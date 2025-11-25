2025. november 25. kedd Katalin
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
autóbaleset baleset az utcán, sérült autók ütközés után a városban
Autó

Hajtóvadászatot hirdettek az aszódi gázoló ellen: megvan a tettes, ezt a férfit keresi a rendőrség

Pénzcentrum
2025. november 25. 14:02

Elfogatóparancsot adtak ki Duka Sándor ellen, aki egy halálos balesetet okozott Aszódnál, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfőn, 12 óra 55 perckor súlyos baleset történt Aszódon. Egy 63 éves helyi férfi autójával a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as gépjárművel, amelyet a 30 éves Duka Sándor vezetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát. A másik jármű többször megpördült, majd az út melletti árokba csapódott. A 63 éves sofőr súlyosan megsérült, míg a vele utazó 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség minden erőfeszítése ellenére eddig nem sikerült felkutatni a hatvani illetőségű Duka Sándort, ezért körözést adtak ki ellene. A hatóságok kérik, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről vagy a balesetről, jelentkezzen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-1-236-2883-as telefonszámon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöld számán, vagy a 112-es segélyhívón.
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #rendőrség #pest megye #mercedes #körözés #közúti baleset #halálos baleset #gázolás #elfogatóparancs

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:28
15:22
15:15
15:00
14:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
2
2 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
3
2 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
4
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
3 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 14:51
Bejelentették, Ukrajna rábólintott, zöld az út a béketerv előtt: mit fog lépni Putyin?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 13:44
Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?
Agrárszektor  |  2025. november 25. 14:26
Keményen letarolta a tavaszi meleg Magyarországot: ennyi volt a tél?