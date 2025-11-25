Hajtóvadászatot hirdettek az aszódi gázoló ellen: megvan a tettes, ezt a férfit keresi a rendőrség

Elfogatóparancsot adtak ki Duka Sándor ellen, aki egy halálos balesetet okozott Aszódnál, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfőn, 12 óra 55 perckor súlyos baleset történt Aszódon. Egy 63 éves helyi férfi autójával a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as gépjárművel, amelyet a 30 éves Duka Sándor vezetett.

Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát. A másik jármű többször megpördült, majd az út melletti árokba csapódott. A 63 éves sofőr súlyosan megsérült, míg a vele utazó 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség minden erőfeszítése ellenére eddig nem sikerült felkutatni a hatvani illetőségű Duka Sándort, ezért körözést adtak ki ellene. A hatóságok kérik, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről vagy a balesetről, jelentkezzen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-1-236-2883-as telefonszámon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöld számán, vagy a 112-es segélyhívón.