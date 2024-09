Autós kamera kisokos: menetrögzítő kamera felvétele használható bízonyítékként közúti baleseteknél?

Jogilag szürke zónába tartozik Magyarországon az autós kamera használata a magánszemélyek esetében, de a bíróságon a nem jogszerűen készült útfelvételeket is elfogadják bizonyítékként - mondta a Pénzcentrumnak dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd. Cikkünkben végigvesszük, mit kell tudni az autós fedélzeti kamera használatának szabályairól. Emellett biztosítókat kérdeztünk arról, náluk mi a gyakorlat a menetrögzítő kamerával kapcsolatban: elfogadják-e a felvételeket kársesemények rendezésekor?

Magyarországon magánszemélyek számára konkrét szabály, előírás nem tiltja az autós menetrögzítő kamerák használatát, ilyen szempontból ez egy szürkezónás terület a jogrendszerben, de az eszközök jogszerű használatához számos törvényt és szabályozást is figyelembe kell venni – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum kérdésére dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd.

Az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalása szerint például, ha valaki fedélzeti kamerával felvételt készít, akkor ő valójában személyes adatokat is gyűjt: a videón nyilván emberek is láthatók, és más adatok is megjelennek, mint például a rendszám, aminél felmerül, hogy következtetni lehet belőle természetes személy kilétére. A hatóság korábbi döntései alapján magánszemély nincs eltiltva attól, hogy ilyen menetfelvételeket készítsen. Ennek a legális módja az, hogy ha nem keletkezett olyan felvétel, amit ő fel akarna használni, akkor rövid határidőn belül azt meg kell semmisíteni. Ha baleset történik, értelemszerűen a készített felvétel felhasználható

- ismertette. Hozzátette: bizonyítékként a cégek által készített felvételek is felhasználhatóak.

Tehát, ha az a kérdés, hogy egy baleset miatt indult büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban vagy polgári perben felhasználható-e a bizonyíték, ott határozottan az a gyakorlati hozzáállás, hogy igen, teljes bizonyítóerővel felhasználható a menetrögzítő felvétele. Elkülönül egymástól, hogy szabályosan videózgat-e valaki és őrzi meg a felvételt vagy sem – utóbbi esetben legfeljebb megbünteti érte az adatvédelmi biztos, és egy másik kérdéskör, hogy ezt bizonyítékként felhasználják

- magyarázta a szakember. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha valaki nem volt részese egy balesetnek, csak kívülállóként a menetrögzítője épp szemtanúja volt az eseményeknek, akkor a felvételt kötelessége-e hatósági felszólítás nélkül átadni a hatóságoknak. Dr. Herpy Miklós szerint a kérdésre a válasz alapesetben az, hogy nem:

Nincs feljelentési kötelezettség ebben az esetben, nem kötelező nyilvánosságra hozni a felvételünket, de még a rendőrség tudomására hozni sem. De ha a hatóság máshonnan tudomást szerez róla, hogy az autónkban forgott a kamera, és a baleset miatt elindít akár egy szabálysértési, akár egy büntetőeljárást, ott hozhat olyan döntést a videó birtokosával szemben, hogy azt adja át a hatóság részére. Ezt már kötelező teljesíteni

- fogalmazott. Mint kifejtette, a bíróságon felhasználhatóak az így készült felvételek bizonyítékként, de jellemzően nem lehet egy-egy baleset körülményeit teljesen megítélni belőlük.

Az eset azon részében, amit a videó ábrázol, tiszta vizet önt a pohárba, tehát hazudozásnak nincs helye, bárki bármit mondott, ha annak az ellenkezője látszik a felvételen, akkor sakk-matt. Viszont egy baleset megítéléséhez szükséges összes releváns körülményt jellemzően nem szoktak ábrázolni a videofelvételek, további bizonyítás lefolytatására szokott szüksége lenni

- emlékeztetett.

