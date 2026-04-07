Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Visszatér a szovjet éra legendás keleti járgánya: így néz ki az új Volga

2026. április 7. 15:15

A kínai Geely partnerségével éled újjá az orosz autómárka, a Volga. A korábbi sikertelen próbálkozások után a vállalat most két átdolgozott modellt dob piacra. A szedánt és a szabadidő-autót egy egykori nyizsnyij novgorodi Volkswagen-üzemben fogják gyártani - írja a carscoops.com.

Bár két évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szintén kínai Changan segítségével tér vissza a Volga márka, a korábbi projekt végül meghiúsult. A most megvalósuló tervek alapját a hazánkban is jelen lévő Geely adja. A kínai gyártó két modelljét alakították át kifejezetten az orosz piac igényeire.

A kínálat első tagja a Volga C50. Ez lényegében egy módosított hűtőráccsal és egyedi logóval ellátott Geely Preface szedán. Az elsőkerék-hajtású modellt egy kétliteres, négyhengeres turbófeltöltős benzinmotor hajtja.

Az autó 150 és 200 lóerős teljesítménnyel egyaránt választható lesz. A megfelelő erőátvitelről egy hétfokozatú, duplakuplungos automata sebességváltó gondoskodik. A paletta másik újdonsága a Volga K50 nevű szabadidő-autó, amely a Geely Monjaro átmárkázott változata.

Volga K50Volga K50. Forrás: Volga

Ez a robusztusabb jármű egy 238 lóerős, kétliteres motorral érkezik. A modell emellett összkerékhajtással és egy nyolcfokozatú automata sebességváltóval van felszerelve.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:47
15:34
15:28
15:15
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
2026. április 6.
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
5 napja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
3
3 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
4
3 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
2 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 14:30
Kimondta a nyugdíjszakértő: durva elszegényedés vár a magyar idősek többségére - ez a legfőbb oka
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 13:29
Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance
Agrárszektor  |  2026. április 7. 15:27
Új összetevő jelenhet meg a bolti pékárukban, nasikban: ezt kell tudni róla