejezetten a gyermekeket érintő kockázatokra is köthető biztosítás:

Ezek – mint például az OTP Bank fiókhálózatában elérhető új, Junior Védelmező biztosítás – olyan fedezeteket is tartalmaznak, melyeket más típusú biztosítás nem feltétlenül. A vállalt kockázatok közé tartoznak például a gyerekeket sajnos gyakrabban érintő szúrt seb, kutyaharapás vagy a Lyme-kór is. A legújabb generációs biztosítások akár a gyermek balesete miatt szükségessé váló rehabilitációt is finanszírozzák vagy szükség esetén kórházi napidíj térítést is nyújtanak.

A szakértő kiemelte, hogy egy baleset gyakran a család kasszájára is kihat: „Ha például az egyik szülő a gyermeke balesete miatt kiesik a munkából vagy egy sérülést követően utókezelésre van szüksége, akkor a biztosítás segíthet abban, hogy a baleset a sérülésen és ijedségen túl legalább anyagilag ne terhelje a családot.”