Ezt mondja a hatóság az autós fedélzeti kameráról

Mint dr. Herpy Miklós is utalt rá, az autós kamerák kapcsán már több állásfoglalást is közzétett az Adatvédelmi Hatóság, azaz a pontos megnevezés szerint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az egyik ilyenben egy üzemanyagszállító cég kért állásfoglalást arról, elhelyezhet-e járműveiben menetrögzítő kamerákat.

Valakinek a képmása, a róla készített kép- és hangfelvétel a GDPR szerint személyes adatnak minősül; ezek készítése, rögzítése és tárolása pedig adatkezelésnek. Ennek következtében, amennyiben Önök olyan adatokat kezelnek a fedélzeti kamerák használata során, amelyek felvételein természetes személyek azonosíthatóvá válnak vagy felismerhetők, akkor adatkezelést folytatnak

- írták a konkrét esetről. Viszont kiemelték:

Nem kell alkalmazni a GDPR előírásait a személyes adatoknak a természetes személy által kizárólag személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett kezelésére, amely semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe (ún. magáncélú adatkezelés).

Egyébként, tekintettel arra, hogy a véleményezést kérő cég által tervezett adatkezelést a Társaság mint jogi személy üzleti tevékenysége keretében hajtaná végre, az nem minősül magáncélú adatkezelésnek, ezért arra a GDPR rendelkezéseit alkalmazni kell.

Elfogadható biztosítási ügyekben az autós kamera felvétele?

Kérdésünkre a Groupama Biztosító közölte: tapasztalataik szerint a járművekben használatos fedélzeti kamerák nagyon sok segítséget nyújthatnak a káresemény jogalapi tisztázásában.

Azokban az esetekben, melyekben a részes felek felelőssége nem vagy nehezen megállapítható, és tudomást szerzünk arról, hogy a járműben (járművekben) fedélzeti kamera volt felszerelve, a részes felekkel kiértékeljük a baleseti szituációt. Fontos megjegyezni azonban azt, hogy a felvételnek jól beazonosíthatónak kell lennie, illetve azt is, hogy rendőri intézkedés esetén elsősorban a rendőrség döntése az irányadó.Természetesen a fentiek nem csak a járművekben rögzített fedélzeti kamerákra vonatkoznak, hanem minden más telepített kamerára is, legyen szó közterületi, vagy akár magánterületi kameráról

- ismertette a társaság. Hozzátették: előfordult már, hogy döntően befolyásolta egy-egy káreset kimenetelét a rendelkezésre álló videó, de szerintük leginkább megerősítő célt szolgálnak a kamerafelvételek. Arról nincs adatuk, hogy hány ügyfél használhat menetrögzítőt.

Nem építettük még be a díjképzési politikánkba, így pontos adatokat nem tudunk. Jelenleg csak káresemény alkalmával találkozunk a használat tényével, feltéve, ha közlik a károsultak

- tette hozzá a Groupama.

A K&H Biztosító arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy gyakorlatuk szerint a kárrendezés során, amennyiben bármelyik résztvevő részéről felmerül, hogy rendelkezik kamerafelévétellel, akkor azt mindenképp értékelik, hogy felhasználható-e a bejelentett káresemény elbírálásánál.

Ezek többnyire a vitatott baleseti szituációk estén a felelősség mértékének eldöntéséhez nyújthatnak segítséget, a többi rendelkezésre álló információ mellett. Az utóbbi évek bírói gyakorlata is az, hogy a bizonyítási eljárás során a fedélzeti kamera felvétele bizonyítékként felhasználható. Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy a kamerafelvétel önmagában nem feltétlenül elégséges bizonyíték a felelősség kérdésének tisztázásához, azt a többi rendelkezésre álló bizonyítékkal együtt kell értékelni

- részletezte a biztosító. Felidézték, voltak olyan esetek, ahol érdemi segítséget nyújtott a kamerafelvétel a felelősség kérdésének eldöntésében, ezek több esetben a sávváltás következtében kialakult baleseti szituációk tisztázásához nyújtottak támogatást.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire jellemző ügyfeleikre a kamerázás, a K&H közölte: jellemzően csak a vitatott közlekedési szituációk esetén - amikor a rendelkezésre álló adatok alapján meghozott döntésükkel nem elégedett valamelyik résztvevő - kerülnek csatolásra kamerafelvételek, így erre vonatkozóan nincsenek adataik. A náluk megköthető gépjárműbiztosítások esetében a fedélzeti kamera használatára nem érvényesíthető kedvezmény.

