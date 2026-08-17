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Prága, Csehország - 2018. április 11: Közelkép a Ferrari logóról egy piros luxus sportautón.
Autó

Atyaég! Elképesztő rekordot döntött a Ferrari első elektromos autója: leesik az állad, mennyiért kelt el

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 16:16

A Ferrari első teljesen elektromos autója, a Luce 40 millió dollárért (mintegy 12,5 milliárd forintért) kelt el egy jótékonysági árverésen, ezzel megdöntve az aukción értékesített új autók árrekordját – mindössze néhány hónappal azután, hogy a modell bemutatása heves vitákat váltott ki.

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Az RM Sotheby's által lebonyolított árverésre a kaliforniai Monterey Autós Héten került sor a hétvégén. A végső vételár messze felülmúlta az aukciósház 1,1 millió dolláros (950 ezer eurós) alsó becslését. A korábbi rekordot szintén a maranellói márka tartotta, miután egy egyedi Daytona SP3-at 2025-ben 26 millió dollárért adtak el.

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A most eladott példány az úgynevezett "0-s alvázszámú" autó volt, vagyis a Luce-program első gyártott alvázára épített, egyedi gyűjtői darab. A Ferrari az árverés teljes bevételét a Ferrari Alapítványnak ajánlotta fel oktatási programok támogatására.

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A Lucét májusban mutatta be az olasz gyártó, ám az 550 ezer eurós alapárú modell fogadtatása meglehetősen viharos volt. A bírálatok főként a formatervezést érték, amelyet a Sir Jony Ive és Marc Newson által alapított LoveFrom tervezőkollektíva jegyez. A Ferrari részvényárfolyama a bemutatót követően meredeken zuhant.

Az autóban négy villanymotor dolgozik – kerekenkénti hajtást biztosítva –, összteljesítményük 1050 lóerő. A modell 2,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-s sebességre, a végsebessége 310 km/h, a 122 kWh-s akkumulátorpakk pedig a gyártó adatai szerint 530 kilométert meghaladó hatótávot tesz lehetővé.

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A Ferrari azóta rendezte sorait. A vállalat a múlt hónapban felfelé módosította az éves eredményvárakozásait, erős negyedéves számokat közölt, a Luce rendelésállománya pedig a tájékoztatás szerint az elvárásoknak megfelelően alakul. A részvényárfolyam a május 25-i bemutató utáni 284,05 eurós záróértékhez képest mintegy 27 százalékkal emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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