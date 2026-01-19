2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-7 °C Budapest
Egy érett, 40-es éveiben járó, hordágyon fekvő nő, akit két mentős rakod be egy mentőautóba, akik sürgősségi orvosi ellátást nyújtanak. A mentősök PPE-t viselnek, beleértve a köpenyt, az arcvédőt és a maszkot. A COVID-19 világjár
HelloVidék

Sokkoló: beszakadt a jég két gyerek alatt, rohammentőt kellett hívni + Fotók

HelloVidék
2026. január 19. 08:23

Életveszélybe került két gyerek is Szobnál, miután a befagyott Ipoly jegére merészkedtek, de beszakadt alattuk a jég. A két gyermek életét egy arra sétáló helybéli mentette meg, majd ugyanő riasztotta a 112-t .

A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebookon tette közzé a hírt, miszerint január 18-án 16 óra 5 perckor érkezett riasztás hozzájuk. Eszerint Szob térségében az Ipoly jegén két gyermek alatt beszakadt a jég. A bajba jutott kiskorúak a jeges vízben rekedtek, és segítségért kiabáltak.

Szerencsére egy arra sétáló szobi lakos észrevette a történteket, és azonnal cselekedett: a két gyermeket kihúzta a vízből, majd a jégre segítette őket. A tűzoltók hangsúlyozták, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően a gyerekek életben maradtak. A férfi ezt követően azonnal tárcsázta a segélyhívót.

A helyszínre mentők, rendőrök, valamint a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság egységei érkeztek. A sokkos állapotban lévő, enyhe hipotermiát elszenvedett gyerekeket közösen juttatták el a mentőautókhoz, majd kórházba szállították őket további kivizsgálásra és ellátásra.

A tűzoltók az eset kapcsán ismételten figyelmeztettek: a befagyott folyók és tavak jege rendkívül veszélyes, és még tartós hideg esetén sem tekinthető biztonságosnak.

Arra kérnek mindenkit, különösen a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket jégre menni, mert a hasonló balesetek könnyen tragédiával végződhetnek.

 
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #baleset #rendőrség #mentők #tűzoltók #figyelmeztetés #életveszély #hideg #folyó #mentés #hellovidék

