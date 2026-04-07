Visszatér a szovjet éra legendás keleti járgánya: így néz ki az új Volga

A kínai Geely partnerségével éled újjá az orosz autómárka, a Volga. A korábbi sikertelen próbálkozások után a vállalat most két átdolgozott modellt dob piacra. A szedánt és a szabadidő-autót egy egykori nyizsnyij novgorodi Volkswagen-üzemben fogják gyártani - írja a carscoops.com.

Bár két évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szintén kínai Changan segítségével tér vissza a Volga márka, a korábbi projekt végül meghiúsult. A most megvalósuló tervek alapját a hazánkban is jelen lévő Geely adja. A kínai gyártó két modelljét alakították át kifejezetten az orosz piac igényeire.

A kínálat első tagja a Volga C50. Ez lényegében egy módosított hűtőráccsal és egyedi logóval ellátott Geely Preface szedán. Az elsőkerék-hajtású modellt egy kétliteres, négyhengeres turbófeltöltős benzinmotor hajtja.

Az autó 150 és 200 lóerős teljesítménnyel egyaránt választható lesz. A megfelelő erőátvitelről egy hétfokozatú, duplakuplungos automata sebességváltó gondoskodik. A paletta másik újdonsága a Volga K50 nevű szabadidő-autó, amely a Geely Monjaro átmárkázott változata.

Volga K50. Forrás: Volga

Ez a robusztusabb jármű egy 238 lóerős, kétliteres motorral érkezik. A modell emellett összkerékhajtással és egy nyolcfokozatú automata sebességváltóval van felszerelve.