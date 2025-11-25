Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Hajtóvadászatot hirdettek az aszódi gázoló ellen: megvan a tettes, ezt a férfit keresi a rendőrség
Elfogatóparancsot adtak ki Duka Sándor ellen, aki egy halálos balesetet okozott Aszódnál, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfőn, 12 óra 55 perckor súlyos baleset történt Aszódon. Egy 63 éves helyi férfi autójával a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as gépjárművel, amelyet a 30 éves Duka Sándor vezetett.
Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát. A másik jármű többször megpördült, majd az út melletti árokba csapódott. A 63 éves sofőr súlyosan megsérült, míg a vele utazó 25 éves nő a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség minden erőfeszítése ellenére eddig nem sikerült felkutatni a hatvani illetőségű Duka Sándort, ezért körözést adtak ki ellene. A hatóságok kérik, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről vagy a balesetről, jelentkezzen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-1-236-2883-as telefonszámon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöld számán, vagy a 112-es segélyhívón.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
Minden megtett ezer kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményezett.
Három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak.
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?
Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