A Generali Biztosító közlése szerint ha a bekövetkezett balesetről vagy káreseményről rendelkezésre áll bármilyen fénykép vagy videó, az nagyban megkönnyíti a kár elbírálásnak folyamatát és rövidítheti annak időtartamát.

Ennek beküldése mind a károsult, mind a károkozó érdekeit szolgálhatja, hiszen alátámasztja a baleset körülményeit és annak mértékét. A beküldött fényképek és videók hitelességét természetesen vizsgáljuk, annak érdekében, hogy az utólagos módosításokat (pld: fotó retusálás, VI konvertálás) kiszűrjük

- részletezték. A biztosító felidézte, az utóbbi időben több olyan több olyan káreseményük is volt, ahol a beküldött videó nagyban segítette munkát.

Megemlítették azt az esetet, mikor a STOP táblánál álló gépjárműbe hajtott bele a védett útvonalon közlekedő jármű,

illetve azt az esetet, amikor az előzést végrehajtó jármű elé, irányjelző használata nélkül „bevágott” az éppen előzött jármű.

Hasonló eset volt, amikor a belvárosi parkollóhelyről induló jármű nem adott elsőbbséget a mellette közlekedőnek, akit hirtelen irányváltásra kényszerített, aminek a baleset lett a következménye.

A Generali aláhúzta: ha rendelkezésünkre áll bármilyen fénykép vagy videó a balesetről, akkor azt osszuk meg a biztosítóval, hisz ezzel nagymértékben lerövidíthetjük a kárrendezés időtartamát és gyorsabban kaphatjuk meg a kártérítési összeget.

Mindenkit arra bátorítunk, hogy használjon valamilyen menetrögzítő kamerát. Ha baleset ér minket, érdemes elővenni a mobiltelefonunkat és készíteni néhány fotót a forgalmi helyzetről és a járművekről. Természetesen ezalatt fontos figyelnünk a saját testi épségünkre is. Nem szükségesek nagyon közeli (makró) fotók a sérülésekről, lényegesebb maga a közlekedési szituáció. Arról nem vezetünk külön nyilvántartást, hogy hány esetben kerül benyújtásra videó egy adott káresemény kapcsán, de ez egyre gyakrabban megtörténik

- magyarázta a társaság, akik dr. Herpy Miklóshoz hasonlóan kiemelték, hogy Magyarországon nincs átfogó, egységes jogi szabályozás az autós fedélzeti kamerák használatára vonatkozóan. Nem tiltott az alkalmazásuk, ugyanakkor számos jogszabály támaszt feltételeket többek között a rögzítés módjával, a képminőséggel, a rögzített felvétel tárolhatóságának idejével, a folyamatos forgalomfigyeléssel, az út szélén közlekedők felismerhetőségével szemben.

Például a menetrögzítőkkel készült felvételek az azon szereplők személyiségi jogait sérthetik, így azok nyilvánosságra hozatalát - például közösségi oldalra történő feltöltést - nem tanácsoljuk az érintettek hozzájárulása nélkül. Adatvédelmi okok miatt hasonlóképpen kell ügyelnünk a balesetben érintett másik fél járművének rendszámára, egyéb személyes adataira is. Összegezve azonban elmondható, hogy főszabály szerint a balesetben vétlen fél jogos érdekének érvényesítése céljából a biztosítók és az ügyben eljáró hatóságok részére átadhatók a menetrögzítőkkel készült videófelvételek

- magyarázták.